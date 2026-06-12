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సర్కార్​ బడి సరికొత్త ఒరవడి - 'పరుగు పరుగున రమ్మంటోంది ప్రభుత్వ​ బడి'

విజయవాడలో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్‌పో ప్రారంభం - పరుగు పరుగున రమ్మంటోంది ప్రభుత్వ బడి పేరిట ఎక్స్‌పో - ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ ఆధ్వర్యంలో వినూత్న కార్యక్రమం

Education Expo at Collectorate In Vijayawada
Education Expo at Collectorate In Vijayawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:35 AM IST

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Education Expo at Collectorate In Vijayawada : సర్కారు బడి అంటే సదుపాయాలు ఉండవంటూ నాడు ఈసడించుకున్న నోళ్లు నేడు కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు సవాల్ విసురుతున్న తీరు చూసి జేజేలు పలుకుతున్నాయి. ఒకప్పుడు అరకొర మార్కులతో సరిపెట్టుకున్న బడులే నేడు పదో తరగతిలో 590కి పైగా మార్కులతో ప్రైవేటు స్కూళ్ల రికార్డులు బద్దలు కొడుతూ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ విద్యలో వచ్చిన ఈ విప్లవాత్మక మార్పును ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ వినూత్న అడుగు వేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని సకల సౌకర్యాలను కళ్లకు కట్టేలా ఏర్పాటు చేసిన 'స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్‌పో' విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.


ప్రతి స్టాల్​ను సందర్శించిన కలెక్టర్​ : పరుగు పరుగున రమ్మంటోంది ప్రభుత్వ బడి అనే నినాదంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశా ఓ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. గతంలో ఎన్నడూ ఎక్కడా లేని విధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రదర్శన చేపట్టారు. స్వయంగా ప్రదర్శనను ప్రారంభించి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యాశాఖ అధికారుల్లో ఉత్సాహం నింపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల పట్ల ఉండే చిన్నచూపు భావాన్ని దూరం చేసేలా ఎక్స్పో నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలంటే విరిగిన బోర్డులు, పగిలిన గోడలు, ఉపాధ్యాయుల పట్టింపులేని తనం నుంచి ప్రస్తుతం ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ధీటుగా సర్కారు బడులు రాణిస్తున్న తీరును ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 200 పాఠశాలలకు సంబంధించిన ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ప్రదర్శనకు హాజరుకాగా 25కి పైగా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి స్టాల్​ను కలెక్టర్ సందర్శించి వాటి విశేషాలు తెలుసుకున్నారు

సమాచారం తెలుసుకునేలా ఎక్స్​పో నిర్వాహణ : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అందుబాటులో ఉన్న వసతులు, విద్యా బోధన, విద్యతో పాటు క్రీడలకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత, సురక్షిత ఆర్వో మంచినీళ్లు, మధ్యాహ్నం భోజనం, తల్లికి వందనం పేరుతో అందిస్తున్న ఆర్థిక భరోసా, ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పుస్తకాలు, బ్యాగులు, సమదుస్తులు, బూట్లు, బెల్టు, గుర్తింపు కార్డు ఇలా అన్ని రకాల సమాచారాన్ని ప్రతి ఒక్కరికీ తెలియజేసే ఉద్దేశంతో ఎక్స్ పో నిర్వహించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. రెండు దశాబ్దాలుగా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నా గతంలో ఇలాంటి ప్రదర్శనలు ఎప్పుడు చూడలేదని ఉపాధ్యాయులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. గతంతో పోలిస్తే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు, సౌకర్యాలు పెరిగాయని ప్రతి తల్లితండ్రి ఆ విషయాన్ని గుర్తించి, తమకు దగ్గర్లో ఉన్న పాఠశాలను సందర్శించి అక్కడ ఉన్న ప్రమాణాలను పరిశీలించిన తర్వాతే తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ బడుల్లో చేర్చించాలని ఉపాధ్యాయులు పిలుపునిస్తున్నారు

సర్కారీ బడులు భవిష్యత్తుకు బాటలు : ఈ తరహా ప్రదర్శనలు ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడంతో పాటు ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో వేలకు వేలు ఫీజులు చెల్లించి తల్లిదండ్రులు అప్పుల పాలయ్యే అవసరం ఉండదని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా సర్కారీ బడులు విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసేలా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయని సగర్వంగా చెబుతున్నారు.

"ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు 10వ తరగతి పరీక్షల్లో 600కు పైగా 550 మార్కులు సాధించడం ద్వారా ఆయా విద్యాసంస్థల నిజమైన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించారు. ఈ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు అందిస్తున్న విద్యా ప్రమాణాలను ప్రదర్శించేందుకు మేము ఎన్టీఆర్ (NTR) జిల్లాలో 'ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఎక్స్‌పో-2026'ను నిర్వహించాము. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని మండలాల ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థుల నైపుణ్యాలు, సాధించిన విజయాలను మేము ప్రదర్శించాము. ప్రభుత్వ పాఠశాలల పట్ల ప్రతికూల దృక్పథం కలిగిన వారికి ఈ కార్యక్రమం ఒక సరైన సమాధానంగా నిలుస్తుంది. ఈ ఏడాది మేము ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అపూర్వమైన వసతులను కల్పించాము. విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి"_జి. లక్ష్మీశా, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్

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