ఇంటర్ పరీక్షల్లో కాపీ కొడితే ఇలా ఈజీగా దొరికిపోతారు
ఇంటర్ పరీక్షలకు ప్రత్యేక నిఘా నేత్రం - మానిటరింగ్ చేసేందుకు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు - గతేడాది మంచి ఫలితాలు రావడంతో కొనసాగింపు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పరీక్షా కేంద్రాలకు అనుసంధానం
Published : February 9, 2026 at 8:58 PM IST
Inter Board Command Control Center : చుట్టూ పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్లు, కంప్యూటర్లు వాటినే చూస్తూ మానిటరింగ్ చేసే సిబ్బంది. వేల కెమెరాలను పరిశీలిస్తూ తప్పులు జరిగితే ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చే వ్యవస్థ. ఇదంతా ఎక్కడో పోలీస్ విభాగంలో జరుగుతుందని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు తప్పులో కాలేసినట్టే. ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ వేళ ఇంటర్ బోర్డ్ లో ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ గురించి. ప్రాక్టికల్ పరీక్షలను పారదర్శకంగా నిర్వహించే ప్రయత్నంలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రాక్టికల్ కేంద్రాలలో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి వాటిని హైదరాబాద్ లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మరింత సమాచారం ఇంటర్ బోర్డ్ సెక్రటరీ కృష్ణ ఆదిత్యతో ఈటీవీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ రూమ్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలను పారదర్శకతతో నిర్వహించాలనుకుంటుందని ఇంటర్ బోర్డ్ సెక్రటరీ కృష్ణ ఆదిత్య తెలిపారు. దీనిలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు ఉండకూడదని ఆదేశించిందన్నారు. దీనిలో భాగంగానే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు గత సంవత్సరం నుంచే కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ప్రారంభించామని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలను మోనిటర్ చేసే విధంగా అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు పెట్టి దానిని సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ రూమ్లో పర్యవేక్షిస్తారు. అది ఒక రోజు మాత్రమే అలా చేస్తారు. అదే తరహాలో ఇంటర్ పరీక్షలకు కూడా నిర్వహిస్తున్నామని కృష్ణ ఆదిత్య అన్నారు. ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు రెండు వారాలు, థియరీ పరీక్షలు మూడు వారాలు నిర్వహిస్తారని అన్నారు.
దీనిని మోనిటర్ చేయాలంటే భారీ సెటప్ ఉండాలని చెప్పారు. దీనికోసమే ఈ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. గత సంవత్సరం ప్రభుత్వ నిధులతో ప్రతి కళాశాలలో కెమెరాల ఇన్స్టాల్ చేశామని తెలిపారు. ప్రైవేటు కళాశాలల్లో కొన్ని సమస్యలు రావడంతో అక్కడ చేయలేకపోయామని ఇప్పుడు వాటిని కూడా అనుసంధానం చేసుకున్నామని వెల్లడించారు.
ఇప్పటికే కెమెరాలు ఇన్స్టాల్ : ఈసారి ఎకడమిక్ క్యాలెండర్ మొదలైనప్పటి నుంచి సర్కిలర్ జారీ చేశామన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కళాశాలల మేనేజ్మెంట్లు దీనిలో భాగస్వామ్యమయ్యాయని తెలిపారు. చాలా వరకు కళాశాలల్లో ఇప్పటికే కెమెరాలు ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నారని వాటిని మన కంట్రోల్ రూమ్లోని సర్వర్తో అనుసంధానం చేసుకున్నామని చెప్పారు. దీంతో ఈ సంవత్సరం బోర్డు తరఫున మనం ఏ కెమెరాలను ఇన్స్టాల్ చేయలేదని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ప్రాక్టికల్ పరీక్షా కేంద్రాలు సుమారుగా 1,440 ఉన్నాయని తెలిపారు. అంటే ఒక్కో సెంటర్కు 6 నుంచి 9 కెమెరాలు ఉన్నాయన్నారు. ముఖ్యంగా బోటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమెష్ట్రీ ల్యాబ్స్తో పాటు ప్రశ్న పత్రం ఓపెన్ చేసే ప్రాంతం, మార్కులు వేసే ప్రాంతాలలోనూ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు.
వందమంది స్టాఫ్తో : మన కమాండ్ కంట్రోల్లో 100 మంది స్టాఫ్ ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు. మొత్తం 36 స్క్రీన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని వాటిలో ఒక్కో స్క్రీన్కు ముగ్గురు స్టాఫ్ను కేటాయించామని చెప్పారు. వారిలో బోర్డు నుంచి ఒక సూపరింటెండెంట్ లేదా సీనియర్ అసిస్టెంట్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్. రెండోది టీజీపీఎస్సీ రిక్రూటెడ్ లైబ్రేరియన్, మూడో వ్యక్తి టెక్నికల్ కోఆర్డినేటర్లను నియమించామన్నారు. వీరికి పూర్తిగా అంటే ఒక ఎక్జామినేషన్ సెంటర్ పూర్తి వివరాలు అనగా ఎవరు ఎగ్జామినర్, స్కిల్ అసిస్టెంట్, ఎవరు సీఎస్ వంటి వివరాలతో పాటు సీసీ కెమెరాల ఇంటిగ్రేషన్ వివరాలు పూర్తిగా అందజేశామని వెల్లడించారు. దీంతో పాటు ఎన్ని సెసన్ష్ ఉన్నాయి. ఎంతమంది విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు. ఎగ్జామినర్ ఏ సమయానికి హాజరయ్యారు అనే పూర్తి సమాచారం వీరికి తెలుస్తుందన్నారు.
లోపాలు సరిచేసేందుకు : దీనిని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం టైమింగ్ సర్దుబాటు. అంటే పరీక్ష సమయం ఉదయం 9గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 ఒక సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ మరో సెషన్ ఉండేలా మోనిటరింగ్ చేస్తారని వెల్లడించారు. ఇక్కడి సిబ్బంది ఉదయం 7.30 కి వచ్చి వారికి కేటాయించిన అన్ని సెంటర్ల కెమెరాలు అనుసంధానం అయ్యాయా లేదా అని పరీక్షిస్తారని తెలిపారు. లోపాలు ఉంటే వీలైనంత త్వరగా సరిచేస్తారని చెప్పారు. దీనికోసం ఫీల్డ్లో టెక్నికల్ ఆపరేటర్లు అందబాటులో ఉన్నారని తెలిపారు. కెమెరాల్లో లోపాలు, కరెంటు కనెక్షన్లు, అనుసంధాన లోపాలను వీరు సరిచేస్తారని వివరించారు.
ప్రతిదీ మానిటరింగ్ : ప్రశ్న పత్రం ఓపెన్ చేశాక దీనిని నిరాటంకంగా మానిటరింగ్ చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. ఈ పబ్లిక్ పరీక్షలో ప్రతి ఎగ్జామినర్ నిబద్ధతతో విధులు నిర్వర్తించాలన్నారు. ఇది పది రోజుల పని ఇప్పటికి 8 రోజులు పూర్తయ్యాయని చెప్పారు. ఈ ప్రక్రియలో ఏ సెంటర్లలో అయినా స్లిప్స్ వచ్చినట్లు మోనిటరింగ్లో తేలితే స్టేట్ నుంచి అపాయింట్ చేసిన అధికారిని పంపిస్తున్నామన్నారు. వీరితో పాటు ప్రతి జిల్లాలో డీఈసీ (డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ కమిటీ)కి సంబంధించిన సభ్యులు కన్వినర్గా ఉన్న వ్యక్తులు, ఫ్లైయింగ్ స్క్వాడ్స్, సిటింగ్ స్క్వాడ్స్ల పూర్తి వివరాలు తమ వద్ద అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పారు. వీరి విధులను కూడా సీసీకెమెరాల ద్వారా మోనిటరింగ్ చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
అప్పటి కప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ టీమ్ : మోనిటరింగ్కి ముందు స్పెల్ 1 అంటే రెండో తేదీ నుంచి ఆరో తేదీ వరకు సుమారు 968 సెంటర్లలో ఈ పరీక్ష ప్రక్రియ పూర్తయిందని వెల్లడించారు. ఇది మానిటర్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా పరీక్షా కేంద్రాల్లో మా అధికారులు తప్పుజరిగినట్లు గుర్తిస్తే అప్పటి కప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ టీమ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. వారి రిపోర్టు ఆధారంగా అక్కడి ఎగ్జామినర్ను రీకాల్ చేస్తున్నామన్నారు. దీనిలో ఏదైనా కంప్లెంట్స్ వచ్చినా మాల్ ప్రాక్టీస్ కమిటీ అందరినీ రిఫల్ చేస్తుందని ఈ అధారాలకు సంబంధించిన ఫుటేజీ ఒక నెలవరకూ ఉంటుందని వివరించారు. విధ్యార్థులు కదిలిన ప్రతి సారీ ఓ గ్రీన్ బాక్స్ వస్తుంది. దీంతో ఆ విద్యార్థిపై కన్నేయడం మరింత సులభతరం అవుతుందని తెలిపారు.
ఇక కట్టుదిట్టంగా ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ - అటు సీసీ కెమెరాలు, ఇటు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు