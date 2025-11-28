ఈజీగా డబ్బులొస్తాయని 'ఖాతా'లు ఇస్తున్నారా? - కమీషన్కు ఆశపడితే కటకటాలే!
గంటల్లో డబ్బు విత్ డ్రా చేసి, హవాలా మార్గంలో విదేశాలకు పంపిణీ - ఇవేమీ తెలియక కమీషన్కు ఆశపడి ఖాతాలను అప్పగిస్తున్న ఖాతాదారులు - పోలీసులు వచ్చి విషయం చెప్పాక నోరెళ్లబెడుతున్న బాధితులు
Published : November 28, 2025 at 1:00 PM IST
Cyber Criminals Targetting Common People : ఫ్రీగా ఒకసారి డబ్బులు వస్తేనే ఎవరూ వదులుకోరు. అలాంటిది నెల నెలా ఉద్యోగం చేసే వారికి జీతం వచ్చినట్టు వస్తే ఊరికే ఎలా ఉంటారు? ఈ విధంగా కష్టపడకుండా ఆదాయం వస్తుందని ఆశపడిన వేలాది మంది సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుతున్నారు. తాజాగా రాజస్థాన్కు చెందిన ముఠాల మాటలు నమ్మి 8 మంది వారి బ్యాంకు ఖాతాలు ఇచ్చారు. పోలీసులు ఆ ఖాతాదారులను అరెస్టు చేశారు. 127 బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశారు. వారిపైనా కేసులు నమోదు చేయటానికి సిద్ధపడ్డారు. నగరంలో ఈ సంవత్సరమే దాదాపు 900 మంది బ్యాంకు ఖాతాలు అద్దెకిచ్చారు. వారు పోలీసుల జాబితాలో నేరస్థులుగా మారారు.
- బోడుప్పల్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి అదనపు ఆదాయం కోసం ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్గా పని చేస్తున్నారు. ఓరోజు అతని స్నేహితుడు బ్యాంకు ఖాతా తనకు అప్పగిస్తే నెలకు రూ.10 వేల చొప్పున వస్తాయని ఆశ చూపించాడు. మూడు నెలల పాటు ఆదాయమూ వచ్చింది. నాలుగో నెలలో తనపై కేసు నమోదైనట్టు గ్రహించాడు.
సైబర్ క్రైమ్కు భారత్లో దళారులు : సైబర్ నేరగాళ్లు పెట్టుబడులు, స్టాక్ మార్కెట్, డిజిటల్ అరెస్ట్, కస్టమర్ కేర్, క్రెడిట్ కార్డు మొదలైన మోసాలతో బాధితుల నుంచి రోజుకు రూ.కోటి వరకూ దోచుకుంటున్నారు. ఆ మొత్తాన్ని సామాన్య ప్రజలకు రూ.10 వేలు ఇస్తామని చెప్పి వారి ఖాతాల్లోకి చేరుస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి హవాలా మార్గంలో విదేశాల్లోకి వెళుతుంది. డేటా సేకరించటానికి చైనా, కంబోడియా, మలేషియా, సింగపూర్, దుబాయ్ల్లోని ముఖ్యమైన వారు సైబర్ మోసాలకు పాల్పడే వారికి సహకరిస్తున్నారు. వేరే దేశాల్లో ఉన్నవారు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇండియాలో కొందరిని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. వీరితో కలిసి ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నైలతో పాటు గ్రామాలు, పట్టణాలోని సామాన్య ప్రజలకు కమీషన్ ఆశ చూపించి, వారి ఖాతాలను అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు.
హవాలా మార్గంలో విదేశాలకు : బాధితుల నుంచి కొట్టేసిన సొమ్మును మ్యూల్ ఖాతాల్లో జమ చేయిస్తున్నారు. గంటలోపు డబ్బును విత్డ్రా చేస్తారు, క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చేసి, హవాలా మార్గంలో విదేశాలకు పంపుతారు. చదువుకోకపోవటం, సైబర్ క్రైమ్స్పై అవగాహన లేని వారి బ్యాంకు ఖాతాలను తీసుకుంటున్నారు. దీంతో తమ ఖాతా దుర్వినియోగం అవుతుందని బాధితులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. పోలీసులు ఇంటికి వచ్చి చెప్తే గానీ గుర్తించలేకపోతున్నారని టాస్క్ఫోర్స్ అదనపు డీసిపీ అందె శ్రీనివాస రావు తెలిపారు.
కమీషన్ ఇస్తామంటూ ఆశ చూపించి : 'సైబర్ మోసాలు చేస్తే మాత్రమే కాదు, సైబర్ నేరాలకు సహకరించినా నేరంగానే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. మీ బ్యాంకు ఖాతాలు ఇస్తే, నెలవారీ ఆదాయంగా కమీషన్ ఇస్తాం అని ఆశ పెడతారు. గేమింగ్ వంటి యాప్ల కోసం వాడుతున్నామని నమ్మకంగా చెబుతారు. మనకు బాగా తెలిసిన వారు వ్యక్తిగత వివరాలు కావాలని అడిగినా, ఎందుకోసం వాడుతున్నారనేది తెలుసుకోవాలి. ఎవరైనా సైబర్ ఉచ్చుల్లో చిక్కుకున్నట్టు గుర్తిస్తే వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు, టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేయాలి' అని నగర క్రైమ్ విభాగం అదనపు సీపీ ఎం.శ్రీనివాసులు తెలిపారు.
