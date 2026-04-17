కర్నూలు మార్కెట్యార్డులో 'కమీషన్' దందా - గోడలకే పరిమితమైన నిబంధనలు
అదనపు ఛార్జీల పేరుతో రైతులను నిలువు దోపిడీ చేస్తున్న కమీషన్ ఏజెంట్లు - ఏటా రూ.4 కోట్ల మేర అక్రమ వసూళ్లు - మార్కెట్ కమిటీ, అధికారులకు తెలిసే దోపిడీ జరుగుతోందని ఆరోపిస్తున్న రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 1:40 PM IST
Kurnool Agricultural Market Frauds : కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్కు ఓ రైతు 100 బస్తాల ఉల్లి దిగుబడులను అమ్మకానికి తీసుకొచ్చారు. ఆ బస్తాలను తూకం వేయగా మొత్తం 50 క్వింటాళ్లయింది. ఒక్కో క్వింటా రూ.700 చొప్పున ధర పలికింది. ఇలా ఆ రైతుకు రూ.35 వేలు నగదు వచ్చింది. కానీ మార్కెట్ కమిటీ నిబంధనల ప్రకారం 4 శాతం కమీషన్ రూ.1,400 చెల్లించారు.
అలాగే హమాలీల ఖర్చు అధికారికంగా రూ.15.12, అనధికారికంగా మరో రూ.10 కలిపి బస్తాకు మొత్తం రూ.25 లెక్కన రూ.2,500 ఛార్జీలను కమీషన్ ఏజెంట్కు చెల్లించారు. అంతేగాక తన నుంచి రూ.1000 పైగా అదనంగా వసూలు చేశారని రైతు వాపోయారు. ఇలా రోజూ కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్లో అన్నదాతలను నిలువు దోపిడీ చేస్తున్నారు. వాహనం నుంచి సరకు దింపినప్పటి నుంచి వ్యాపారి కొనుగోలు చేసి, తూకం పూర్తయ్యే వరకు అడుగడుగునా రైతు కష్టార్జితాన్ని జలగల్లా పీల్చేస్తున్నారు.
ఏటా రూ.4 కోట్ల మేర అక్రమ వసూళ్లు : ఒక్క కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్లోనే రైతుల నుంచి ఇలా అదనపు ఛార్జీల పేరుతో ఏటా రూ.4 కోట్ల వరకు కమీషన్ ఏజెంట్లు అక్రమంగా వసూలు చేస్తూ కార్మికులకు లబ్ధి చేకూరుస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ-నామ్ విధానంలో పంట ఉత్పత్తుల క్రయ విక్రయాలు జరగడం లేదు. కమీషన్ ఏజెంట్లు కేవలం తెల్ల కాగితాలపై బిల్లులు వేస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా ఛార్జీల పేరుతో రైతుల నుంచి అక్రమంగా దండుకుంటున్నారు. నిత్యం కమీషన్ ఏజెంట్లు ఇష్టానుసారం అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నా సరే, మార్కెట్ కమిటీ అధికారులు మాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. అధికారులు, మార్కెట్ కమిటీ పాలకవర్గానికి తెలిసే ఈ దోపిడీ జరుగుతోందని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు.
గోడలకే పరిమితమైన నిబంధనలు : కర్నూలు వ్యవసాయ విపణిలో మార్కెట్ కమిటీ బైలా 35, రూల్ 73 ప్రకారం రైతులు ఒక బస్తా దిగుబడికి రూ.15.12 ఛార్జీ చెల్లించాలని నిబంధన ఉంది. ఈ మేరకు గోడలపై కూడా రాయించారు. ఇంతకంటే అధికంగా వసూలు చేస్తే మాత్రం రైతులు మార్కెట్ కమిటీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు రాయించారు. కానీ ఈ నిబంధనలు గోడలకే పరిమితమయ్యాయి.
ఒక్కో బస్తాకు రూ.40 వరకు ఛార్జీలు : కర్నూలు మార్కెట్లో ఒక్కో కమీషన్ ఏజెంట్ ఒక్కో రకంగా రైతుల నుంచి ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి మాత్రం ఒక బస్తాకు మార్కెట్ కమిటీ నిబంధనల ప్రకారం రూ.15.12 మాత్రమే వసూలు చేయాలి. కొందరు కమీషన్ ఏజెంట్లు రూ.25, మరికొందరు రూ.30 చొప్పున దండుకుంటున్నారు. అంతేగాక మార్కెట్ మొత్తం మీద 15- 20 మంది కమీషన్ ఏజెంట్లు ఒక్కో బస్తాకు రూ.40 వరకు కూడా ఛార్జీలు వసూలు చేస్తుండటం గమనార్హం. గతేడాది మార్కెట్కు వచ్చిన మొత్తం సరకుపై బస్తాకు రూ.15 చొప్పున అదనంగా వసూళ్లు చేయడం ద్వారా మొత్తం రూ.3.21 కోట్లు అక్రమంగా దండుకున్నారు.
బస్తాల పరిమాణాన్ని తగ్గించి తూకాలు : మార్కెట్లో పంటను కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారులు, కమీషన్ ఏజెంట్లు హమాలీలకు అనుకూలంగా బస్తాల పరిమాణాన్ని తగ్గించి తూకాలు వేయిస్తున్నారు. మార్కెట్లో వేరుసెనగకాయలను గతంలో 40 కిలోల బస్తాల చొప్పున కాటాలు వేసేవారు. కాలక్రమేణా 35 కిలోలకు తగ్గించారు. ప్రస్తుతం 30 కిలోల చొప్పున తూకాలు వేస్తున్నారు. ఇక ఉల్లిని కొందరు వ్యాపారులు 50 కిలోలు, మరికొందరు 45 కిలోల చొప్పున తూకాలు వేయించుకుంటున్నారు. ఏటా ఇలా బస్తాల పరిమాణాన్ని తగ్గించి తూకాలు వేయిస్తుండటం వల్ల బస్తాపై రూ.30 చొప్పున 2.10 లక్షల నుంచి 2.30 లక్షల అదనపు బస్తాలకు గాను రైతులపై రూ.75 లక్షల భారం పడుతోంది.
మార్కెట్లో బస్తాకు రైతుల నుంచి వసూలు చేస్తున్న ఛార్జీలు (రూపాయల్లో) :
|సేవ
|నిబంధనల ప్రకారం
|అనధికారిక వసూళ్లు
|బస్తాలు దించేందుకు
|5.04
|5.15
|దిగుబడులు కుప్ప పోసేందుకు
|5.04
|5.10
|చాట నింపేందుకు
|5.04
|5.10
|హమాలీలకు
|-
|2.0
|కాటాదారుడికి
|-
|1.0
|అంగడి హమాలీకి
|-
|2.0
|అంగడి గుమస్తాకు
|-
|2.0
|ఇతర ఖర్చులు
|-
|2.0
