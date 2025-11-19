తెలంగాణలో చంపుతున్న చలి - రికార్డుల మీద రికార్డులు
రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తున్న చలి - పలు జిల్లాల్లో 10డిగ్రీల లోపు ఉష్ణోగ్రతలు - ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటించాలన్న వైద్యులు - త్వరలో తగ్గుతుందన్న వాతావరణ నిపుణులు
Published : November 19, 2025 at 5:02 PM IST
Cold Wave Grips in Telangana : ఈ ఏడాది వానాకాలం పది రోజుల ముందుగానే ప్రారంభమైంది. వర్షాకాలం ముందుగా రావడమే కాదు వెళ్లడమూ ఆలస్యంగానే జరిగింది. ఫలితంగా అక్టోబర్ చివరి వారంలో ప్రారంభం కావాల్సిన శీతాకాలం వారం ఆలస్యంగా ఆరంభమైంది. ఐతే రాష్ట్రంలో చలికాలం వస్తూ వస్తూనే తన సత్తా ఏమిటో అన్నట్లు వణికిస్తోంది. శీతల గాలులు నవంబర్ తొలి వారంలో వీయడం ఆరంభం కాగా, ఒకటి రోజులు సాధారణంగానే ఉన్న చలి తర్వాత ప్రతాపం చూపడం ఆరంభించింది. రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ వణికిపోతోంది.
రాజధాని హైదరాబాద్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి. సాయంత్రం 5 అయిందంటే చాలు రాష్ట్రంలో అతి శీతల గాలులు వీస్తున్నాయి. ఉదయం 9 అయినా ఆ ప్రభావం కొనసాగుతోంది. ఆదివారం రాత్రి నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో 7 డిగ్రీల సెల్సియస్, సంగారెడ్డి 7.1, ఆదిలాబాద్ 7.7, వికారాబాద్ 8.1, రంగారెడ్డి 8.2, సిరిసిల్ల 8.4, కామారెడ్డి 8.5, సిద్దిపేట 8.6, నిజామాబాద్ 8.9, జగిత్యాల 9, మెదక్ 9.3, నిర్మల్ 9.4, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 9.9 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది. రాష్ట్రంలో రాబోయే 2-3 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఏకంగా 3 నుంచి 5డిగ్రీలు పడిపోయి చలి గాలులు మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాజధాని హైదరాబాద్లో సోమవారం 13.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. సాధారణంగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 13 నుంచి 14 డిగ్రీలు ఉంటే బాగా చలిగా అనిపిస్తుంది. మరి అనేక ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో అవి సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోవడంతో ప్రజలకు చలి చుక్కలే చూపిస్తోంది.
"ఉదయం చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. రాత్రి పూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. గత సంవత్సరం పోలిస్తే వర్షపాతం పెరిగింది. దక్షిణ భారతంలో వర్షపాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో శీతల గాలులు అంతగా వేయకపోవచ్చని అంచనా వేయడం జరిగింది."- ధర్మరాజు, హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారి
ఏపీతో పోలిస్తే : సాధారణంగా వాతావరణ శాఖ చలి గాలులు అనే పదాన్ని వాడడానికి కచ్చితమైన నిబంధన అనుసరిస్తుంది. సమతల ప్రదేశంలో ఉన్న తెలంగాణలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీలు లేదా అంత కంటే తక్కువ ఉంటే చలిగాలులు వీస్తున్నట్లు వాతావరణ శాఖ భావిస్తుంది. తెలంగాణతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగానే ఉన్నాయి. తిరుపతి, గుంటూరు వంటి ప్రాంతాల్లో సోమవారం ఉష్ణోగ్రతలు 22 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదయ్యా యి.
తెలంగాణలో శీతల గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానమైనది తెలంగాణకు ఉన్న భౌగోళిక స్థితి. ఏపీతో పోలిస్తే తెలంగాణ ఉత్తర, మధ్య భారతదేశానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇటీవల ఆ ప్రాంతాల్లో అధిక పీడనం ఏర్పడింది. దాని వల్ల అక్కడి నుంచి చల్లని, పొడి గాలులు దక్కన్ పీఠభూమిపై ఉన్న తెలంగాణ వైపు వీస్తున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ బులెటిన్ల ప్రకారం 18, 19వ తేదీల్లో ఛత్తీస్గఢ్, మధ్య మహారాష్ట్ర, విదర్భ, మరాఠ్వాడా సహా మధ్య భారతంలో శీతల నుంచి అతి శీతల వాతావరణం ఉంటుందని, ఆ ప్రభావం తెలంగాణపై కూడా పడుతుందని తెలిసింది.
తేమ తక్కువ ఉండడం వల్ల : తెలంగాణలోని స్థానిక పరిస్థితులు కూడా ఇక్కడ చలి తీవ్రత పెరగడానికి కారణం అవుతున్నాయి. తెలంగాణ ప్రాంతం సముద్రానికి దూరంగా దక్కన్ పీఠభూమిపై ఉంటుంది. అందువల్ల ఇక్కడి నీటి వనరులపై సముద్ర చర్యల ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఆకాశంలో మేఘాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. పొడి గాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో సూర్యాస్తమయం తర్వాత భూమి వేడిని త్వరగా కోల్పోతుంది. మేఘాలు లేక పోవడానికి తోడు వెళ్లిపోతున్న వేడిని అడ్డగించే తేమ తక్కువ ఉండడం వల్ల శీతల వాతావరణం ఏర్పడడానికి దోహదం చేస్తుంది. ఈ సమయాల్లో ఉదయం ఉష్ణోగ్రతలు 28 డిగ్రీల నుంచి 31డిగ్రీల మధ్య ఉన్నా రాత్రి పూట క్షీణిస్తాయి. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో చలి వాతావరణం ఏర్పడడానికి ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా కారణం కావచ్చని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి : తెలంగాణలో శీతల వాతావరణం రాష్ట్రం అంతటా ఒకేలా ఉండదు. కారణం ఇక్కడి భౌగోళిక స్థితి, భూమి వినియోగంలో తేడాలు ఉండడం. రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, పశ్చిమ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కుమ్రం భీం, ఆసిఫాబాద్, మెదక్ సహా సంగారెడ్డిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ భూములు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఉత్తర భారతం నుంచి వీచే చలిగాలులను భూ ఉపరితలం త్వరగా స్వీకరిస్తుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అడవుల విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పడిపోతున్నాయి. అటు ఇలాంటి పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండే హైదరాబాద్లో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు అనూహ్యంగా 13 డిగ్రీలకు చేరుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోకపోవడంతో వాతావరణ శాఖ ఈ ప్రాంతాన్ని చలిగాలులు వీస్తున్న ప్రాంతం అనే గుర్తింపు నుంచి తప్పించింది. తెలంగాణలో 18, 19వ తేదీల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయినా, రాబోయే రోజుల్లో క్రమంగా పెరుగుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ముందుగా రుతుపవనాలు : చలిగాలుల తీవ్రతల్లో హెచ్చుతగ్గులపై వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం కూడా ఉంది. కాలుష్యం కారణంగా పెరిగిన భూతాపం వల్ల ఇటీవల వాతావరణంలో అనూహ్య మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ఎండాకాలంలో సాధారణం కంటే అతి తీవ్రతతో ఎండలు దంచి కొట్టడం, అదే కాలంలో అకాల వర్షాలు, వడగళ్ల వానలు సహా కుంభవృష్టి, క్లౌడ్ బరస్ట్లు సాధారణ విషయంగా మారాయి. వర్షాకాలంలో సాధారణానికి మించి వానలు, తుపాన్లు విరుచుకుపడుతున్నాయి. కాలాల్లో కూడా అనూహ్య మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది రుతుపవనాలు పది రోజుల ముందుగా ప్రవేశించడం ఇందుకు ఉదాహరణ. ప్రస్తుత కాలంలో కూడా తెలంగాణలో చలి గాలుల తీవ్రత పెరగడానికి వాతావరణ మార్పులు కారణం కావచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే : చలి తీవ్రత పెరిగితే అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చలికాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణుల్లో శ్వాసకోశ, ఆస్తమా, జలుబు, వైరల్ ఫీవర్ వంటి అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. చలి ఎక్కువగా ఉన్నపుడు వృద్ధులు బయటకు రాకపోవడమే మంచిది. దుప్పట్లు, చలికోట్లు ధరించాలి. చిన్న పిల్లల్లో న్యూమోనియా వంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా టీకాలు వేయించాలి. పరిశుభ్రత పాటించాలి. శ్వాసకు సంబంధించిన వ్యాయామాలు, యోగా, వాకింగ్ వంటివి చేయాలి. గర్భిణులు హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలి. కాల్షియం, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.
ఇక చలికాలంలో చిన్నా పెద్దా అంతా కొన్ని ఆహార నియమాలను పాటిస్తే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. ఉదయం నిద్ర లేవగానే గోరువెచ్చటి నీటిలో తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తీసుకోవాలి. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సి విటమిన్ ఉండే ఉసిరి, నిమ్మ, ప్రొటీన్ కల్గిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలి. వేడి చేసి చల్లార్చిన నీటిని తాగాలి. అప్పుడే వండిన, వేడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను భుజించాలి. తాజా ఆకుకూరలు, పండ్లు ప్రతి రోజు తినాలి. మసాలాలు ఎక్కువగా ఉన్న, జంక్ ఫుడ్, చల్లని పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చలికాలాన్ని జయించడం పెద్ద విషయం ఏమీ కాదు.
భూతాపాన్ని తగ్గించడం చాలా కీలకం : చలి నుంచి జాగ్రత్తలు పాటించడమే కాదు వాతావరణ మార్పులకు కారణం అవుతున్న భూతాపం, దానికి మూలమైన కాలుష్యాన్ని తగ్గించడమూ ముఖ్యమే. ఈ విషయంలో గత కొంత కాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాటలు తప్ప చేతలు లేవు. నిర్దిష్ఠ కార్యాచరణ అనుసరించింది కూడా తక్కువే. అందువల్ల కరవులు, తుపాన్లు, అకాల వర్షాలు, క్లౌడ్ బరస్ట్లు, మాడు పగిలే ఎండలు, వణికించే చలిగాలులు వంటి ప్రకృతి మార్పులను తప్పించాలంటే భూతాపాన్ని తగ్గించడం చాలా కీలకం. ఇప్పటికైనా ఆ దారిలో నడవకుంటే మరిన్ని ప్రకృతి విపత్తులను ఎదుర్కోవడానికి మానవాళి సిద్ధంగా ఉండాల్సిందే.
