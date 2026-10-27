పగటిపూట ఎండలు - రాత్రికి పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - తెలంగాణలో మొదలైన చలి
Cold Weather in Telangana : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువగా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. శివారు ప్రాంతాలు, ఐటీ కారిడార్ పరిసరాల్లో చలి గాలులు వీస్తున్నాయి.
Published : October 27, 2026 at 9:46 AM IST
Cold Weather in Telangana : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత రెండు మూడ్రోజులుగా చలి ప్రభావం పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మహానగరంపై కూడా చలి ప్రభావం ఉంది. పగటి పూట ఎండ తీవ్రత అధిక స్థాయిలోనే కొనసాగుతున్నా, రాత్రి ఏడు దాటగానే ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోతున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువగా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
పటాన్చెరులో దారుణంగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రత
శివారు ప్రాంతాలు, ఐటీ కారిడార్ వంటి పరిసరాల్లో చలి గాలుల ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని పటాన్చెరు ప్రాంతంలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత ఏకంగా 13 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోవడం ఆందోళనకరంగా మారింది. ఇక్కడి సాధారణ ఉష్ణోగ్రత కంటే ఇది 5.3 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదైంది.
పలు ప్రాంతాల్లో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా
ఇక రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్లో సైతం చలి ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. అక్కడ 15.0 డిగ్రీల సెల్సియస్ అంటే సాధారణం కంటే 3.6 డిగ్రీలు తక్కువగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో వాతావరణం కాస్త నిలకడగా ఉంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 19.6 డిగ్రీలు, హకీంపేటలో 19.5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రాత్రి నమోదయ్యాయి. మేడ్చల్ జిల్లాలోని దుండిగల్లో 18 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్నగర్ పరిసరాల్లో మాత్రం సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా అంటే 22 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు అయ్యింది.
బయట నడక వద్దు
ఇప్పుడిప్పుడే రాష్ట్రంలో చలి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గుండెకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఉదయాన్నే ఆరు బయట తిరగకపోవడం ఉత్తమమని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వ్యాయామం చేయొద్దని చెబుతున్నారు. చల్లదనంతో గుండె రక్తాన్ని పంపింగ్ చేయడంతో సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదముందని సూచిస్తున్నారు. దీంతో గుండెపోటు కూడా వచ్చే ప్రమాదముంటుందని అంటున్నారు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవాళ్లు చలికాలంలో తెల్లవారుజామునే వాకింగ్కు వెళ్లొద్దని, వెచ్చటి దుస్తులు వేసుకుని ఎండ వచ్చిన తర్వాతే నడవాలన్నారు. ధ్యానం, యోగా లాంటివి చేసుకోవడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు.
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