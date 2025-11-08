ETV Bharat / state

కొండెక్కిన కొబ్బరి కాయల ధర - భక్తులపై అదనపు భారం

కొబ్బరి ధరలకు రెక్కలు - ఒక్కసారిగా పెరిగిన ధరలతో సామాన్యులపై అదనపు భారం

coconut Price Hike In Telangana
coconut Price Hike In Telangana (EENADU)
Published : November 8, 2025

Published : November 8, 2025 at 10:15 PM IST

2 Min Read
coconut Price Hike In Telangana : దేవాలయాలకు వెళ్లే భక్తులు తప్పనిసరిగా తమ కోర్కెలు తీర్చాలని దేవుళ్లకు కొబ్బరి కాయలను కొట్టి మొక్కుకుంటారు. అనుకున్నవి తీరితే మరోసారి వెళ్లి కొబ్బరిని కొట్టి భగవంతున్ని దర్శనం చేసుకొని వస్తుంటారు. మరి కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక చింతనలో భాగంగా ప్రతి వారం ఆలయాలను సందర్శిస్తుంటారు. ఇలా లక్షల మంది భక్తులు నిత్యం పలు ఆలయాలకు వెళ్తుంటారు. కానీ దేవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన కొబ్బరి కాయ ధర చుక్కలు చూపిస్తుండటంతో భక్తులపై అదనపు భారం పడుతోంది.

అమాంతం పెరిగిన కొబ్బరి ధర : 2023లో రూ.15 ఉన్న కొబ్బరికాయ ధర 2024 నాటికి 5 రూపాయలు పెరిగి రూ.20 చేరింది. ప్రస్తుతం టెంకాయ ధర అమాంతం పెరిగి రెండింతలు అయింది. సాధారణ రోజుల్లో అమ్మకం దారులు రూ.35కు విక్రయిస్తుంటే పర్వదినాలు, ప్రత్యేక రోజుల్లో రూ.40కి విక్రయిస్తున్నారు. ఇక ఆలయాల వద్ద కొబ్బరికాయల విక్రయ నిర్వహణను వేలంలో పాటలో దక్కించుకున్నవారు మరో పది అదనంగా పెంచి అమ్ముతుండటం గమనార్హం. వారిని ఇటు దేవాదాయ శాఖ అధికారులు గానీ, మరే ఇతర అధికారి కూడా ప్రశ్నించలేని పరిస్థితి ఉందని కొంతమంది భక్తులంటున్నారు.

రెండింతలు: ఏడాది వ్యవధిలోనే కొబ్బరికాయ ధర రెండింతలైంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల సంభవించిన భారీ తుపాన్ల కారణంగా కొబ్బరి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విక్రయదారులు చెబుతున్నారు. ఏడాది ముగిసే రూ.50 వరకు పెరిగే అవకాశముందని అంటున్నారు. వేసవిలో మండుటెండల నుంచి రక్షణ కోసమని సామాన్యులు సైతం కొబ్బరి నీళ్లను అధికంగా తాగుతుంటారు. వచ్చే వేసవికి కొబ్బరి బోండాం ధర రూ.80 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అమ్మకం దారులు చెబుతున్నారు.

ధర విపరీతంగా పెరిగితే కొబ్బరి నీళ్లు కూడా తమకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుందని సామాన్యులు వాపోతున్నారు. భక్తుల అవసరాలను ఆసరగా చేసుకుని కొబ్బరి ధరలు అమాంతం పెంచడం దారుణమని వాపోతున్నారు. ఇటీవల కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకల సందర్భంగా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయాలను దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొబ్బరి కాయలను కొనుగోలు చేసిన వారు ఆ రేట్లకు షాక్​ తిన్నారు.

కొబ్బరి నూనె ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం : ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో ప్రధాన, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అన్నీ కలిపి సుమారుగా 2,300లకు పైగా ఆలయాలున్నాయి. చిన్న ఆలయాలను పక్కన బెడితే రోజువారీగా భక్తులు మొక్కులు తీర్చకునేందుకు సుమారు 1.15 లక్షల వరకు టెంకాయలను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లుగా సమాచారం. పెరిగిన ధరల కారణంగా కారణంగా భక్తులపై రోజువారీగా రూ.18 లక్షల అదనపు భారం పడుతోంది. కొబ్బరి ద్వారా ఉత్పత్తయ్యే ఎండుకొబ్బరి, నూనె తదితరాల ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొబ్బరి ధరలు ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే ఇంకా రానున్న వేసవిలో ఇంకెలా ఉంటుందోనని సామాన్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

