కేంద్ర బడ్జెట్లో కొబ్బరి, కోకో పంటలకు ప్రోత్సాహకాలు - కొత్తగా నాటుకోవచ్చు

కోకో, జీడి ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ధి లక్ష్యం - ఎగుమతులు, ప్రాసెసింగ్‌లో పోటీతత్వాన్ని పెంచడమే లక్ష్యం

Coconut, Coco Cultivation Gets Benefit By Budget - 2026 In State
Coconut, Coco Cultivation Gets Benefit By Budget - 2026 In State (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Coconut, Coco Cultivation Gets Benefit By Budget - 2026 In State : కొబ్బరి, కోకో పంటల్లో ఉత్పత్తి పెంచడం ద్వారా, రైతుల ఆదాయాన్ని మరింత పెంచాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. అధిక విలువ కలిగిన పంటలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనున్నట్లు కేంద్ర బడ్జెట్ - 2026లో ప్రకటించింది. కొబ్బరి సాగులో కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక తర్వాత నాలుగో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నిలుస్తుంది. రాష్ట్రంలో సుమారు 2.80 లక్షల ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోటల సాగులు ఉన్నాయి. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, శ్రీకాకుళం, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, అనకాపల్లి, విజయనగరంతో పాటు కాకినాడ తదితర జిల్లాల్లో కొబ్బరి సాగు అధికం. ఒకప్పుడు కొబ్బరి తోటలతో కళకళలాడుతుండే కోనసీమ ప్రాంతమంతా ఇప్పుడు తోటలు లేక వెలవెలబోతోంది. దశాబ్ద కాలంలో దాదాపు లక్షల సంఖ్యలో కొబ్బరిచెట్లు తొలగించారు.

రాష్ట్రంలో ఉన్నవన్నీ దశాబ్దాల కిందటి తోటలు కావడంలో వీటి దిగుబడి తగ్గుతోంది. రొయ్యల చెరువుల ప్రభావంతో ఉప్పు నీటి సమస్య మరింత పెరిగి చెట్లు చనిపోతున్నాయి. తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు, కృష్ణా , పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో ఈ సమస్య ఎంతో ఎక్కువగా ఉంది. చీడపీడల తాకిడి కూడా అధికమైంది. దీనికి పెట్టుబడి కూడా పెరుగుతోంది.

తెగుళ్లు, సాగు విస్తీర్ణం తగ్గిపోవడం ప్రధాన సమస్యలు : కాగా, కేంద్రం ప్రకటించిన కొత్త పథకం ద్వారా కొబ్బరి అధికంగా సాగు చేసే ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో రైతులకు ప్రయోజనం కలగనుంది. ఏపీలోని కోనసీమ, శ్రీకాకుళంలోని ఉద్ధానంలో కొబ్బరి అధికంగా సాగు చేస్తున్నారు. కోనసీమలో ఇటీవల ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడి, ధరలు లేకపోవడం, చెట్లు పాతబడిపోవడం వల్ల రైతులు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. వీటికి తోడు వాతావరణ మార్పులు, తెగుళ్లు, సాగు విస్తీర్ణం తగ్గిపోవడం ప్రధాన సమస్యలుగా మారాయి.

కేంద్రం ఏం చేస్తుంది?: కొబ్బరి ప్రోత్సాహక పథకం కింద కొబ్బరి ఉత్పత్తి, ఉత్పాదకత పెంపు కోసం వివిధ కార్యక్రమాలను అమలు చేయనుంది. ముఖ్యంగా దిగుబడి తగ్గుతున్న కొబ్బరి చెట్లను తొలగించి, వాటి స్థానంలో కొత్త కొబ్బరి మొక్కలు నాటేందుకు ప్రోత్సాహం అందిస్తుంది.

కోకో, జీడిమామిడికి గ్లోబల్‌ బ్రాండ్‌ :

  • కోకో, జీడి ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడంతో పాటు ఎగుమతులు, ప్రాసెసింగ్‌లో పోటీతత్వాన్ని పెంచాలని, 2030వ సంవత్సరం నాటికి జీడి, కోకో ఉత్పత్తులను ప్రీమియం గ్లోబల్‌ బ్రాండ్లుగా తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించింది.
  • రాష్ట్రంలో జీడి తోటలు సుమారు 4.30 లక్షల ఎకరాల్లో ఉన్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, తూర్పుగోదావరి, విజయనగరం, కాకినాడ జిల్లాల్లో దీని సాగు అధికం. కొన్నేళ్లుగా తుపాన్లు, ఇతర ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగా తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో ఈ జీడి తోట సాగు తగ్గిపోతోంది.
  • కోకో సాగు అత్యధికంగా తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 73 వేల ఎకరాల్లో కోకో సాగు చేస్తున్నారు. ఆయిల్‌పామ్, కొబ్బరిలో అంతర పంటలుగా ఈ కోకో పంటను వేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం వీటి ధరలు తగ్గడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కిలోకు దాదాపు రూ.50 అదనపు ప్రోత్సాహకంగా ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రోత్సాహంతో రాష్ట్రంలో కోకో సాగు విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

