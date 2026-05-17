పెట్రోల్ ధరలు హైదరాబాద్లోనే అత్యధికం - ఇలా 'పొదుపు' పాటిస్తే మీ జేబు సేఫ్!
మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లోనే అధికంగా ఇంధన ధరలు - పెరిగిన ధరల తర్వాత భాగ్యనగరంలో రూ.110.89 కి చేరుకున్న పెట్రోల్ - తెలంగాణలో పెట్రోల్పై 35.50 శాతం, డీజిల్పై 27 శాతం వ్యాట్
Published : May 17, 2026 at 5:26 PM IST
Hyderabad Records Highest Petrol Diesel Price : దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోల్చినట్లయితే హైదరాబాద్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు అధికంగా ఉన్నాయి. తాజాగా ఇంధన ధరలు పెరిగిన తర్వాత తెలంగాణలో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.110.89కి చేరగా, డీజిల్ రూ.98.96 వద్ద నిలిచింది. దిల్లీ నగరంతో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు సుమారు రూ.13 ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే ఇక్కడే పెట్రోల్ ధర ఎక్కువగా ఉండటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ (వ్యాట్) అనేది ఎక్కువగా ఉండటమే ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్పై 35.50 శాతం, డీజిల్పై 27 శాతం వ్యాట్ విధిస్తున్నారు.
|మెట్రో నగరాల్లో ఇంధన ధరలు(లీటరుకు రూపాయల్లో)
|నగరం
|పెట్రోల్ ధర
|డీజిల్ ధర
|హైదరాబాద్
|110.89
|98.96
|కోల్కతా
|108.74
|95.13
|ముంబయి
|106.68
|93.14
|చెన్నై
|103.67
|95.25
|దిల్లీ
|97.77
|90.67
ఇంధన పొదుపుపై దృష్టి సారించాల్సిన ఆవశ్యకత : తెలంగాణ పర్యటన సందర్బంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ఇచ్చిన ‘పొదుపు’ పిలుపుతో దేశంలోని ప్రజా ప్రతినిధులు తమ కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను క్రమంగా తగ్గించుకుంటూ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. పాలకులు ఇంతలా నడుం బిగించిన వేళ సమాజంలో ప్రతి పౌరుడూ ఇంధన పొదుపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒక్కరు వెళ్లేందుకు కూడా పెద్ద పెద్ద కార్లను వాడటం కారణంగా ఇటు జేబు గుల్లవ్వడమే కాకుండా అటు రోడ్లపైనా ట్రాఫిక్ నరకం కనిపిస్తుంది. రాష్ట్రంలో వాహనాల వాడకాన్ని తగ్గించి, ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడానికి అనేక మార్గాలున్నాయి.
ఇంధన పొదుపునకు మార్గాలు ఇవే :
మెట్రో రైలు, ఆర్టీసీ బస్సుల వినియోగం: ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా, సమయానికి ఆఫీసులకు చేరుకునేందుకు మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సులను ఉత్తమ రవాణా ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చుకోవాలి.
కారు/ బైక్ పూలింగ్ : ఒకే ప్రాంతం, ఒకే కార్యాలయానికి వెళ్లే ఉద్యోగులు, స్నేహితులు కలిసి ‘కార్ పూలింగ్’, ‘బైక్ పూలింగ్’ పద్ధతిని పాటించడం మంచిది. దీనివల్ల ఇంధనానికి అయ్యే ఖర్చు ఒకరికి భారం కాకుండా ఉంటుంది. మరోవైపు ఇంధన పొదుపునకు కూడా దోహదపడుతుంది.
సమీప దూరాలకు నడక, సైక్లింగ్ : సమీప ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు (దుకాణాలు, మార్కెట్లు) బైకులు తీయడం మానేసి నడవటం, సైకిల్ను ఉపయోగించడం లాంటివి అలవర్చుకోవడం ఉత్తమం. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంధనం ఆదా చేయడం మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యానికీ మంచిది.
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, హైబ్రిడ్ మోడల్ : ఐటీ, కార్పొరేట్ సంస్థలు కనీసం వారంలో రెండు మూడు రోజులు ఇంటి నుంచి పని చేసే సదుపాయం కల్పించినట్లయితే వాహనాల ఒత్తిడి సగానికి పైగా తగ్గుతుంది. దీనివల్ల రోడ్లపై ట్రాఫిక్ తగ్గుతుంది. ఇంధనాన్ని కూడా ఆదా చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కార్పొరేట్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు లాంటివి హైబ్రిడ్ మోడల్ను అవలంభించడం ఉత్తమం. పైన వివరించిన సూచనలు పాటించడం ద్వారా ఇంధనాన్ని పొదుపు చేయొచ్చు.
ఇవీ ప్రయోజనాలు :
- ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను సక్రమంగా వినియోగించడం వల్ల ఇంధన ఆదాతో పాటు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కూడా చేకూరుతుంది.
- పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తిన నేపథ్యంలో మనం విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని కోల్పోకుండా పొదుపు సూత్రాలు పాటించడం మంచిది.
- ఇంధన ధరలు పెరిగిన తరుణంలో సొంత వాహనాల వాడకాన్ని తగ్గించడం వల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ ఖర్చులు, వాహన నిర్వహణ ఖర్చులు ఆదా అవుతాయి.
- వాహనాల నుంచి విడుదలయ్యే పొగ వల్ల (కార్బన్ మోనాక్సైడ్) వాయు కాలుష్యం గణనీయంగా పెరిగిపోతుంది. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ వాడకం పెరిగినట్లయితే కర్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి.
- రోడ్లపై వాహనాల సంఖ్య తగ్గితే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తప్పుతాయి. మరోవైపు రోడ్డు ప్రమాదాలూ తగ్గుముఖం పడతాయి.
పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లను పెంచడం సామాన్యుల నడ్డి విరచడమే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
పెట్రోల్ ఎగుమతులపై లీటరుకు రూ.3 విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్- డీజిల్, ఏటీఎఫ్ లెవీ కట్