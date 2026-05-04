టిఫిన్​, మీల్స్​, స్నాక్స్​పై 'బండ' ప్రభావం​ - బయట ఏది తిందామన్నా ప్రియమే!

రూ.3,314కు చేరిన కమర్షియల్ సిలిండర్ల ధర - టిఫిన్ సెంటర్లు మూసివేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని వాపోతున్న చిరు వ్యాపారులు - మెస్, హాస్టళ్ల ధర పెరగడంతో సొంతూళ్లకు వెళ్లడం తప్ప మార్గం లేదంటూ ఆవేదన

Published : May 4, 2026 at 12:17 PM IST

Commercial Cylinder Price Increase : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్యాస్ కొరత తీవ్రంగా ఏర్పడి ప్రజలు, చిన్న, పెద్ద వ్యాపారస్థులు పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దానికి తోడు ఇటీవల కమర్షియల్ గ్యాస్ ధర పెరుగుదల వ్యాపారులు, చిరుద్యోగులు, నిరుద్యోగులపై పిడుగులా పడింది. సిలిండర్ల ధర పెరగడంతో హోటళ్లలో టిఫిన్​ మొదలుకొని మీల్స్​ వరకు అన్ని 'అందని ద్రాక్ష'లా మారాయి. వాటి ధరలను చూసి బయట టిఫిన్​, భోజనం చేయాలంటేనే సామాన్య ప్రజలు ఒక్క క్షణం ఆలోచించే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.

పాత పద్ధతి కట్టెల పొయ్యినే దిక్కు : గ్యాస్ అందుబాటులో లేక, అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేయలేక ప్రైవేటు హాస్టల్స్​ యజమానులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎక్కువ ధరలకు కమర్షియల్ గ్యాస్ కొనే స్థోమత లేక చిరు వ్యాపారులు దుకాణాలు మూసేస్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారులు, కట్టెల పొయ్యిపై వంటలు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నవారు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో 18 లక్షలకు పైగా కమర్షియల్ గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అందులో 10 లక్షల వరకు గ్రేటర్ పరిధిలోనే ఉన్నాయి.

టిఫిన్​లపై అదనంగా వసూలు : కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు రూ.3,314కు పెరిగాయి. దీంతో హోటల్ యజమానులు బడ్జెట్​ను మార్చక తప్పడం లేదు. దోశ, ఇడ్లీ, వడలపై రూ.5 నుంచి రూ.10 ఎక్కువగా వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందంటే రోడ్డు పక్కన బండి మీద ఎక్కడ టిఫిన్ చేయాలన్నా రూ.45 నుంచి రూ.50 వరకు ధరలు ఉన్నాయి. గ్యాస్ ఎఫెక్ట్​ కారణంగా సామాన్య ప్రజలకు ఏం చేయాలో అంతు చిక్కడం లేదు. హైదరాబాద్​లోని పలు పీజీ హాస్టల్స్​లో కట్టెల పొయ్యిపైనే వంట చేయడానికి యజమానులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎక్కువగా దిల్​సుఖ్​నగర్, అమీర్​పేట, ఎస్సార్​​నగర్, కూకట్​పల్లి ప్రాంతాల్లో ఉంది.

నిరుద్యోగి, చిరుద్యోగులపై ఎఫెక్ట్​ : విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షల కోసం సన్నద్ధమవుతున్న వారు, జాబ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారిని భోజనం ఖర్చులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నాయి. బుక్స్, క్లాస్​లతో పాటు ఫుడ్​ కోసం కూడా లెక్కలు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఎక్కువగా దిల్​సుఖ్​నగర్, అశోక్​నగర్​లలో నిరుద్యోగులు మెస్​లపైనే ఆధారపడి ఉంటారు. గ్యాస్​ ధరలు పెరగడంతో నెలవారీ మెస్​ ఛార్జీలు రూ.1,000 నుంచి రూ.1,500 వరకు పెంచుతున్నారని నిరుద్యోగులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. రోజు రూ.400 నుంచి రూ.500 వరకు సంపాదించే చిరుద్యోగుల బడ్జెట్​పై ఇది చాలా ప్రభావం చూపుతోంది. దాంతో బయట టిఫిన్, భోజనం చేయడానికి కూడా చాలా ఆలోచిస్తున్నారు.

"పని కోసం వలస వచ్చిన వారు చిన్న సిలిండర్లను వాడుతుంటారు. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లు దొరకకపోవడంతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటి వరకు రూ.800 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో హోటళ్లు మూసేయక తప్పడం లేదు " - వెంకటేశ్వరరావు, కేపీహెచ్‌బీ

టిఫిన్ సెంటర్ మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి : పని కోసం హైదరాబాద్ వచ్చిన చిరుద్యోగులు కమర్షిల్ గ్యాస్​ సిలిండర్ల ధర పెరగడం వల్ల సెంటర్​లు మూసి వేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని వాపోతున్నారు. దీనివల్ల ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఇకపై మళ్లీ సిలిండర్ల ధర పెంచితే ఊరి బాట పట్టాల్సిందేనని కేపీహెచ్​బీలో 12 ఏళ్లుగా చిన్న టిఫిన్ సెంటర్​ను నడుపుతున్న చంద్రశేఖర్ చెప్పారు.

పెరుగుతున్న పీజీ హాస్టళ్ల ఫీజు : ఎస్సార్​నగర్​లోని ఓ పీజీ హాస్టల్​లో ఫీజు ఈ మధ్యే రూ.1,000 పెంచారు. అయితే కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్​ ధరలు పెరగడంతో మరోసారి ఫీజు పెంచనున్నట్లు హాస్టల్ యజమాని చెప్పడంతో అక్కడ ఉండలేమని హాస్టల్లర్స్ చెప్పారు. ఇలాగే ధరలు పెంచుకుంటూపోతే ఇక సొంతూరుకు వెళ్లడం తప్ప మరో మార్గం లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు.

