విద్యుత్​ షాక్​తో మరణిస్తే అందించే పరిహారం పెంపు - ప్రమాదం జరిగిన 2 నెలల్లోపు చెల్లింపులు!

కరెంట్ షాక్​తో మరణిస్తే రూ.8 లక్షల పరిహారం - ఇప్పటి దాకా ఈ పరిహారం రూ.5 లక్షలే - విద్యుత్​ నియంత్రణ మండలి ఆదేశాలు -2026-27 ఆర్థిక ఏడాదికి పాత కరెంటు ఛార్జీలే వర్తింపు

Compensation for Electric Shock
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 9:51 AM IST

Compensation for Electric Shock : ప్రస్తుతం కరెంట్​ షాక్ ప్రమాదంలో ఎవరైనా మరణిస్తే వారి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల పరిహారం అందించే వారు. అయితే విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి ఇప్పుడు దాన్ని రూ.8 లక్షలకు పెంచాలని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలను ఆదేశించింది. ఇది ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రావాలని సూచించింది. అంతేకాకుండా విద్యుత్ ప్రమాదం వినియోగదారుని నిర్లక్ష్యం వల్ల సంభవించినప్పటికీ ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

ప్రమాదం జరిగిన రెండు నెలల్లోపు పరిహారం చెల్లించకపోతే డిస్కంలో జాప్యానికి గల కారణాన్ని తెలిపాలని బుధవారం జారీ చేసిన టారిఫ్ ఆదేశాలలో స్పష్టం చేసింది. అదనంగా 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కూడా ప్రస్తుత విద్యుత్ టారిఫ్‌లలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదని ప్రకటించింది. వినియోగదారులకు అందించే సేవలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో డిస్కంలకు పలు మార్గదర్శకాలను కూడా జారీ చేసింది.

ముఖ్యాంశాలు ఇలా :

  • 2022-23, 2023-24లలో ఈఆర్​సీ మొదట అనుమతించిన దానికన్నా ఇప్పుడు అదనంగా రూ.7,635 కోట్ల వ్యయం పెరిగినందున ఈ మేరకు ట్రూఅప్​ ఛార్జీలకు ఈఆర్​సీ ఆమోదం తెలిపింది. కానీ ఈ డబ్బును కరెంటు బిల్లుల ద్వారా వసూలుకు అనుమతించవద్దని, తామే ఒక నిర్ణయం తీసుకుని తర్వాత చెపుతామని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈఆర్​సీకి తెలిపింది. ప్రస్తుతం రైతు డిస్కం ఏర్పాటు ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నందున, అది ముగిసేవరకు ఈ రూ.7,635 కోట్ల ట్రూఅప్​ ఛార్జీలపై నిర్ణయం వాయిదా వేసినట్లు ఈఆర్​సీ పేర్కొంది.
  • అనుమతి తీసుకున్న లోడు కన్నా అదనంగా కరెంటు వినియోగించే హైటెన్షన్​ వినియోగదారుల నుంచి అదనపు డబ్బు వసూలు చేయడాన్ని సమర్థిస్తూనే, వారికి అవగాహన కల్పించకుండా తక్షణమే అమల్లోకి తెచ్చినందున మొదటి రెండు నెలలు వసూలు చేసిన అదనపు బిల్లును తిరిగివ్వాలని డిస్కంలను ఆదేశించింది. వచ్చే ఆరు నెలల బిల్లుల్లో ఆ మొత్తాన్ని సర్దుబాటు చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
  • భవనాల పైకప్పుపై ఏర్పాటు చేసుకున్న సోలార్​ విద్యుత్​ ప్లాంటు నుంచి వచ్చే కరెంటు కన్నా అదనపు యూనిట్లు వాడుకుంటే మరిన్ని రేట్ల శ్లాబుల ప్రకారం డిస్కంలు ప్రస్తుతం బిల్లు వసూలు చేస్తున్నాయి. ఇలా అదనంగా వసూలు చేసిన డబ్బును మరో మూడు నెలల కరెంటు బిల్లులో వెనక్కి ఇవ్వాలి.
  • ఈ సంవత్సరం మొత్తం అన్ని వ్యయాలు కలిపి రూ.72,996 కోట్లు అవుతాయని డిస్కంలు తెలపగా రూ.64,950.72 కోట్లకే అనుమతించింది.
  • ఈ ఏడాది మొత్తం కరెంటు కొనుగోలు వ్యయం రూ.54,567 కోట్లకు అనుమతించాలని రెండు డిస్కంలు కోరగా విచారణ అనంతరం రూ.49,230 కోట్లకే ఈఆర్​సీ ఆమోదం పేర్కొంది. కొత్త ఆర్థిక ఏడాదిలో ఉత్తర, దక్షిణ డిస్కంల ఆదాయ, వ్యయాల మధ్య లోటు రూ.15,105.91 కోట్లు ఉంటుందని ఈఆర్​సీ తెలిపింది.
  • రాష్ట్రం ప్రభుత్వం రూ.14 వేల కోట్లను అందించడానికి అంగీకరించినట్లు వివరించింది. మిగిలిన డబ్బును డిస్కంల రెగ్యులేటరీ ఎసెట్​ కింద పరిగణించాలని సూచించింది.

కరెంటు వద్ద జర జాగ్రత్త :

  • గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతన్నలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. విద్యుత్​ సిబ్బంది చేయాల్సిన పనులు సొంతంగా వేసేందుకు ప్రయత్నించకూడదు.
  • వ్యవసాయ పంపు సెట్లకు తప్పనిసరిగా ఎర్తింగ్​ ఉండాలి. తీగలను వదులుగా నేలపై ఉంచకూడదు. కర్రలతో కాకుండా పక్కాగా స్తంభాలు వేసుకోవాలి.
  • పంపుసెట్లకు సరైన ఫ్యూజులను ఏర్పరచుకోవాలి. స్విచ్​ బోర్డులోకి నీరు పోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అడవి జంతువుల నుంచి పంటలను రక్షించుకునేందుకు పొలం చుట్టూ విద్యుత్తు కంచె ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా ప్రమాదకరం.
  • చెట్ల మధ్య నుంచి వెళ్తున్న విద్యుత్తు తీగల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక వర్షాకాలంలో అయితే మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తీగలు వెళ్లిన చెట్లను తాకూడదు.

200 దాటితే కరెంట్ బిల్లు మొత్తం కట్టాల్సిందే - ఎప్పటికప్పుడు ఇలా చెక్​ చేస్తూ ఆదా చేసుకోండి

బిల్లు కట్టలేదని కరెంట్​ సరఫరా​ నిలిపివేయవద్దు - కేంద్ర విద్యుత్​శాఖ ఆదేశాలు

TAGGED:

ELECTROCUTION COMPENSATION
ELECTRIC SHOCK COMPENSATION
COMPENSATION FOR DEATH
కరెంటు షాక్​తో మరణిస్తే పరిహారం
COMPENSATION FOR ELECTRIC SHOCK

