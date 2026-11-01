పులివెందులలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది: కలెక్టర్ శ్రీధర్
Pulivendula Municipal Polling : పులివెందులలో అన్ని చోట్లా వెబ్కాస్టింగ్ జరుగుతోందని కలెక్టర్ శ్రీధర్ పేర్కొన్నారు. సాయంత్రం 5 వరకు సమయం ఉందని, అందరూ వెళ్లి ఓటేయాలన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:09 PM IST
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందుల మున్సిపాలిటీలో ఓటింగ్ ప్రక్రియను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ తెలిపారు. మొత్తం 80 పోలింగ్ బూత్ల్లో 47 మంది ఏజెంట్లు ఉదయం 7 గంటల్లోపు తమకు రిపోర్ట్ చేశారని చెప్పారు. 11:30 గంటల తర్వాత కొందరు పోలింగ్ బూత్లను వదిలిపెట్టి వెళ్లారని సమాచారం వచ్చిందన్నారు. అన్ని చోట్లా వెబ్కాస్టింగ్ జరుగుతోందని, పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగుతోందని వివరించారు.
పులివెందులలో పోలింగ్ ప్రక్రియపై తమకెవరూ ఫిర్యాదు చేయలేదని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు 50 శాతం పోలింగ్ నమోదైందని వెల్లడించారు. సాయంత్రం ఐదు వరకు సమయం ఉందని, అందరూ వెళ్లి ఓటేయాలని శ్రీధర్ తెలియజేశారు.