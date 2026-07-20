భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలే లక్ష్యం - అన్నవరం, లోవ ఆలయాల్లో దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ తనిఖీలు
ప్రముఖ ఆలయాల్లో దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ పర్యటన - అన్నవరంలో విద్యుత్ అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం - సెంట్రల్ స్టోర్స్లో సరుకుల నాణ్యత పరిశీలన, నమూనాల సేకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 8:14 PM IST
Annavaram Temple Review : దేవాలయాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, వారికి మరింత మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఆలయాల పరిపాలనా వ్యవస్థలో అనేక కీలక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ కె. రామచంద్రమోహన్ కాకినాడ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలైన అన్నవరం, తలుపులమ్మ లోవ ఆలయాల్లో విస్తృత స్థాయి తనిఖీలు చేపట్టారు. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి అభివృద్ధి పనులను, భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను స్వయంగా పరిశీలించారు.
సాంకేతికతతో పారదర్శక పాలన : దేవాలయాల నిర్వహణలో ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటున్నామని కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ తెలిపారు. తద్వారా పరిపాలనలో మరింత పారదర్శకత తీసుకువస్తున్నామన్నారు. భక్తుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆన్లైన్ సేవలను భక్తులు ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
విద్యుత్ అధికారులపై ఆగ్రహం : అన్నవరం శ్రీ వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయ అధికారులతో కమిషనర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో చక్రధరరావు, ఛైర్మన్ రోహిత్లతో కలిసి పలు విభాగాలను పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా ఆలయంలోని విద్యుత్తు విభాగం పనితీరుపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో మరే దేవాలయంలో లేని విధంగా అన్నవరంలో విద్యుత్ కోసం అధిక వ్యయం చేస్తుండటంపై మండిపడ్డారు. పనులు సక్రమంగా చేయకపోవడంపై సంబంధిత అధికారులను మందలించారు.
ప్రసాదం రుచి చూసిన కమిషనర్ : ఆలయ ఆవరణలోని దుకాణాల నిర్వాహకులపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని అధికారులను కమిషనర్ ఆదేశించారు. భక్తులకు ఏ వస్తువైనా అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే వెంటనే కట్టడి చేయాలన్నారు. అనంతరం ప్రసాదం తయారీ విభాగానికి వెళ్లారు. అక్కడ పంచదార నాణ్యతను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. స్వయంగా ప్రసాదాన్ని రుచి చూశారు. ఆ తర్వాత సెంట్రల్ స్టోర్స్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. కందిపప్పు, చింతపండు, బియ్యం, యాలకుల నాణ్యతను పరిశీలించి, వాటి నమూనాలను సేకరించారు. ఆలయంలో జరుగుతున్న పలు అభివృద్ధి పనులను సైతం ఆయన పరిశీలించారు.
భక్తుడికి నేరుగా ఫోన్ చేసి : అన్నవరం తనిఖీల అనంతరం కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ తలుపులమ్మ లోవ ఆలయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ఈవో విశ్వనాథరాజు, ఛైర్మన్ భాస్కరరావులతో కలిసి ఆలయ పరిసరాలను పరిశీలించారు. అనంతరం అమ్మవారిని దర్శించుకుని వెళ్లిన ఓ భక్తుడికి కమిషనర్ సమక్షంలోనే ఈవో నేరుగా ఫోన్ చేశారు. ఆలయంలో సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయంటూ ఆ భక్తుడి నుంచి స్వయంగా అభిప్రాయాన్ని సేకరించారు. అనంతరం ఆలయంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న ఎస్కలేటర్ పనుల పురోగతిపై కమిషనర్ ఆరా తీశారు. ఆలయ పునర్నిర్మాణం, రోడ్డు విస్తరణ పనులతో పాటు భక్తుల సౌకర్యాలపై అధికారులతో చర్చించి తగిన సూచనలు చేశారు.
"భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం పరిపాలనా వ్యవస్థలో కీలక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని పరిపాలనలో మరింత పారదర్శకత తీసుకువస్తున్నాం. ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటే వెంటనే పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఆన్లైన్ సేవలను భక్తులు చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. ఆలయాల్లో అధిక ధరల నియంత్రణకు, నాణ్యతా ప్రమాణాలు పెంచేందుకు అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశాం." -కె. రామచంద్రమోహన్, దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్
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