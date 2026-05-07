'నేను కాదు మనం' - సింగపూర్ అత్యుత్తమ విధానాలతో మోడల్ జిల్లా: సీఎం చంద్రబాబు
సింగపూర్ తరహా అభివృద్దికి ప్రణాళికలు - ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న బలమైన వ్యవస్థలైన ఆర్టీజీఎస్, మీ భూమి, సింగిల్ డెస్క్ వంటి వాటిని సింగపూర్ మాదిరి ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించాలన్న మంత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 4:40 PM IST
Collectors Conference Ministers Presentation on Singapore Trip: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో కలెక్టర్ల సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సింగపూర్ వెళ్లొచ్చిన మంత్రులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. సింగపూర్ తరహాలో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ది చేసేందుకు పలు సలహాలు ఇచ్చారు.
ఆర్థికపరమైన సవాళ్లను అధిగమిస్తూ ఏపీ ముందుకు వెళ్తోందని కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులో ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ వివరించారు. ప్రజలకు ఏం మేలు జరుగుతుందోననే అంశాన్ని ఆలోచించి ప్రతి పైసా ఖర్చు చేస్తున్నామన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన జీవితం కల్పించేలా ప్రాధాన్యతలను మార్చుకుంటూ వెళ్తున్నామన్నారు. వ్యవస్థలో లోపాలను సవరించుకుంటూ ఆదాయాలను పెంచుకోవాలని తెలిపారు.
అవసరమైన ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెట్టాలి: రాష్ట్రంలోని డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాను సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలన్నారు. వృధా ఖర్చులను తగ్గించుకుని అభివృద్ధి కోసం వ్యయాలను పెంచాల్సి ఉందని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి నిర్దేశించిన ప్రాజెక్టులపై ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలన్నారు. ప్రజలకు ఫలితాలను చూపించేలా పని చేయాలన్నారు. బడ్జెట్ను దాటి ప్రతిపాదనలు చేయటం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఏ ప్రాజెక్టులు అవసరమో దానిపై దృష్టి పెట్టాలని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ సూచించారు.
500 రకాల సేవలు: సింగపూర్ తన పనులను చాలా ఖచ్చితంగా, సమన్వయంతో చేయడంలో మేటి అని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ప్రశంసించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ తనకున్న విస్తృతమైన వ్యవస్థను, సింగపూర్ లాంటి ఖచ్చితత్వంతో కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అన్నారు. కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ లో మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ సింగపూర్ పర్యటన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. మనం 500 రకాల సేవలను అందిస్తున్నప్పటికీ సింగపూర్ లాగా వాటన్నింటినీ ఒకే చోట, సులభంగా అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న బలమైన వ్యవస్థలైన ఆర్టీజీఎస్, మీ భూమి, సింగిల్ డెస్క్ వంటి వాటిని సింగపూర్ మాదిరి ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించాలి. ఏపీ ప్రభుత్వం పరిశ్రమలకు వేగంగా అనుమతులు ఇస్తున్నప్పటికీ సింగపూర్ ప్రభుత్వం మాదిరి పరిశ్రమలు రాక ముందే భూమిని, మౌళిక వసతులను సిద్దం చేసి ఉంచేలా పని చేయాలి. ఏపీలో ప్రభుత్వ శాఖలు, జిల్లా పరిపాలన పటిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ సింగపూర్ లాగా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో కలిసి పని చేసేలా చూసుకుంటే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.' -అనగాని సత్యప్రసాద్, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి
సీఎం సూచనలు: మంత్రుల సింగపూర్ పర్యటనపై జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశంలో ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. నేర్చుకోవటం అనేది నిరంతర ప్రక్రియ, అత్యుత్తమ విధానాలు ఎక్కడున్నా అమలు చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని తెలిపారు. సింగపూర్లో అనుసరిస్తున్న పాలనా విధానాలు అక్కడి ప్రజల విశ్వాసాన్ని దక్కించుకున్నాయన్నారు. సింగపూర్లోని అత్యుత్తమ విధానాలను తీసుకుని ఓ జిల్లాను మోడల్గా అభివృద్ధి చేద్దామని సూచించారు. సింగపూర్ విధానాల అమలుకు 90 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. 'నేను కాదు మనం' అనే విధానంలో ముందుకు వెళ్దాం, ఈ విధానం ఇవాళ్టీ నుంచి తనతో మొదలవుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
