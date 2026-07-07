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డిగ్రీలో కొత్త కోర్సులు - పెరుగుతున్న ప్రవేశాలు

బీఎస్సీలో డిమాండ్‌ ఉన్న క్వాంటమ్, ఏఐ, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ - బీఏలో హెచ్‌ఆర్‌ఎం, పర్యాటకం, ట్రావెల్‌ ప్రోగ్రామ్స్‌ కోర్సులు - నాలుగేళ్లుగా క్రమంగా పెరుగుతున్న ప్రవేశాలు

Colleges Introducing New Courses to Boost Popularity of Degree Programs
Colleges Introducing New Courses to Boost Popularity of Degree Programs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 12:55 PM IST

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Colleges Introducing New Courses to Boost Popularity of Degree Programs: రాష్ట్రంలో డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. డిగ్రీకి ఆదరణ పెంచేందుకు కళాశాలలు కొత్త కోర్సులను తీసుకొస్తున్నాయి. మొత్తం సీట్లలో భర్తీ అవుతున్నవి తక్కువగానే ఉన్నా, చేరేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. మొత్తం ప్రవేశాల్లో బీఎస్సీలోనే 45% వరకు చేరుతున్నారు. బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్‌ పూర్తిచేసిన వారికి సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు వస్తుండడంతో దీనివైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కొన్ని కళాశాలలకు బెంగళూరు, చెన్నైకి చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలు వచ్చి ప్రాంగణ నియామకాలు చేస్తున్నాయి.

బీఎస్సీ వారికి నెలకు రూ.15 వేల నుంచి రూ.19 వేల వరకు ఇస్తున్నాయి. మొదట్లో జీతాలు తక్కువగా ఉన్నా ఉద్యోగాలు వస్తుండడంతో విద్యార్థులు డిగ్రీని ఎంచుకుంటున్నారు. కొందరు బీఎస్సీ తర్వాత ఎంసీఏ పూర్తిచేసి, సాఫ్ట్‌వేర్‌ వైపు వెళ్తున్నారు. గణితం, ఫిజిక్స్‌ సబ్జెక్టుల బోధనకు డిమాండ్‌ ఉండడంతో బీఎస్సీ, ఎమ్మెస్సీతో అధ్యాపక వృత్తిలో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇంజినీరింగ్‌లో కన్వీనర్‌ కోటాలో సీటు రానివారిలో కొందరు బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్‌లో చేరుతున్నారు.

అవసరాలను బట్టి చదువులు: డిగ్రీలో రెండేళ్లుగా కొత్త కోర్సులు ప్రవేశపెడుతున్నారు. బీటెక్‌లో ఉండే క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్, కృత్రిమ మేధ, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, డేటా ఎనలిటిక్స్‌ కోర్సులను ఉన్నత విద్యామండలి గతేడాది నుంచి డిగ్రీలోనూ అందిస్తోంది. బీఏలో సంప్రదాయ కోర్సుల స్థానంలో పర్యాటకం, ట్రావెల్‌ నిర్వహణ, మానవ వనరుల నిర్వహణ, జర్నలిజం- మాస్‌ కమ్యూనికేషన్, ఫైనాన్సియల్‌ ఎకనామిక్స్‌ వంటి కోర్సులు తెచ్చింది. కొన్ని స్వయం ప్రతిపత్తి మైనారిటీ కళాశాలలు డిమాండ్‌ ఉన్న బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్, గ్రామీణాభివృద్ధి కోర్సులను అందిస్తున్నాయి.

గత నాలుగేళ్ల ప్రవేశాలను పరిశీలిస్తే బీఎస్సీలో చేరేవారి సంఖ్య ఏటేటా పెరుగుతోంది. 2022-23లో 63 వేల మంది చేరగా, గతేడాది 83 వేల మందికి పైగా చేరారు. 2025-26లో మొత్తం 4.57 లక్షల సీట్లు ఉండగా, వాటిలో 2.22 లక్షల సీట్లు కేవలం బీఎస్సీలోనే ఉన్నాయి. బీఎస్సీ తర్వాత బీకాంకు విద్యార్థులు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. బీకాం కంప్యూటర్స్, లాజిస్టిక్స్‌ ఎకౌంటెంట్‌ వంటి కోర్సులతో కంపెనీల్లో ఉపాధి లభిస్తుంది. బీకాంలో గత నాలుగేళ్లల్లో సగటున 50 వేలకుపైగా చేరగా, బీఏలో 15 వేల లోపు ప్రవేశాలు పొందారు.

బీసీఏలో లో సంఖ్య పెరుగుతుంది: సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉన్నందున బీసీఏలో చేరేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. కొందరు బీసీఏతోనే ఉద్యోగాలు చేస్తుండగా, మరికొందరు ఎంసీఏ, ఎంబీఏ వంటి ఉన్నత కోర్సులకు వెళ్తున్నారు. బీబీఏకు కొంతవరకు ఆదరణ ఉంటోంది. రాష్ట్రంలో గతేడాది 4.57 లక్షల సీట్లు ఉండగా 1,79,926 (39%) సీట్లు నిండాయి. మెరుగైన బోధన సిబ్బంది, ప్రాంగణ నియామకాలు, ఇంటర్న్‌షిప్‌లు ఉన్న కళాశాలలనే విద్యార్థులు ఎంచుకుంటున్నారు. మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కాలేజీల్లో ప్రవేశాలు తక్కువగా ఉంటున్నాయి.

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