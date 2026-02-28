హైకోర్టుకు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తి! - నియామకానికి కొలీజియం సిఫార్సు
జస్టిస్ లిసా గిల్ పేరును సిఫార్సు చేసిన సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం - 2 నెలల ముందే సీజే పదవులు భర్తీ చేసే సంప్రదాయానికి శ్రీకారం- న్యాయమూర్తిగా ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీ చేయాలని కొలీజియం నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 8:06 AM IST
Collegium Recommends Appointment Justice Lisa Gill as CJ of AP High Court : రాష్ట్ర హైకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా మొదటిసారి మహిళ రానున్నారు. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని కొలీజియం ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిల్ లిసా గిల్ పేరును కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసింది. రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్ రికార్డులకెక్కనున్నారు.
ప్రస్తుత హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJ)గా జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ పదవీ కాలం ఏప్రిల్ 24తో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో జస్టిస్ లిసా గిల్ను 2 నెలల ముందుగానే ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా బదిలీ చేయాలని కొలీజియం నిర్ణయించింది. జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ బాధ్యతల నుంచి వైదొలిగిన మరుసటి రోజు నుంచే జస్టిస్ లిసా గిల్ను సీజేగా ప్రతిపాదిస్తు సిఫార్సు చేసింది.
ప్రస్తుతం ఆమె పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టులో సేవలందిస్తున్నారు. అక్కడ సీనియారిటీ పరంగా 3వ స్థానంలో ఉన్నారు. స్వస్థలం చండీగఢ్. అక్కడి కార్మెల్ కాన్వెంట్ స్కూల్లో పాఠశాల విద్య చదివారు. ప్రభుత్వ మహిళా కాలేజీలో హ్యుమానిటీస్లో డిగ్రీ అభ్యసించారు. పంజాబ్ యూనివర్సిటీలో ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎం పూర్తి చేశారు. జస్టిస్ లిసా గిల్ 1990లో న్యాయవాదిగా పేరు నమోదు చేసుకున్నారు. పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టులో ఆమె ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు. సుదీర్ఘ కాలం చండీగఢ్కు, పలు ప్రభుత్వ రంగ బోర్డులకు, కార్పొరేషన్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు ఆమె. 2014 మార్చి 31న పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులు అయ్యారు.
భర్తీలో కొత్త సంప్రదాయం: హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల పదవుల భర్తీలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం నూతన సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రస్తుత సీజే పదవీ విరమణ కాలం ముగియడానికి 2 నెలల ఉండగా, ముందుగానే ఆ స్థానంలోకి కొత్త న్యాయమూర్తిని ప్రతిపాదించాలని నిర్ణయించింది.
న్యాయ పరిపాలన వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి దాని సామర్థ్యం, నాణ్యతను పెంచేందుకు ఈ విధాన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు శుక్రవారం (నిన్న) విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగా సీజేగా నామినేట్ చేసిన వారిని 2 నెలల ముందుగానే సంబంధిత హైకోర్టుకు బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపింది.
దీనివల్ల సీజేగా బాధ్యతలు స్వీకరించే లోపు ఆ హైకోర్టు వాతావరణానికి అలవాటు పడటానికి వీలు అవుతుందని పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగానే జస్టిస్ లిసా గిల్ను తొలుత ఏపీ హైకోర్టుకు న్యాయమూర్తిగా బదిలీ చేయనున్నారు. ప్రస్తుత సీజే పదవీ విరమణ చేశాక, ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు వీలు కల్పిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
మరోవైపు ఏపీ హైకోర్టు ప్రస్తుత సీజే జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ను పదోన్నతి పై సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తిగా వెళ్లే అవకాశం ఉందని చర్చ కూడా జరుగుతోంది. ఒకవేళ ఆయన అలా వెళ్తే ఆ స్థానంలో జస్టిస్ లిసా గిల్ బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంటుంది.
