మారేడుమిల్లిలోని కాఫీ తోటలు - రెట్టింపు దిగుబడులు- మంచి ఆదాయం

గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే రెట్టింపైన ఫలసాయం - ఏపీ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థకు మంచి లాభాలు- పంటకాలం వ్యవధి మరికొంత కాలం ఉన్న నేపథ్యంలో దిగుబడులు మరింత పెరిగే అవకాశం

Coffee Yield Increased in Maredumilli or Araku District
Coffee Yield Increased in Maredumilli or Araku District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 10:40 AM IST

Coffee Yield Increased in Maredumilli or Araku District : సకాలంలో వర్షాలు కురిసి, వాతావరణం అనుకూలించడంతో ఈ సంవత్సరం మారేడుమిల్లిలోని కాఫీ తోటల్లో రెట్టింపు దిగుబడి వచ్చింది. మారేడుమిల్లిలోని కాఫీ తోటలు మంచి దిగుబడిని సాధించాయి. ఫలితంగా వీటిని సాగుచేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎఫ్‌డీసీ)కు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఏర్పడింది. పంటకాలం వ్యవధి మరికొంత కాలం ఉన్న నేపథ్యంలో దిగుబడులు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

1961 నుంచి కాఫీ తోటల సాగు : భద్రాచలం వెళ్లే అంతర్రాష్ట్ర రహదారిలో మారేడుమిల్లికి సుమారు ఐదు కిలోమీటర్లు దూరంలో 1961 నుంచి కాఫీ తోటలు సాగు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 76.10 హెక్టార్ల(200 ఎకరాలు)లో తోటలు సాగవుతున్నాయి. వీటిలో ‘కావేరీ’ రకం మొక్కలు సాగు చేస్తున్నారు. ఏటా నవంబరు, డిసెంబరు నెలల్లో పంట దిగుబడి వస్తుంది. ప్రస్తుతం పండ్లు విరగకాసి, పండిపోయి ఉండడంతో మొక్కలు కళకళలాడుతున్నాయి.

మొక్కల నుంచి వీటిని కోసే పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. పంటకోతకు కిలోల చొప్పున కూలీని చెల్లిస్తారు. ఈ సీజన్‌లో పరిసర గ్రామాల గిరిజనులకు తోటల్లో పనిరోజులు అధికంగా లభిస్తున్నాయి. ఏపీఎఫ్‌డీసీ ఆద్వర్యంలో సాగు చేస్తున్న కాఫీతోటల నుంచి గతేడాదితో పోల్చితే ఇప్పటికే రెట్టింపు దిగుబడి లభించింది. సీజన్‌ ముగిసే నాటికి 7785 కిలోల ఫల సాయం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు సంబంధిత అధికారులు.

కాఫీ తోటల్లో ఏప్రిల్‌ నెలలో మొక్కలు పూతకు వస్తాయి. ఈ సమయంలో వర్షం పడితే ఆ పూత అంతా కాయలుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. 2024-25లో పూత దశలో వర్షాలు పడక పోవడంతో పూత అంతా మాడిపోయి, దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. గత ఏప్రిల్‌లో పూత దశలో వర్షాలు విస్తారంగా కురవడంతో దిగుబడి ఆశాజనకంగా ఉందని అసిస్టెంట్‌ ఎస్టేట్‌ మేనేజర్‌ ప్రసాద్‌ వివరించారు.

ఇప్పటివరకు (కిలోల్లో)

  • సంవత్సరం - దిగుబడి
  • 2024-25 - 3400
  • 2025-26 - 6750

శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో సీసీఆర్​ఐ - గిరిజనుల జీవితాన్ని మార్చిన కాఫీ

అతిథి పంటగా వచ్చి: తెలుగు రాష్ట్రాలలో కాఫీ తోటలు అనే పేరు ఎత్తగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది మన్యం. అక్కడ అడుగు పెట్టగానే కనుచూపు మేరలో ఈ కాఫీ తోటలే కనిపిస్తాయి. ఈ కాఫీ పంట రాకముందుకు గిరిజన జీవనశైలి వేరు. కానీ ఒక్కసారి ఇది వచ్చాక వీరి జీవన విధానం పూర్తిగా కాఫీ పంటల పైనే ఆధారపడింది. ఓ అతిథిలా అల్లూరికి జిల్లాకు వచ్చి గిరిజనుల జీవితాల్లో ఓ భాగమైపోయింది.

కాఫీ పరిశోధన కేంద్రం: ఈ కాఫీపై శాస్త్రీయ పరిశోధనలు జరపడానికి కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ముందుకు వచ్చారు. దీనికోసం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని చిక్‌మగళూర్‌లోని బాలహెన్నూర్‌లో 1925లో కేంద్ర కాఫీ పరిశోధనా స్థానాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ ప్రాంతమంతా ఈ తోటలు విస్తరించి ఉన్నాయి. దాదాపు 2.50 లక్షల ఎకరాల్లో ఈ కాఫీని పండిస్తున్నారు. అందుకే కాఫీ సాగు అనగానే మన్యం గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. దీనిపై సుమారుగా 1.35 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాయి. దీంతో గిరిజనుల ప్రధాన ఆదాయ వనరు 75 శాతం కాఫీగానే మారింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ (APFDC) సుమారు 4,000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఈ తోటలను సాగు చేస్తోంది. మన్యంలో గిరి రైతులు కాఫీ పండ్లను పండిస్తారు. వీటిని అధికంగా వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 2వ స్థానంలో మ్యాక్స్, జీసీసీ, నాంది, మాతోట వంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు ఉన్నాయి.

విదేశాల్లోనూ మన కాఫీ - ఛేంజ్​మేకర్​ ఆఫ్​ ది ఇయర్​ అవార్డ్​ వెనుక 'ఆమె' కృషి

MAREDUMILLI COFFEE PRODUCTION
COFFEE PLANTATION IN MAREDUMILLI
GROWING COFFEE PRODUCTION
కాఫీ తోటల సాగు
MAREDUMILLI COFFEE YIELD INCREASED

