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రోగుల 'ఊపిరి'కి సంజీవని - కోలజీ బయోసైన్సెస్ సరికొత్త ఔషధాలు!

ఊపిరితిత్తుల రోగుల జీవితకాలం పెంచే ప్రయత్నం - కొత్త మందును అభివృద్ధి చేస్తున్న కోలజీ బయోసైన్సెస్ - ప్రాణాంతక ఐవీఎఫ్​ వ్యాధికి అధునాతున మందులు - ధర కేవలం రూ.32,400 మాత్రమే

Medicines for lung disease at Kolaji Biosciences
ఊపిరితిత్తుల రోగుల జీవితకాలం పెంచేలా కోలజీ బయోసైన్సెస్​లో ఔషధాల అభివృద్ధి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 4:46 PM IST

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Medicines for lung disease at Kolaji Biosciences : హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన 'కోలజీ బయోసైన్సెస్' అనే స్టార్టప్, ప్రాణాంతకమైన ఊపిరితిత్తుల వ్యాధితో బాధపడుతున్న రోగుల జీవితకాలాన్ని గణనీయంగా పెంచగల ఔషధాలను అభివృద్ధి చేసింది. హెచ్​సీయూలోని యాస్పైర్​ బయోనెస్ట్ ప్రొఫెసర్ల సహకారంతో మూడు సంవత్సరాల క్రితం రెండు నిర్దిష్ట వ్యాధులపై పరిశోధన ప్రారంభమైంది. ఆశాజనకమైన ప్రయోగాత్మక ఫలితాల దృష్ట్యా, రాబోయే రెండు సంవత్సరాలలో ఈ ఔషధాలను మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

ఇడియోపతిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ : ఇడియోపతిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ ప్రధానంగా అధికంగా ధూమపానం చేసేవారిని ప్రభావితం చేస్తుంది. రోగులు ముఖ్యంగా రాత్రిపూట, తీవ్రమైన దగ్గుతో బాధపడతారు. ఈ పరిస్థితి 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలలో ప్రాణాంతకం కావచ్చు. గత సంవత్సరం మెటా అంచనా ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధి ప్రాబల్యం ప్రతి లక్ష మందికి 5.8 కేసులుగా ఉంది. నిర్దిష్ట చికిత్సలపై పరిశోధన కొనసాగుతోంది.

ప్రస్తుతం, రోగులకు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల కోసం సాధారణ మందులతో చికిత్స అందిస్తున్నారు. కోలజీ బయోసైన్సెస్‌లోని శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు నోటిలో ఉంచిన నిమిషంలోనే కరిగిపోయే ఒక ఫిల్మ్ రూపంలో ఔషధాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఐపీఎఫ్ చికిత్సకు ఒక రోగికి సంవత్సరానికి రూ.53,460 ఖర్చవుతుండగా కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన మందు ధర కేవలం రూ.32,400 మాత్రమే ఉంటుందని అంచనా.

పిల్లలలో ఒక అరుదైన వ్యాధి : సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అనేది ఒక జన్యుపరమైన రుగ్మత. ఇది ఐదేళ్లలోపు పిల్లలను ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తోంది. ఈ వ్యాధి కారణంగా శరీరం చిక్కటి, జిగురులాంటి శ్లేష్మాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది శ్వాస మార్గాలను అడ్డుకుని, ఊపిరితిత్తులను దెబ్బ తీస్తుంది. దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం 1,560 మంది పిల్లలు ఈ వ్యాధితో జన్మిస్తున్నారు. వారిలో 95% మంది బతకలేకపోతున్నారు. ఈ పిల్లలను కాపాడటానికి సంవత్సరానికి రూ.1.20 కోట్ల ఖర్చు అవసరం. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం ఒకే ఒక కంపెనీ అవసరమైన మందును తయారు చేస్తోంది. దీనిని దేశంలో ఉత్పత్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో, కోలజీ బయోసైన్సెస్ ఇటీవల ఒక కొత్త మందును అభివృద్ధి చేసింది.

ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మందులతో కూడా ఐపీఎఫ్ రోగులు 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలలోపు మరణించే అధిక ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. మేం తయారు చేసే మందును ఉపయోగించడం వల్ల వారి జీవితకాలం 7 నుంచి 8 సంవత్సరాల వరకు పెరగవచ్చు. ప్రస్తుత చికిత్సా విధానాల ప్రకారం సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ ఉన్న పిల్లలు పది సంవత్సరాలు బతికే అవకాశాలు ఉంటాయి. మేం అభివృద్ధి చేసిన మందు 50 నుంచి 60 సంవత్సరాలు జీవించేలా చేస్తుంది. మేం ఈ మందులను 2 సంవత్సరాలలోపు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తాం - ఎం. శ్రీదేవి, సీఈఓ, కోలజీ బయోసైన్సెస్

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