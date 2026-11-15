ఓవైపు చదువు - మరోవైపు ఉపాధి - మెహందీతో స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న యువత
Employment for Women by Mehendi : మెహందీ ద్వారా యువతులు ఆదాయం పొందుతున్నారు. అంతేకాకుండా వారి ఖర్చులతో పోను కుటుంబానికి కూడా ఆర్థికంగా తోడు నిలుస్తున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 2:07 PM IST
ఒకప్పుడు పండుగలు, పెళ్లిళ్లకు మాత్రమే పరిమితమైన మెహందీని ఇప్పుడు మారుతున్న అభిరుచులకు అనుగుణంగా కొత్త డిజైన్లతో పుట్టిన రోజులు, శారీ ఫంక్షన్లు, నిశ్చితార్థాలు, పెళ్లిళ్లు మొదలైన వాటికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక బతుకమ్మ, వరలక్ష్మి వ్రతం, దీపావళి, రంజాన్ వంటి పండుగలకు కూడా మహిళలు మెహందీని ఇష్టపడుతున్నారు.
దాంతో ప్రస్తుతం యువత దీనిని ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుంటున్నారు. యువతులు చదువుతో పాటు తమ ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకుంటూ స్వయం ఉపాధి వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఒకవైపు ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తూ, మరోవైపు తమ కళా నైపుణ్యాలతో ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. వారు మెహందీ కళను ఆదాయ వనరుగా, విద్యను భవిష్యత్తుకు పునాదిగా మలచుకుంటున్నారు.
డిజైన్లను బట్టి ధరలు
త్రినగర్లో (వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట) 100కు పైగా బ్యూటీ పార్లర్లు, మెహందీ షాపులు ఉన్నాయి. నగరంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న సుమారు 200 మంది విద్యార్థులు ప్రత్యేక శిక్షణ పొంది, పార్ట్టైమ్గా మెహందీ వేస్తున్నారు. వారు రూ.50 నుంచి రూ.20 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు. డిజైన్, అలాగే సందర్భాన్ని బట్టి ధరను నిర్ణయిస్తున్నారు.
వారు ఒక చేతికి ఒక ధర, రెండు చేతులకు కలిపి ఇంకో ధర తీసుకుంటున్నారు. అదే ఐదు నుంచి పది మంది కుటుంబ సభ్యులకు అయితే వేరొక ధర, అలాగే వధువుకు ప్రత్యేక రుసుము వసూలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు. అయితే కాలక్రమేణా మెహందీ కళలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆకులు, నెమళ్లతో పాటు, అరబిక్, ఇండో-అరబిక్, రాజస్థానీ, బ్రైడల్తో పాటు ఇతర డిజైన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వధూవరుల పేర్లు, వారి మొదటి అక్షరాలు, ప్రత్యేక జ్ఞాపకాలను కూడా డిజైన్లలో పొందుపరుస్తున్నారు.
చదువుకుంటూనే ఉపాధి
ఈ రంగంలో ఉన్నవారిలో చాలా మంది విద్యార్థులే ఉంటున్నారు. వారు డిగ్రీ, పీజీ వంటి ఇతర ఉన్నత కోర్సులు చదువుతున్నప్పటికీ తమ ఖాళీ సమయాన్ని ఉపాధి కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కళాశాల తర్వాత సెలవులు, పండుగలు, పెళ్లిళ్ల వంటి సమయాల్లో ఆర్డర్లకు వెళ్తూ సంపాదిస్తున్నారు. వచ్చిన ఆదాయాన్ని విద్య, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఎంబీఏ చదువుతున్న వి.భూమిక అనే విద్యార్థిని చదువుకుంటూనే మెహందీలో శిక్షణ తీసుకుంది. చదువుకయ్యే ఖర్చుల కోసం తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడొద్దనే ఉద్దేశంతోనే దీనిని ఉపాధిగా ఎంచుకున్నట్లు ఆ విద్యార్థి చెబుతోంది. అలా శిక్షణ పొంది ఆర్డర్ల ద్వారా మెహందీ పెడుతోంది. ఇక నెలలో అన్ని ఖర్చులు పోనూ తనకు రూ.10 వరకు మిగులుతున్నాయని, అంతేకాదు కుటుంబానికి ఆర్థికంగానూ తోడు నిలుస్తున్నానని హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది.
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