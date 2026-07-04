మన్యం కొండల్లో కాఫీ ఘుమఘుమలు - లక్ష ఎకరాల్లో సాగుకు ప్రణాళిక
పాడేరు ప్రాంతంలో సరికొత్త కాఫీ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం - ఈఏడాది తొలి విడతగా 10 వేల ఎకరాలకు కాఫీ మొక్కలు పంపిణీ - ఐదేళ్లలో 75 వేల ఎకరాల్లో పాత తోటల పునరుద్ధరణకు చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 10:31 AM IST
Coffee Cultivation in Manyam District : మన్యం కొండల్లో కాఫీ గుభాళింపులు పెంచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. అరకు కాఫీని విస్తృతంగా ప్రమోట్ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు సరికొత్త కాఫీ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు. కాఫీ సాగును లక్ష ఎకరాల్లో విస్తరించడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు రచించారు.
మన్యం ప్రాంత గిరిజన రైతుల ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చేందుకు ఐటీడీఏ అధికారులు సరికొత్త ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతున్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో లక్ష ఎకరాల్లో కాఫీ తోటలను అభివృద్ధి చేసేందుకు అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాదిలోనే తొలి విడతగా 10 వేల ఎకరాలకు కాఫీ మొక్కలు పంపిణీ చేయనున్నారు. దశలవారీగా ఐదేళ్లలో లక్ష ఎకరాల్లో కాఫీ సాగును ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కేవలం కొత్త తోటలే కాదు రానున్న ఐదేళ్లలో ఏడాదికి 15 వేల ఎకరాల చొప్పున మొత్తం 75 వేల ఎకరాల్లో పాత తోటల పునరుద్ధరణకూ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది.
హుద్హుద్ తుఫాను కాఫీ తోటలను సర్వనాశనం చేసింది. నాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం 526 కోట్ల రూపాయలతో గిరిజనులను ఆదుకుంది. ఆ తర్వాత చంద్రబాబు అరకు కాఫీని ప్రధాని మోదీకి రుచి చూపించి, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్గా మార్చారు. మళ్లీ గతేడాది ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం కాఫీ తోటల సాగుకు 202 కోట్ల రూపాయల నిధులు ప్రకటించారు.
కాఫీ మొక్కలు పంపిణీ: ఈ మెగా ప్రాజెక్టును క్షేత్రస్థాయిలో విజయవంతం చేసేందుకు ఐటీడీఏ అధికారులు ఇప్పటికే గ్రామ స్థాయిలోనే నర్సరీలు ఏర్పాటుచేశారు. ఆరోగ్యకరమైన కాఫీ మొక్కలు సిద్ధం చేశారు. ఈ ఏడాది జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబరు నెలల్లో గిరిజన రైతులకు మొక్కలు పంపిణీ చేయనున్నారు. అంతేకాదు గిరిజనులకు అదనపు ఆదాయం చేకూర్చేందుకు 30 వేల ఎకరాల్లో పండ్ల మొక్కలను అందించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ప్రోత్సహకాలపై మన్యం రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మన్యం కాఫీ రైతులకు మేలు చేయడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ఏడాది (2026-27) కొత్త కాఫీ ప్రాజెక్టు అమలులో భాగంగా 30 వేల ఎకరాల్లో తోటల పెంపకం, 10 వేల ఎకరాల్లో కాఫీ విస్తరణ చేపట్టబోతున్నాం. అదే విధంగా నాణ్యమైన దిగుబడి కోసం మరో 15 వేల ఎకరాల్లో కాఫీ తోటల పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతం చేయనున్నాం. గిరిజన కాఫీ రైతులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి ఆదాయం రావాలి. వ్యాపారులు, మధ్యవర్తుల చేతుల్లో రైతులు ఎక్కడా నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశ్యంతోనే ఒక ప్రత్యేక కాఫీ సొసైటీని చింతపల్లిలో ఏర్పాటు చేశాం. ఈ సొసైటీ ద్వారా నేరుగా మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పించి, గిరిజన రైతుల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కేలా పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటాం." - ఐటీడీఏ అధికారి
అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి: అరకు ప్రాంతంలో గిరిజనులు పండించే పంటకు ఇప్పటికే అనేక అంతర్జాతీయ అవార్డులు దక్కాయి. అరకు కాఫీకి స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మారారు. దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మన్కీ బాత్లో మన్యం కాఫీని రుచిని ప్రస్తావించారు. గతంలో సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి జీ-20 సదస్సులో ప్రధాని మోదీ అరకు కాఫీని రుచి చూశారు. వీలైతే మీతో కలిసి మరో కప్పు తాగాలని ఉందంటూ సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. అదేవిధంగా పారిస్లో జరిగిన ఒలింపిక్స్లో కూడా అవుట్లెట్ ఏర్పాటు చేశారు. మరో దాన్ని త్వరలో తెరవాలనుకుంటున్నట్టు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహేంద్ర ప్రకటించారు. దేశం వెలుపల తొలిసారిగా ఏర్పాటైన కాఫీ షాప్ ఇదే కావడం గమనార్హం.
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