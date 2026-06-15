బ్రేక్ ఫాస్ట్లో బొద్దింక - బాసర ఆర్జీయూకేటీ భోజన శాలలో మారని పరిస్థితులు!
గతంలో 2022, 2023లో ఫుడ్ పాయిజన్ - 400 విద్యార్థులకు అస్వస్థత - ఇన్ఛార్జి ఉపకులపతికి పలుమార్లు వినతి పత్రాలు అందించిన విద్యార్థి సంఘం నాయకులు, విద్యార్థులు- ప్రతిసారి కమిటీ వేస్తామని చెప్పి కాలయాపన
Published : June 15, 2026 at 11:02 AM IST
Cockroach In Breakfast At Basara RGUKT : తినే ఆహారం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. అప్పుడే అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఉంటామని వైద్యులు అందరికీ చెబుతుంటారు. దీనికోసం ప్రభుత్వం కూడా పలు ఆరోగ్య జాగ్రత్తలను పాటిస్తూ పాఠశాలల్లో గానీ కళాశాలల్లో గానీ నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తోంది. కానీ ఏం లాభం. కింది స్థాయిలో ఉండే భోజన నిర్వాహకులు వారి ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు అందించే ఆహారం విషయంలో కనీస ప్రమాణాలు పాటించట్లేదు. దీనివల్ల వారి ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. తాజాగా బాసర ఆర్జీయూకేటీలో ఆదివారం వడ్డించిన అల్పాహారంలో బొద్దింక కనిపించింది. దీంతో విద్యార్థులు సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రతీసారి పోరాటాలు - మార్పు ఎక్కడ? : బాసర ఆర్జీయూకేటీలో గతంలో 2022, 2023లో ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యింది. దీంతో దాదాపు 400 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఈ విషయంపై సంబంధిత సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేశారు. అయినప్పటికీ అధికారులు నామమాత్రంగానే చర్యలు తీసుకున్నారు. భోజన నిర్వాహకులను మార్చకుండా మళ్లీ పాతవారినే కొనసాగించారు. దీనివల్ల నిర్వాహణ మరోసారి ఇష్టారాజ్యంగా మారింది. ఫలితంగా ఈ ఆదివారం అల్పాహారంలో బొద్దింక వచ్చింది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమవుతున్నాయని, ప్రతీసారి పోరాటాలు చేస్తున్నా పట్టించుకునే నాథుడే లేడని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు.
ఇన్ఛార్జి ఉపకులపతికి వినతి పత్రాలు : భోజన శాలల గడువు ముగిసిన తర్వాత సంబంధిత అధికారులు టెండర్లు వేస్తారు. అయితే ఈసారి వేసినప్పుడు పాతవారికి ఇవ్వకూడదని విద్యార్థి సంఘం నాయకులు, విద్యార్థులు పలుమార్లు ఇన్ఛార్జి ఉపకులపతికి వినతి పత్రాలు అందించారు. ఈ విషయంలో వారంతా నిరసనలు, ఆందోళనలు చేపట్టారు. అయినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. తిరిగి పాత వారికే టెండర్లు అప్పగించారు.
సమాధానం చెప్పని నిర్వాహకులు : ప్రతి ఆదివారం విద్యార్థులకు చపాతీ, ఆలుకుర్మాను టిఫిన్గా పెడతారు. అయితే ఈ ఆదివారం ఈ1, ఈ2 విద్యార్థులకు వడ్డించిన అల్పాహారంలో బొద్దింక వచ్చింది. ప్రతిరోజు నాణ్యత ప్రమాణాలతో అల్పాహారం, భోజనాన్ని తనిఖీ చేస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరి ఆదివారం వడ్డించిన అల్పాహారంలో బొద్దింక ఎలా వచ్చిందని విద్యార్థులు ప్రశ్నించారు. కప్ప, బల్లి, బొద్దింకలు వస్తే భోజనం ఎలా చేసేదని భోజనశాల నిర్వాహకుడి దగ్గరకు వెళ్లి నిలదీసినట్లు తెలిసింది. దీనిపై ఎలాంటి సమాధానం చెప్పకుండా నిర్వాహకులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారని విద్యార్థులు అంటున్నారు.
కమిటీ వేస్తామని కల్లబొల్లి మాటలు : ఇలాంటి విషయాలు బయటపడిన ప్రతిసారి ఆర్జీయూకేటీలో విద్యార్థులు ఆందోళన చేపడుతూనే ఉన్నారు. అధికారులు కూడా దీనిపై కమిటీ వేసి విచారణ జరుపుతామని ప్రతీసారి అంటూనే ఉన్నారు. కానీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా జాప్యం చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇలాంటివి జరిగాయి. అయినా పరిస్థితిలో మార్పు రాకపోవడం గమనార్హం. మరోవైపు ప్రస్తుత ఘటనపై ఆర్జీయూకేటీ ఇన్ఛార్జి ఉపకులపతి గోవర్ధన్ స్పందించారు. అల్పాహారంలో బొద్దింక వచ్చిందన్న విషయం వాస్తవమేనని, దీనిపై కమిటీ వేసి విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.