సామాన్యులకు పట్టాభిషేకం - ఏపీ పుర పోరులో కూటమి సరికొత్త రికార్డు
AP commoners win elections : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీలు సామాన్యులకు పెద్దపీట వేశాయి. ట్యాక్సీ డ్రైవర్, నర్సు సహా రాజకీయ నేపథ్యం లేనివారు ఛైర్పర్సన్లుగా గెలుపొందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:40 AM IST
ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా, రాజకీయాలకు సరికొత్త అర్థం చెప్పింది. అంగబలం, అర్థబలం, రాజకీయ వారసత్వం ఉంటేనే పదవులు దక్కుతాయనే అపోహలను బద్దలు కొట్టింది. ఈసారి ఎన్నికల్లో కొత్తవారికి అవకాశం కల్పించాలనే లక్ష్యంతో కూటమి పార్టీలు సామాన్యులకు ఛైర్పర్సన్లుగా అవకాశం కల్పించాయి. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసే ధనబలం లేకపోయినా, ఓటర్లు వారిని ఆదరించి పట్టం కట్టారు.
ట్యాక్సీ డ్రైవర్ నుంచి మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా : ట్యాక్సీ డ్రైవర్గా జీవనం సాగిస్తున్న మేకల ఈశ్వర్ అనూహ్యంగా పుట్టపర్తి చైర్మన్గా ఎన్నికయ్యారు. జనసేన ఆవిర్భావం నుంచి ఆయన ఆ పార్టీలోనే కొనసాగుతున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో జనసేన ఆయనకు టికెట్ కేటాయించింది. ఎన్నికల్లో సాధారణ ఖర్చులు సైతం భరించలేని పరిస్థితి ఆయనది. కొన్ని ఖర్చులకు అప్పు చేయగా, మరికొందరు ఆర్థిక సహాయం అందించారు. చివరికి ఓటర్లు ఆయన నిజాయితీని మెచ్చి ఛైర్మన్ను చేశారు.
ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ భార్యకు పట్టం : యార్లగడ్డ అక్షితది సాధారణ కుటుంబం. ఆమె భర్త ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పార్ట్టైం ల్యాబ్ టెక్నీషియన్. వీరికి ఎలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం లేదు. ఆర్థికంగానూ అండదండలు లేవు. ఇలాంటి సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అక్షితకు ఏలేశ్వరం ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అవకాశం కల్పించింది. ప్రజల ఆదరణతో ఆమె ఘన విజయం సాధించారు.
నర్సుగా పనిచేస్తూ, ఇప్పుడు ఛైర్పర్సన్గా : నిడదవోలులోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తున్న మురాల జ్యోతి నిడదవోలు ఛైర్పర్సన్ పీఠాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఆమె భర్త టైల్స్ మేస్త్రీ. మొదట ఈ స్థానం జనరల్కు రిజర్వ్ అయితే ఆసుపత్రి యజమాని పోటీ చేయాలనుకున్నారు. కానీ, ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు కావడంతో అనూహ్యంగా నర్సు జ్యోతికి టికెట్ లభించింది.
సామాజిక సేవకు గుర్తింపు : తుని ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికైన ఎస్.శ్రీలత సాధారణ గృహిణి. ఆమె భర్త ప్రసాద్ సెల్ఫోన్ దుకాణం నడుపుతూ స్థానికంగా సామాజిక సేవ చేస్తుంటారు. బీసీ మహిళకు రిజర్వ్ అయిన ఈ స్థానంలో జనసేన శ్రీలతకు అవకాశం ఇచ్చింది. ఆర్థికంగా పెద్దగా అండ లేకపోయినా అధిష్ఠానం భరోసాతో బరిలో నిలిచి గెలుపొందారు.
గృహిణులకు వరించిన అదృష్టం : రాజకీయ నేపథ్యం లేని కన్నెగంటి అమూల్య ఎన్టీఆర్ జిల్లా కొండపల్లి మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. బీటెక్ చదువుకున్న ఆమె గృహిణిగా ఉన్నారు. భర్త సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి కాగా, తండ్రి వీటీపీఎస్ విశ్రాంత ఉద్యోగి. వీరికి టీడీపీ అవకాశం ఇచ్చింది. అటు కడప జిల్లా ఎర్రగుంట్ల ఛైర్పర్సన్గా బీజేపీ తరఫున మధులత ఎన్నికయ్యారు. ఆమె భర్త ప్రైవేట్ ఉద్యోగి. వీరి కుటుంబానికి సైతం ఎలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం లేదు.
పాలకులైన వైద్యులు : పలు చోట్ల వైద్యులను సైతం మున్సిపల్ పీఠాలు వరించాయి. నంద్యాల పురపాలక చైర్మన్గా పిల్లల వైద్యుడు బాబన్ ఎన్నికయ్యారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఆకివీడు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా గెలుపొందిన డాక్టర్ షేక్ నీలోఫర్ కుటుంబానికి రాజకీయ నేపథ్యం లేదు. భార్యాభర్తలిద్దరూ స్థానికంగా వైద్యులుగా సేవలు అందిస్తున్నారు.
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