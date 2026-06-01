ETV Bharat / state

కంపెనీ నిజమే - ఆఫర్​ లెటరే ఫేక్ : జాబ్​ కోసం సోషల్​ మీడియాలో వెతికితే అంతే మరి!

ప్రముఖ ఐటీ కన్సల్టెన్సీల పేర్లతో ఫేస్‌బుక్‌లో ప్రకటనలు - ఆన్‌లైన్‌లోనే డమ్మీ ఇంటర్వ్యూలు - ఫేక్ ఆఫర్ లెటర్లు క్రియేట్ చేసి రూ.లక్షలు వసూలు - ప్రధాన నిందితుడు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ కిశోర్‌ అరెస్ట్​

Fake IT Consultancy Hyderabad
Fake IT Consultancy Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 8:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fake IT Consultancy Hyderabad : ఉద్యోగమనేది ప్రతి నిరుద్యోగి కనే కల. ఇప్పుడు దీన్నే తమ పెట్టుబడిగా మార్చుకుంటున్నారు కొందరు కేటుగాళ్లు. సోషల్ మీడియాలోనే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలతో అమాయకులను బుట్టలో వేసుకుంటున్నారు. ఆన్ లైన్ ఇంటర్వ్యూలు, అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్లతో మభ్య పెట్టి అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు. సరిగ్గా ఆ మాయలోనే పడింది ఓ యువతి. ఉద్యోగం వస్తుందనుకుని రూ.2 లక్షలు అప్పజెప్పింది. తీరా ఆ ఆఫర్ లెటర్ తీసుకుని ఉద్యోగం కోసం వెళ్లిన యువతి కంగుతింది. ఇంతకీ ఏం జరిగింది? ఉద్యోగాల పేరిట ఆన్​లైన్ వేదికగా జరుగుతున్న మోసాలేంటి?

చదువు పూర్తై ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూసే అమాయక నిరుద్యోగులే ఈ కేటుగాళ్ల టార్గెట్. మోసాలకు వీళ్లు ఎంచుకున్న అడ్డా సోషల్ మీడియా. బెంగళూరు లాంటి నగరాల్లోని ప్రముఖ ఐటీ కన్సల్టెన్సీల పేర్లతో ఫేస్‌బుక్‌లో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు ఇస్తారు. పెద్ద కంపెనీలో సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ అంటూ వల వేస్తారు. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి సంప్రదించిన వారిని నమ్మించడానికి ఆన్‌లైన్‌లోనే డమ్మీ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు. అచ్చం ఒరిజినల్‌ను తలపించేలా ఫేక్ ఆఫర్ లెటర్లు క్రియేట్ చేసి, చేతిలో పెడతారు. ఆ ఉద్యోగం మీ సొంతం కావాలంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అంటూ రూ.లక్షల్లో వసూలు చేస్తారు.

హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రియ అనే యువతికి ఫేస్‌బుక్ చూస్తుంటే ఓ ప్రకటన కనబడింది. ఉద్యోగం కోసమని ఆ కన్సల్టెన్సీ వాళ్లతో మాట్లాడింది. వారు చెప్పినవి అన్నీ విని రూ.2.30 లక్షలు వాళ్లు చెప్పిన అకౌంట్‌కు బదిలీ చేసింది. ఆ తర్వాత అసలు సినిమా మొదలైంది.

"బాధితురాలికి ఫేస్​బుక్ ద్వారా ఓ కన్సల్టెన్సీ వారమంటూ పరిచయమయ్యారు. ఆమెకు ఓ నకిలీ అపాయింట్​మెంట్ ఇచ్చారు. జాబ్​లో జాయిన్ కావడానికి డిపాజిట్​ సొమ్ము ఇవ్వాలని రూ.2,30,000 డిమాండ్ చేశారు. మరి జాబ్​లో ఎప్పుడు చేరాలి అని అడిగేసరికి అకౌంట్​ బ్లాక్​ చేశారు." - రక్షిత మూర్తి, సికింద్రాబాద్ జోన్ డీసీపీ

అతడే ఈ దందా సూత్రధారి : బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో అంబర్‌పేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విచారణలో భాగంగా పోలీసులు తీగ లాగితే అసలు డొంక కదిలింది. బెంగుళూరు కన్సల్టెన్సీ పేరు వాడుకుంటూ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఈ దందా నడుపుతున్న మాస్టర్ మైండ్‌ను పోలీసులు ట్రేస్ చేశారు. నిజామాబాద్‌కు చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ కిశోర్​ ఈ స్కామ్‌కు సూత్రధారి అని తేల్చారు. వెంటనే అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కిశోర్‌ను విచారించగా విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగుచూశాయి. కిశోర్ వెనక మరో ఎనిమిది మంది సభ్యుల నెట్‌వర్క్ ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ నిందితులు కేవలం నకిలీ ఉద్యోగాలే కాదు నిరుద్యోగుల అవసరాన్ని వాడుకుంటూ కొందరి బ్యాంక్ ఖాతాలను అక్రమంగా కొనుగోలు చేసి వాటి ద్వారా దందా నడుపుతున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.

"బెంగళూరులో అడ్మిన్​ ఫిట్​ అనే కన్సల్టెన్సీ ఉంది. ఆ పేరుతో నకిలీ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఫేస్​బుక్​లో అకౌంట్​ తెరిచారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీటిని చూసి నిజమైన దానిగా భావించి నిరుద్యోగ యువత కన్సల్టెన్సీని సంప్రదిస్తున్నారు. దీంతో నిరుద్యోగులను నమ్మించి పది రోజుల్లో జాబ్ వస్తుందని అపాయింట్​మెంట్​ ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు. ఇలా సుమారు 40 మందిని మోసగించారు. ఇప్పటికే వీరిపై 11 ఎఫ్​ఐఆర్​లు​ నమోదయ్యాయి" - రక్షిత మూర్తి , సికింద్రాబాద్ జోన్ డీసీపీ

11 ఎఫ్ఐఆర్‌లు, 28 ఫిర్యాదులు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లు, సైబర్ క్రైమ్‌లో ఈ ముఠాపై ఏకంగా 11 ఎఫ్ఐఆర్‌లు, 28 ఫిర్యాదులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ భారీ స్కామ్‌లో కీలక పాత్ర పోషించిన ప్రధాన నిందితుడు కిషోర్‌తో పాటు రాయల్ మోసెస్, వేముల శేఖర్, అల్వాల సాయి అశోక్‌లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి 15 బ్యాంక్ ఖాతాల పాస్‌బుక్‌లు, పలు సిమ్ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న సాయి, ప్రీతి, గోపికృష్ణ, విష్ణువర్ధన్, గోలి శ్రీధర్‌ల కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు ముమ్మరం చేశారు.

విదేశాల్లో ఉద్యోగాలంటూ మోసం - అడిగితే కేసులు పెడతామని బెదిరింపులు!

రష్యాలో ఉద్యోగమని నమ్మించారు - కిర్గిజ్​స్థాన్​లో సిమెంట్‌ సంచులు మోసే పనికి కుదిర్చారు

TAGGED:

ఐటీ కన్సల్టెన్సీల పేర్లతో మోసాలు
FAKE OFFER LETTERS IN HYDERABAD
FRAUD IT CONSULTANCY HYDERABAD
IT CONSULTANCY SCAM HYDERABAD
FAKE SOFTWARE JOB SCAM HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.