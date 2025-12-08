తెలంగాణలో రెండ్రోజుల పాటు చలిగాలులు - ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ
తెలంగాణలోని ఉత్తర, పశ్చిమ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు చలిగాలులు వీచే అవకాశం - పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ కేంద్రం
Published : December 8, 2025 at 4:34 PM IST
Cold Waves in North and West Districts in Telangana : తెలంగాణలోని ఉత్తర, పశ్చిమ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు చలిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తాజాగా హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్తో పాటు సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలోకి క్రింది స్థాయి గాలులు ప్రధానంగా ఈశాన్య దిశ నుంచి వీస్తున్నాయని తెలిపింది.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో గజగజే : రాష్ట్రంలో రాత్రి నుంచి ప్రారంభం అవుతున్న చలి ఉదయం పూట తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటోంది. చలి తీవ్రతకు ఇంట్లో నుంచి అడుగు బయట పెట్టాలంటే వణుకు పుడుతోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్ వంటి జిల్లాలో సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు మరింత కనిష్టానికి పడిపోతున్నాయి.
వెచ్చని దుస్తులు ధరించడం : చలిగాలుల ప్రభావం నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవడానికి ప్రజలు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ చలి తీవ్రత నేపథ్యంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారి పట్ల అదనపు శ్రద్ధ వహించాలని చెబుతున్నారు. చలి తీవ్రత పెరిగే క్రమంలో ఉదయం వేళల్లో, రాత్రి సమయాల్లో వెచ్చని దుస్తులు ధరించడం, అవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకుండా ఉండటం మంచిదని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు. పొగమంచు, చలి కారణంగా వాహనదారులు కూడా రహదారులపై పలు జాగ్రత్తలు పాటించి ప్రయాణించాలని హెచ్చరించారు. ఉదయం చలికాలంలో ప్రమాదాలు జరగడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయన్నారు.
హైదరాబాద్లో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు : రోజురోజుకు హైదరాబాద్ నగరంలో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. చాలా ప్రాంతాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోతున్నాయి. వైరల్ వ్యాధులు కూడా విజృంభిస్తున్నాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, ముక్కుకారటం లాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. న్యుమోనియా, ఇన్ఫ్లూయెంజా కేసులు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో సరైన ఆహారపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా విటమిన్లు, మినరల్స్తో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంపొదించుకోవచ్చునని ఉస్మానియా వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాజారావు తెలిపారు.
సమతుల ఆహారంతోనే శరీరం వెచ్చగా : చలికాలంలో తగిన ఆహార జాగ్రత్తలను పాటించడం ద్వారా శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకోవడంతో పాటు సరైన విటమిన్లు, మినరల్స్తో రోగ నిరోధక శక్తిని మరింత పెంపొందించుకోవచ్చు. చిరుధాన్యాలతో చేసిన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల చలి వాతావరణంలో ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జొన్న, రాగి, సామలు, అరికలు, కొర్రలు, సజ్జలు, ఊదలతో చేసిన రొట్టెలు, జావ, సూప్స్, చిరుతిళ్లు శరీరానికి కావాల్సిన మిటమిన్లను పుష్కలంగా అందిస్తాయి. గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడానికి అనేక రకాల కారణాలు ఉన్నాయని అందులో ప్రధానమైంది తెలంగాణకు ఉన్న ప్రత్యేకమైన భౌగోళిక పరిస్థితి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
