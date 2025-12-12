Telangana Panchayat Elections Results2025

రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తున్న చలి పంజా - మరో రెండు రోజులు ఇదే పరిస్థితి

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - ఆ 26 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల లోపే నమోదు - వాతావరణ శాఖ వెల్లడి - పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్​లు జారీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 4:55 PM IST

Cold Wave Alert in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలిపులి పంజా విసురుతోంది. ఉత్తరాది నుంచి వీస్తున్న శీతల గాలుల వల్ల రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరిగిందని హైదరాబాద్​ వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. సాధారణ కన్నా రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయినట్లు వాతావరణ అధికారిణి శ్రావణి తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలో చలి ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందన్నారు. మరో రెండు రోజులపాటు శీతల, అతి శీతల పవనాలు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ఉత్తర, పశ్చిమ, ఈశాన్య జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్​లు జారీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఎల్లుండి నుంచి పొగ మంచు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. శీతల గాలులు, పొగ మంచు వల్ల ప్రజలపై చలి తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దీంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రత : రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతుండటంతో ప్రధానంగా మన్యం జిల్లాలు గజగజ వణుకుతున్నాయి. కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా గిన్నెధరిలో బుధవారం రాత్రి నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు రికార్డు స్థాయిలో కనిష్ఠంగా 5.4 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్‌ జిల్లాల్లోనూ చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంది.

ఆ 13 జిల్లాల్లో ఏకంగా 8 డిగ్రీల లోపే నమోదు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 26 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల లోపు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 13 జిల్లాల్లో ఏకంగా 8 డిగ్రీల లోపే నమోదు కావడం తీవ్రతను తెలుపుతోంది. దేశంలోని ఈశాన్య ప్రాంతాల నుంచి గాలులు తెలంగాణ వైపునకు వీస్తున్న కారణంగా చలి తీవ్రత కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. సాధారణం కన్నా 4 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. జనగామ మినహా అన్ని జిల్లాల్లోనూ 10 డిగ్రీల లోపు రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సూచించింది. రాష్ట్రంలో ఉన్న 32 జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

'' ఈరోజు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లా ఆదిలాబాద్​లో 7 డిగ్రీలు నమోదు కాగా అలాగే దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లా రంగారెడ్డిలో పరిసర ప్రాంతాల్లో 5.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. అదే విధంగా ఈశాన్య జిల్లాలో హనుమకొండ, మెదక్​లో ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో సైతం సాధారణం కన్నా 7 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదవడం జరిగింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇవాళ గరిష్ఠంగా 11-15 డిగ్రీల మేర సగటు ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్​, ఆసిఫాబాద్​, మంచిర్యాల, నిర్మల్​లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. తెలంగాణలో పలు జిల్లాలో శీతల పవనాలు, మరి కొన్ని జిల్లాలో అతి శీతల పవనాలు వీచే అవకాశం ఉంది.''- శ్రావణి, వాతావరణ శాఖ అధికారిణి

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా ఉన్నాయి :

జిల్లా మండలం ఉష్ణోగ్రత
కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్​ గిన్నెధరి 5.4
ఆదిలాబాద్​ భీంపూర్​ 6.1
రంగారెడ్డి మెయినాబాద్​ 6.4
సంగారెడ్డి ఝరాసంగం 6.5
సిద్దిపేట అక్బర్​పేట్ల-భూంపలి 7
వికారాబాద్​ ధరూర్​ 7.1
నిర్మల్​ పెంబి 7.2
నారాయణపేట నారాయణపేట 7.3
కామారెడ్డి గాంధారి 7.3
నిజామాబాద్​ నిజామాబాద్​ 7.5
మెదక్​ యెల్దుర్తి 7.5
రాజన్న సిరిసిల్ల రుద్రంగి 7.7
పెద్దపల్లి ఓదెల 7.8

