ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - వానలు కురవాలని గ్రామదేవతలకు జలాభిషేకాలు, కప్పలకు పెళ్లిళ్లు
ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవక అన్నదాతలు ఆందోళన - మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో బిందెలలో బండారు కలిపిన నీటిని తీసుకుని ఊరేగింపుగా గ్రామదేవతల ఆలయాలకు - కప్పలకు పెళ్లిళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 5:45 PM IST
Gangamma Festival For Rain : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవక రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగి సమృద్ధిగా వానలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఏలూరు జిల్లా భీమడోలు మండలం గుండుగొలను గ్రామంలో ఆదివారం గ్రామస్థులు సంప్రదాయబద్ధంగా గంగానమ్మ సంబరం ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్రామంలోని మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో బిందెలలో బండారు కలిపిన నీటిని తీసుకుని ఊరేగింపుగా గ్రామదేవతల ఆలయాలకు చేరుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
గ్రామదేవతలకు జలాభిషేకాలు : గురుజాడ కళావేదిక వద్ద ఉన్న గంగానమ్మ అమ్మవారికి, సింగవరం విజయ కనకదుర్గాదేవి ఆలయానికి, హైస్కూల్ రోడ్డులోని గంగాదేవి ఆలయానికి వెళ్లి జలాభిషేకాలు చేసి మంచి వర్షాలు కురవాలని మొక్కుకున్నారు. భక్తిగీతాలు ఆలపిస్తూ మహిళలు నిర్వహించిన సామూహిక ఊరేగింపు గ్రామంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది. ఈ సందర్భంగా గుండుగొలను సొసైటీ అధ్యక్షుడు సిరిబత్తిన కొండబాబు మాట్లాడుతూ, వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగి రైతులకు మేలు జరగాలనే సంకల్పంతో గ్రామస్థులంతా ఐక్యంగా గంగానమ్మ సంబరం నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. గ్రామ పరిసరాల్లోని గ్రామదేవతలకు జలాభిషేకాలు చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించామని చెప్పారు. స్థానిక యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రసాదం పంపిణీ చేశారు. సుమారు వెయ్యి మంది మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనగా, గ్రామస్థులు, కూటమి నాయకులు హాజరయ్యారు.
వర్షాలు కురవాలని కప్పలకు పెళ్లిళ్లు : వర్షాల కోసం తూర్పుగోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల, దేవరపల్లి మండల ప్రజలు గ్రామదేవతలకు పూజలు నిర్వహించారు. శ్రీ గంగానమ్మ, ముసలమ్మ, శ్రీ వేములమ్మకు 101 బిందెలతో మహిళలు జలాభిషేకం చేశారు. తర్వాత పాల పొంగళ్లు పెట్టారు. గ్రామస్థులంతా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కరుణించి వర్షాలు కురిపించాలని వేడుకున్నారు. మరోవైపు అనంతపురం జిల్లా కల్యాణదుర్గంలోని బోరంపల్లిలో వర్షాలు కురవాలని కప్పలకు పెళ్లి చేశారు. అనంతరం గ్రామ పెద్దలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఇప్పటి వరకు 25 శాతం విస్తీర్ణంలో కూడా ఖరీఫ్ పంటలను రైతులు సాగుచేయలేదు. తీవ్ర వర్షాభావంతో జూన్లో కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షానికి విత్తనం వేసిన పంటల పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లోనూ సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం మరింత ఎక్కువ కానుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక చేసింది. ప్రస్తుతం సూపర్ ఎల్నినో ఆరంభంలో మాత్రమే ఉన్నామని మున్ముందు ఉష్ణోగ్రతలు పెరగనున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరించారు. ఖరీఫ్లో తక్కువ కాలవ్యవధి పంటలు మాత్రమే సాగుచేయడం మంచిదని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
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