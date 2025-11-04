ETV Bharat / state

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

నేడు 'కామన్​ సెన్స్​ డే' సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం - ప్రజల్లో ఆ ఇంగితజ్ఞానం కనిపించడం లేదు - ఉచిత మూత్రశాలలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ నచ్చిన చోట మూత్రవిసర్జన

Common Sense Day Celebrations
Common Sense Day Celebrations (ETV Bharat)
Published : November 4, 2025 at 1:26 PM IST

Common Sense Day Celebrations : ఓ వ్యక్తి నలుగురిలో చేయకూడని పని ఏదైనా చేస్తే, వెంటనే కామన్​ సెన్స్​ లేదా అని అతడిపై కోప్పడతారు. ఇటీవల కాలంలో కామన్​ సెన్స్​ (ఇంగిత జ్ఞానం) చాలా మందిలో కనిపించడం లేదు. అనేక సందర్భాల్లో నలుగురిలో అబాసుపాలు కావాల్సి వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు చులకనగా చూసే ఇంగిత జ్ఞానాన్ని పెంపొందించేందుకు సైతం ప్రతి ఏడాది నవంబరు 4న కామన్​ సెన్స్​ డే నిర్వహిస్తున్నారు.

  • ఇటీవల మిర్యాలగూడలో ఓ సంఘటన జరిగింది. ఏంటంటే ద్విచక్ర వాహనంపై వెనక కూర్చున్న వ్యక్తి వెనక్కి చూడకుండా రోడ్డుపై ఉమ్మి వేశాడు. గాలికి ఆ ఉమ్మి తుంపర్లు కాస్తా వెనకాల వస్తున్న మరో బండిపై ఉన్న వ్యక్తిపై పడ్డాయి. అంతే దీంతో వారిద్దరికీ పెద్ద వాగ్వాదం జరిగింది.

నచ్చిన చోట మూత్ర విసర్జన : ఆర్టీసీ బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లతో పాటు పట్టణాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో సులభ కాంప్లెక్సులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ కొందరు దానిని మరిచి, రోడ్ల వెంట, బస్టాండ్​ ఆవరణలో ఇష్టారాజ్యంగా మూత్ర విసర్జన చేస్తూ అనేక మంది ప్రజల ఇబ్బందులకు, అనారోగ్యాలకు కారణమవుతున్నారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని అన్ని బస్టాండ్లలో ఉచిత మూత్రశాలలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

నలుగురిలో పొగ తాగడం పెద్ద స్టేటస్​గా : ఈ మధ్య కాలంలో పదహారేళ్ల వయస్సు నుంచే అనేక మంది పొగ తాగడం అలవాటు చేసుకుంటూ, అదో స్టేటస్​గా భావిస్తున్నారు. వీరిలో అనేక మంది కనీస పరిజ్ఞానం లేక అందరూ ఉండేచోట, మహిళలు, పిల్లలు సంచరించే ప్రాంతంలో సిగరెట్లు కాలుస్తూ వారి అనారోగ్యాలకు సైతం వీరే కారణమవుతున్నారు!

ప్రమాదంలో స్పందన : ప్రస్తుత కాలంలో మొబైల్​ లేని మనిషి లేడంటే అతిశయోక్తి కాదు. అది ఒక్కటి ఉంటే చాలు, ప్రపంచంతో ఇక సంబంధమే ఉండదు. చేతిలో ఫోన్​ పట్టుకుని కనిపించిందల్లా ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడం పరిపాటిగా మారింది. ముఖ్యంగా ఏవైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు అక్కడ జాగ్రత్తలు పాటించడం, బాధితులను రక్షించే ఏర్పాట్లు చేయడం అనే ఇంగిత జ్ఞానాన్ని వదిలేసిన అనేక మంది, ఆ ప్రమాదం తాలూకు ఫొటోలను తమ మొబైల్​లో బంధిస్తూ ఆనంద పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో వారికున్న ఇంగిత జ్ఞానం ప్రదర్శించి ప్రమాదాన్ని బట్టి పోలీసులు, అంబులెన్స్​కు ఫోన్​ చేయడం వంటివి పాటిస్తే బాధితులకు అండగా నిలిచిన వారమవుతామనే విషయాన్ని గుర్తించాలి.

రోడ్డంతా నాదే అంటే కుదరదు : ఈ మధ్య కాలంలో రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తూ ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా పాన్లు, గుట్కాలు తింటూ వెనుక వారిని ఏ మాత్రం గమనించకుండా అక్కడే ఉమ్మి వేస్తున్న వారు అధికమయ్యారు. వీరు ఇంగిత జ్ఞానాన్ని మరిచి రోడ్డంతా తమదే అన్నట్లుగా భావిస్తుంటారు. అదే విధంగా మరో వైపు ఇదే రోడ్డు మధ్యలో వాహనాలు నిలిపే వారు సైతం ఇంగిత జ్ఞానాన్ని మరిచి అనేక మంది ఇబ్బందులకు కారణమవుతున్నారు. గుట్కా, ఖైనీ తినే వారి సంఖ్య, అలాగే సిగరెట్​ తాగే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. గుట్కాలు తింటూ వెనుక వారిని ఏ మాత్రం పట్టించుకోకుండా ఎక్కడపడితే అక్కడే ఉమ్మి వేస్తున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు.

