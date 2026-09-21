నిమజ్జనం ఎరుగని వినాయక విగ్రహాలు! - 53 ఏళ్లుగా గణేశుడి ప్రతిమలు సేకరిస్తున్న విశ్రాంత బ్యాంకు ఉద్యోగి
వినాయక విగ్రహాల అభిరుచితో ఓ విశ్రాంత బ్యాంకు ఉద్యోగి వేల సంఖ్యలో గణనాథుడి ప్రతిమలు సేకరించి వెస్ట్ మారేడుపల్లిలో మ్యూజియం ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో గిన్నిస్ బుక్తో పాటు 15 ప్రపంచ రికార్డులు సాధించారు.
Published : September 21, 2026 at 5:30 PM IST
Retired Bank Employ Ganesh Idols Collection : ప్రస్తుతం వినాయక ఉత్సవాల హడావుడి నడుస్తోంది. మొన్నటి వరకు విగ్రహాల ఎంపిక, మండపాల ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారించిన యువత ఇప్పుడు గణేశ్ నిమజ్జనం ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ, తనకు వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేయడం ఇష్టం లేదంటున్నారు వెస్ట్ మారేడుపల్లికి చెందిన విశ్రాంత బ్యాంక్ ఉద్యోగి పబ్సెట్టి శేఖర్. అందుకోసం ఇంటినే మ్యూజియంలా మార్చేసి విగ్రహాలు దాస్తున్నారు. అంతేకాదు భిన్నమైన గణేశుడి ప్రతిమలు సేకరిస్తున్నారు. అలా ఇప్పటివరకు 21,622 విగ్రహాలు, 15,582 ఫొటోలు, 19,708 పోస్ట్కార్డ్స్, 1,105 బిగ్ పోస్టర్స్, 260పుస్తకాలు సహా మొత్తం గణపతికి సంబంధించిన 58,732 వినాయక వస్తువులు సేకరించారు. ఫలితంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సహా ఎన్నో ప్రపంచ రికార్డులు సాధించారు.
ప్రశ్న: మీకు ఇలా వినాయక విగ్రహాలు సేకరించాలన్న అభిరుచి ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది?
సమాధానం: వినాయక చవితి రోజు ప్రతిష్ఠించే గణనాథుడి విగ్రహాలను అనంత చతుర్దశి రోజున నిమజ్జనం చేయాలి. ఇది నాకు ఇష్టం లేదు. ఇక ఈ జర్నీ 1973, జులైలో మొదలైంది. అప్పుడు నేను శిరిడీ వెళ్లాను. అక్కడ ఓ వినాయకుడి విగ్రహం నచ్చి తీసుకున్నాను. అలా క్రమంగా గణేశుడి ప్రతిమలు నచ్చినవి నచ్చినట్లు కొనుక్కుంటూ వచ్చాను. విగ్రహాలతో పాటు పోస్టర్లు, ఫొటోలు సహా మొత్తం ఇప్పటిదాకా 58,732 వినాయకుడి వస్తువులు పోగు చేశాను. వీటిని లక్ష దాకా చేర్చాలనేదే నా లక్ష్యం.
ప్రశ్న: ఇంతవరకు ఎక్కడెక్కడ తిరిగి విగ్రహాలు సేకరించారు?
సమాధానం: మనదేశంలో గణేశుడి విగ్రహాలు ఎక్కడ లభ్యమవుతాయని తెలిసినా అక్కడికి వెళ్లి కొనుక్కొచ్చాను. రాజస్థాన్, మురాదాబాద్, అలీగఢ్, టెర్రాకోటకు వెళ్లాను. ఛత్తీస్గఢ్లో ట్రైబల్ విగ్రహాలు, కేరళలో మట్టితో చేసినవి, మహారాష్ట్రలో పేన్ అనే బంకమట్టితో చేసినవి ముఖ్యంగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు చాలా బాగా ఉంటాయి. అయితే మన భారత్తో పాటు 39 దేశాల గణేశ్ ప్రతిమలు సేకరించాను. మనకు సమీపంలో ఉన్న కంబోడియా, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, టిబెట్, ఇండోనేసియా, బాలి, జపాన్, జకార్తా తదితర దేశాలకు స్వయంగా వెళ్లాను. మరి కొన్నింటిని ఆన్లైన్ ద్వారా సేకరించాను. రకరకాల లోహాలతో తయారైనవి ఎక్కువగా బ్రాంజ్, రాగి విగ్రహాలను పోగు చేశాను. వివిధ రకాల కలపతో తయారైనవి, రాతితో చెక్కినవి, అల్యూమినియం, గ్లాస్, పీవోపీ, మట్టితో చేసిన ప్రతిమలను సేకరించాను. గవ్వలు, స్టోన్స్తో కొన్నింటిని నేనే స్వయంగా తయారు చేశాను.
ప్రశ్న: ఆయా ప్రాంతాల్లో లభించే విగ్రహాల ప్రత్యేకత గురించి పరిశోధించాక వెళ్లి సేకరిస్తున్నారా? లేదా పర్యటనలో ఆకట్టుకున్నవాటిని తీసుకొస్తున్నారా?
సమాధానం: ముందుగా ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నానంటే అక్కడ ఏ రకమైన విగ్రహాలు దొరుకుతాయో, వాటి ప్రత్యేకత గురించి తెలుసుకున్నాకే సేకరణ ప్రారంభిస్తాను. ముఖ్యంగా ఏ రెండు విగ్రహాలు ఒకేలా ఉండకుండా చూసుకుంటున్నాను. అలాగే మరెక్కడా కనిపించని ప్రతిమలు నా దగ్గర ఉండాలని భావిస్తాను.
ప్రశ్న: సేకరణలో భాగంగా ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి?
సమాధానం: గణనాథుడి విగ్రహాల సేకరణకు కావాల్సిన డబ్బు కోసం ట్యూషన్ చెప్పాను. బ్యాంకులో ఉద్యోగంతో పాటు పార్ట్టైమ్ జాబ్ చేసేవాణ్ని, అలాగే షేర్ మార్కెట్లో వచ్చిన లాభంలో సగభాగం, బ్యాంకులో రుణాల ద్వారా మరికొంత ప్రత్యేకించి విగ్రహ సేకరణ కోసమే కేటాయించాను.
ప్రశ్న: ఈ సేకరణ ద్వారా మీకు ఎలాంటి గుర్తింపు లభించింది? ఏయే అవార్డులు వచ్చాయి?
సమాధానం: నేను నా అభిరుచి కోసమే గణేశ్ ప్రతిమలను సేకరిస్తున్నాను. అవార్డులు, రివార్డులు అవే వస్తున్నాయి. 2009 నుంచి ఏటా లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కుతూ వస్తోంది. 2014లో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు వచ్చింది. వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, మిరాకిల్ రికార్డు, ఎవరెస్ట్ రికార్డు, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్తో సహా మొత్తం 15 వరల్డ్ రికార్డులు వచ్చాయి.
ప్రశ్న: వినాయక పూజా విధానం గురించి కూడా మీరు పుస్తకం రాస్తున్నారని తెలిసింది. నిజమేనా?
సమాధానం: గత 28 ఏళ్లుగా గణపతి చరిత్ర, పూజా విధానాలపై అధ్యయనం చేసి 'విశ్వ వినాయక' అనే పుస్తకం రాస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు 2 వేల పేజీలు రాశాను. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న వినాయక దేవాలయల విశిష్టత ఏంటి? అక్కడ పూజా విధానం ఎలా ఉంటుంది? ఏ సమస్య వస్తే ఏ విఘ్నేశుడిని పూజించాలి? అన్న సమగ్ర సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని చూస్తున్నాను. పలు కారణాల వల్ల బుక్ పబ్లిషింగ్కు ఆటంకం కలుగుతోంది. త్వరలోనే ప్రచురణ చేసి ఓ ఛారిటీకి అందిస్తాను.
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