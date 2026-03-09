బాణసంచా తయారీలో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు : కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ
బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో అధికారుల విస్తృత స్థాయి తనిఖీలు - నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించిన కలెక్టర్ డీకే. బాలాజీ, ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు
Published : March 9, 2026 at 10:46 PM IST
officials Inspection At Fire Shops in Krishna District: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన కాకినాడ జిల్లాలోని వేట్లపాలెంలోని బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో ఇటీవల విస్ఫోటనం సంభవించిన నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో మరలా ఎప్పుడూ ఈ తరహా ఘటన పునరావృతం కాకుండా కృష్ణా జిల్లాలో కలెక్టర్ డీకే. బాలాజీ, ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బాణాసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది.
అందుకు అనుగుణంగా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ, ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడుతో కలిసి కృత్తివెన్ను మండలంలో విస్తృత తనిఖీలను చేపట్టారు. అనుమతులు లేకుండా బాణాసంచా తయారీ కేంద్రాలు నిర్వహించినప్పటికీ, అనుమతులన్నీ ఉన్నప్పటికీ, తయారీలో నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే కఠినమైన చర్యలను తీసుకుంటామని కలెక్టర్ బాలాజీ హెచ్చరించారు.
అధికారుల విస్తృత స్థాయి తనిఖీలు: ఈరోజు కృత్తివెన్ను మండలంలో గల పలు బాణాసంచా తయారీ, నిల్వ కేంద్రాల్లో ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు, రెవెన్యూ, అగ్నిమాపక సిబ్బందితో కలిసి విస్తృత స్థాయిలో తనిఖీలను చేశారు. మండలంలోని పడతడిక, చిన్నగొల్లపాలెం, నిడమర్రు గ్రామాల్లో బాణాసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో ఆకస్మికంగా తనిఖీలను చేపట్టారు. అంతేకాకుండా తయారీ కేంద్రాలకు లైసెన్సులు, ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్, నిల్వ చేసేందుకు పరిమితులు ఉన్నాయో లేదో ఆరా తీశారు. శిక్షణ పొందిన వ్యక్తులే పని చేస్తున్నారా? లేకపోతే బాల కార్మికులు ఉన్నారా? మొదలైన విషయాలన్నింటినీ తెలుసుకున్నారు.
అంతేకాకుండా భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నారా? లేదా అనేది అధికారులు స్పష్టంగా తెలుసుకున్నారు. వీటితోపాటు కూలీల భద్రత విషయంలో ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేదే లేదని చిన్నారులతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పనులను చేయించవొద్దని అధికారులు బాణాసంచా యాజమాన్యాన్ని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
