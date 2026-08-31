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మొదట బాధితులు - తర్వాత వారే ఏజెంట్లు - కమీషన్ ఆశతో కటకటాల పాలు

ఈజీ మనీకి ఆశపడి సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో పడుతున్న బాధితులు - కమీషన్ల కోసం బంధువులు, స్నేహితుల బ్యాంకు వివరాలను అప్పగిస్తూ ఏజెంట్లుగా మారుతున్న వైనం - పోలీసుల విచారణలో అసలు సూత్రదారులు సురక్షితం

Victims turning as agents for cybercriminals for commssions
కమీషన్ల కోసం సైబర్ నేరగాళ్లకు ఏజెంట్లుగా మారుతున్న బాధితులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2026 at 12:15 PM IST

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Cyber Fraud Agents in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో సైబర్ మోసాలకు గురైన బాధితులను మోసగాళ్లు ఏజెంట్లుగా మారుస్తున్నారు. 20 శాతం దాకా కమీషన్ ఆశ చూపి తమ తరఫున నేరాలు చేసేలా ప్రేరేపిస్తున్నారు. బాధితులు చట్టపరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటుండగా, తెర వెనక ఉండి ఈ పథకాలను నడిపించే సూత్రధారులు మాత్రం సురక్షితంగా తప్పించుకుంటున్నారు. ఈ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనే వ్యక్తుల సంఖ్య పదుల నుంచి వందల స్థాయికి పెరిగిందని ఓ సీనియర్ పోలీస్ అధికారి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నేరస్థులకు సహకరించినా చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. మోసం జరిగిన గంటలోపే (గోల్డెన్ అవర్) పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే బాధితులు తమ డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన సూచించారు.

లాభాల ఆశ చూపిస్తూ మోసం : సికింద్రాబాద్‌కు చెందిన ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి పార్ట్​టైమ్ ఉద్యోగం ద్వారా అదనపు ఆదాయం పొందొచ్చనే ఆశతో ఒక వాట్సప్ లింక్‌పై క్లిక్ చేశాడు. తొలుత అందులోని టాస్కులు పూర్తి చేయగా కొంత డబ్బు అందడంతో అతనికి నమ్మకం కలిగింది. అదే కంపెనీలో పెట్టుబడి పెడితే జీతం, లాభాలు వస్తాయని భావించాడు. అలా విడతల వారీగా రూ.2.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి చివరకు మోసపోయాడు. తాను పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందేందుకు సైబర్​ మోసగాళ్లకు ఏజెంట్​గా మారాడు.

బంధువులు, స్నేహితులనూ ఉచ్చులోకి లాగి : ఉప్పల్‌లో నివసిస్తున్న ఓ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి ట్రేడింగ్ యాప్‌లో రూ.60 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోయాడు. మొదట్లో లాభాలు రావడంతో ఆ లింక్‌లను స్నేహితులు, బంధువులతో పంచుకున్నాడు. దీంతో తెలియకుండానే వారికి కూడా ఆర్థిక నష్టాలు కలిగించాడు. వారి నుంచి ఒత్తిడి పెరగడంతో బయటపడే మార్గం కోసం చూస్తూ టెలిగ్రామ్ యాప్‌లో వచ్చిన ఒక సందేశానికి స్పందించి సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరించాడు.

కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుకుని, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడే ప్రయత్నంలో ఈ ఇద్దరూ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుకున్నారు. నష్టపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందాలనే ఆశతో నేరస్థులకు పావులుగా మారారు. ఇప్పుడు వీరు పోలీస్ రికార్డుల్లో నిందితులుగా చేరి జైలు పాలయ్యారు.

నేరాలకు సహకరిస్తే భారీ కమీషన్లు : విదేశాల నుంచి కార్యకలాపాలు సాగించే సూత్రధారులు పోలీసులకు దొరక్కుండా ఉండేందుకు చాలా పకడ్బందీగా వ్యవహరిస్తారు. డిజిటల్ అరెస్టులు, పార్ట్​టైమ్ ఉద్యోగాలు, టాస్క్ ఆధారిత మోసాలు, బ్యాంక్​ ఓటీపీలు, ఫేక్​ కస్టమర్ కేర్ సేవలకు సంబంధించిన మోసాల ద్వారా వచ్చే డబ్బును నిర్వహించడానికి బ్యాంక్ ఖాతాలు ఎంతో కీలకం. ఈ చీకటి కార్యకలాపాల కోసం బాధితులను ఏజెంట్లుగా మార్చడానికి నేరస్థులు కొత్త వ్యూహాలు రూపొందిస్తున్నారు. బాధితుల వాట్సప్ నంబర్లకు, ఫోన్లకు సందేశాలు పంపించి షెల్ కంపెనీలు, మ్యూల్ అకౌంట్లు, సిమ్ కార్డులు, ఆధార్ లేదా పాన్ కార్డులు సరఫరా చేయడంలో సహాయపడితే భారీ కమీషన్లు ఇస్తామని ఆశ చూపిస్తున్నారు.

బంధువుకు ఖాతా అప్పగించి జైలు పాలు : పోలీస్ స్టేషన్లు లేదా బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగే శ్రమ లేకుండానే పోగొట్టుకున్న సొమ్మును తిరిగి రాబట్టగలమని కూడా సైబర్ నేరస్థులు బాధితులను నమ్మిస్తున్నారు. దీంతో సులభంగా డబ్బు సంపాదించొచ్చనే ఆశతో తమ బంధువులు, స్నేహితులు, తమ పరిసరాల్లోని తక్కువ ఆదాయ వర్గాల వారి నుంచి బ్యాంకు పాస్‌బుక్‌లు, సిమ్ కార్డులు సేకరించి విదేశీ ఆపరేటర్లకు సరఫరా చేస్తున్నారని పోలీస్ అధికారి వివరించారు.

బంధువు మాటలు నమ్మి తన ఖాతాను అప్పగించిన ఓ ఆటో డ్రైవర్ జైలు పాలయ్యాడు. బెయిల్ ఖర్చుల కోసం అతడు చివరికి తన ఆటోను అమ్ముకోవాల్సి వచ్చిందని ఒక ఎస్సై పేర్కొన్నారు. మ్యూల్ అకౌంట్లకు సహకరించిన ఓ యువకుడిపై కేసు నమోదు కావడంతో అతను ఉద్యోగంతో పాటు వివాహ విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు సమాచారం.

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TAGGED:

CYBER FRAUD AGENTS IN HYDERABAD
BANK ACCOUNT EXPLOITATION
CYBER CRIME MONEY MULE SCAM
కమీషన్ల కోసం మ్యూల్ ఏజెంట్
HYDERABAD CYBER CRIME

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