ఆగిపోయిన అభివృద్ధి 'పథం' - హైదరాబాద్లోని ఎన్హెచ్ 44పై ఆగమ్యగోచరం
Incomplete Works On NH 44 : అసంపూర్తి ప్రాజెక్టులతో హైదరాబాద్లోని ఎన్హెచ్-44పై ప్రమాదకర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అస్తవ్యస్తమైన రోడ్లు, యూటర్న్లతో తీవ్ర రద్దీతో ప్రయాణికులు నిత్యం నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు.
Published : November 19, 2026 at 8:19 AM IST
హైదరాబాద్ రాజధాని నగరంలోని నేషనల్ హైవే-44 మరణకూపంగా మారింది. బోయిన్పల్లి డెయిరీఫాం రోడ్డు నుంచి సుచిత్ర, కొంపల్లి, గుండ్లపోచంపల్లి, మేడ్చల్ మీదుగా కాళ్లకల్ వరకు 27 కిలోమీటర్ల మేర రూ.1,500 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్ల నిర్మాణాలు ఆలస్యం కావడమే దీనికి కారణం. 2022లో మొదలుపెట్టిన ఈ పనులు 2024లో నిలిచిపోయాయి. అసంపూర్తి పనుల కారణంగా రోడ్డు నిండా గుంతలు, మిట్టలు, అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న సర్వీస్ రోడ్లు, యూటర్న్లు, కల్వర్టులతో ప్రయాణీకుల పరిస్థితి ఆగమ్యగోచరంగా మారింది.
ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు లేకపోవడం, పాదచారులు రోడ్డు దాటలేని పరిస్థితులతో గత నాలుగేళ్లలో మేడ్చల్, పేట్బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి అక్టోబర్ వరకు జరిగిన 351 ప్రమాదాల్లో 63 మంది మరణించారు. ఈ దారుణ పరిస్థితులను ప్రజాప్రతినిధులు, సంబంధిత అధికారులు ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం పూర్తిచేయకపోవడంతో స్థానికులు ఇటీవల నిరసన కూడా తెలిపారు. ఈ మార్గంలో 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేయగా అనేక సమస్యలు వెలుగుచూశాయి.
రోడ్డు దాటాలంటే హడల్
రోడ్డు పనుల్లో భాగంగా సుచిత్ర నుంచి మేడ్చల్ మధ్యలో ఉన్న ఐదు ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను ఎన్హెచ్ అధికారులు తొలగించారు. ఆయా జంక్షన్లలోని జీబ్రా క్రాసింగ్లు, స్టాప్ లైన్లు, పెలికాన్ సిగ్నళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. దట్టమైన దుమ్ము, ధూళి మధ్య పాదచారులు రోడ్డు దాటడానికి ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. గత నాలుగేళ్లలో 38 మంది పాదచారులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పదుల సంఖ్యలో గాయాలపాలయ్యారు.
కొత్త కాంట్రాక్టర్కు పనులు అప్పగింత
ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడం సవాలుగా మారిందని ఒక ఉన్నతాధికారి 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో తెలిపారు. సుచిత్ర జంక్షన్లో మాత్రమే పాదచారుల కోసం సిగ్నల్ ఏర్పాటు చేశామని, మిగిలిన కూడళ్లు గందరగోళంగా ఉన్నాయన్నారు. ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు, జీబ్రా క్రాసింగ్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఎన్హెచ్ ఇంజినీర్లను కోరినా స్పందించడం లేదని కొంపల్లి సర్కిల్కు చెందిన మున్సిపల్ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. దీనిపై జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) అధికారిని వివరణ కోరగా, సమస్యలు ఉన్నమాట వాస్తవమేనన్నారు. పాత కాంట్రాక్టును రద్దు చేసి కొత్త గుత్తేదారుకు పనులు అప్పగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న సమస్యలివీ
- డెయిరీఫాం రోడ్డుకు వెళ్లే యూటర్న్ దగ్గర సుచిత్ర నుంచి బోయిన్పల్లి వైపు వెళ్లే వాహనాలు తరచూ ఢీకొంటున్నాయి. సుచిత్ర కూడలిని మూసేయడంతో స్థానికులు అదనంగా 2 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. దీంతో ప్రయాణ సమయం 15 నిమిషాలు పెరుగుతోంది.
- స్వాగత్ గ్రాండ్, సురక్ష హాస్పిటల్, అంగడిపేట్ సమీపంలోని యూటర్న్ల వద్ద తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
- విద్యాసంస్థల వాహనాల వల్ల ఉదయం 8 నుంచి 8.40 గంటల మధ్యలో సురక్ష హాస్పిటల్ దగ్గర విపరీతంగా రద్దీ నెలకొంటోంది. ఈ చౌరస్తా దాటాలంటే 20 నిమిషాల సమయం పడుతోంది. అలాగే సాయంత్రం హాస్పిటల్ ఎదురుగా పేట్బషీరాబాద్లోని డీమార్ట్ దగ్గరా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
- సినీ ప్లానెట్, కొంపల్లి ఏఎమ్ఆర్ గార్డెన్స్ వద్ద సర్వీసు రోడ్డు మూసేయడం, అలాగే రోడ్డుపైనే దుకాణాలు వెలవడం ట్రాఫిక్కు కారణమవుతోంది.
- ప్రధాన రహదారిపై పిల్లర్లు, మట్టి కుప్పలు ఉండటం వల్ల పలుచోట్ల వాహనాలు సర్వీసు రోడ్డుపై వెళ్తుండటంతో సమస్యాత్మకంగా మారింది. కేవలం 100 మీటర్ల దూరానికి 4 నుంచి 5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. దీనికి తోడు కొందరు రాంగ్రూట్లో వెళ్తూ ప్రమాదాల బారినపడుతున్నారు.
ఇదీ ప్రాజెక్ట్ పరిస్థితి
ప్రాజెక్ట్: బోయన్పల్లి నుంచి గుండ్లపోచంపల్లి వరకు 10 కిలోమీటర్లు, గుండ్లపోచంపల్లి నుంచి మేడ్చల్ మీదుగా కాళ్లకల్ వరకు మరో 17 కిలోమీటర్లు. మొత్తం 27 కిలోమీటర్ల మార్గం అభివృద్ధి.
అంచనా వ్యయం: రూ.1,500 కోట్లు
జాప్యం: పనులు 2022 ఆగస్టు 1న ప్రారంభమయ్యాయి. జులై 2024 వరకే గడువు ముగిసింది, కానీ 55 శాతం పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి.
సమస్యాత్మక జంక్షన్లు: డెయిరీఫాం, సుచిత్ర, సినీప్లానెట్, జీడిమెట్ల, కొంపల్లి, ధూళపల్లి, గుండ్లపోచంపల్లి , మేడ్చల్.
రోజూ ప్రయాణించే వాహనాలు: 1.5 లక్షలు.
స్కూలు, కాలేజీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే విద్యార్థుల సంఖ్య: 30 వేలు.
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