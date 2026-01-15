ETV Bharat / state

తొడకొట్టిన పందెంకోళ్లు - మినీ స్టేడియంను తలపించేలా బరులు

ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోని కోడి పందేలను వీక్షించేందుకు ఏపీతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ ప్రజలు - బరుల వద్ద మద్యం విక్రయాలు - కోడిపందేలతో పాటు గుండాటలు

Published : January 15, 2026 at 10:41 AM IST

Cockfights In Krishna District : రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల జోరుగా పందెం కోళ్లు కాళ్లు దువ్వాయి. పెద్ద పెద్ద బరుల్లో నువ్వా? నేనా? అన్నట్టు హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. అర్ధరాత్రి వేళల్లోనూ ఫ్లడ్‌లైట్ల వెలుగుల్లో పందేలు సాగాయి. వీటిని చూసేందుకు జనం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ భారీగా తరలివచ్చారు. ఎక్కడెక్కడ నుంచో పందెంరాయళ్లు, జూదగాళ్లు విచ్చేశారు. భారీగా నగదు చేతులు మారింది.

మామిడి తోటలో కోడిపందేలు : సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే కోడిపందేలు పలుచోట్ల ఉత్సాహంగా సాగాయి. సంప్రదాయ కోడిపందేలతో విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాలు కోలాహలంగా మారాయి. ఈసారి నగర పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ పెద్ద ఎత్తున బరులు ఏర్పాటు చేశారు. వందల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పెద్ద ఎత్తున ఫ్లడ్‌లైట్లు ఏర్పాటు చేసి రాత్రివేళ సైతం పోటా పోటీగా కోళ్ల పందేలు నిర్వహించారు. కృష్ణా ,ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, సహా పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి పోటీలను వీక్షించారు. తెలంగాణ వాసులు కుటుంబాలతో సహా తరలి వచ్చారు. అతిథుల కోసం నిర్వాహకులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారు. కొత్తూరు తాడేపల్లిలో మామిడి తోటలో ఏర్పాటు చేసిన బరిలో కోడి పందేలు నిర్వహించారు.

బరుల వద్ద మద్యం విక్రయాలు : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోని పెనమాలూరు నియోజకవర్గం ఉప్పులూరు, కేసరపల్లిలో కోడి పందేలను వీక్షించేందుకు ఏపీతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ ప్రజలు తరలివచ్చారు. అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో పలుచోట్ల కోడిపందేలు, పేకాట బరులు ఏర్పాటు చేశారు. బరుల వద్ద మద్యం విక్రయాలు జోరుగా సాగాయి. బరుల వద్ద లక్షల్లో నగదు చేతులు మారింది.

కోడిపందేలతో పాటు గుండాటలు : పశ్చిమగోదావరి జిల్లావ్యాప్తంగా కోడిపందేలతో పాటు గుండాటలు యథావిధిగా సాగాయి. తణుకు నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమైన కోడిపందేలు, గుండాటలు రాత్రి సమయంలోనూ నిర్విరామంగా నిర్వహించారు. కడప జిల్లా లింగాల మండలం దొడ్లవాగు శివారులో ఏర్పాటు చేసిన కోడి పందేలను పులివెందుల నియోజకర్గ టీడీపీ ఇంఛార్జి బీటెక్‌ రవి ప్రారంభించారు. గోదావరి జిల్లాల్లో మాదిరిగా సంప్రదాయబద్ధంగా కోడిపందేలను నిర్వహిస్తున్నట్లు బీటెక్‌ రవి తెలిపారు.

మినీ స్టేడియంను తలపించేలా బరి : గోదారి జిల్లాల్లో కోడిపందేల బరుల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం, ఉండి నియోజకవర్గ పరిధిలో కోడి పందాలు, జూదం జోరుగా సాగుతున్నాయి. కోడి పందేలు వేసేందుకు పందెం రాయుళ్ళు బరులకు క్యూకట్టగా, కోడి పందేలను మించి జూద క్రీడలు జోరుగా సాగాయి. ఏలూరు జిల్లా నూజివీడు సమీపంలోని మీర్జాపురంలో మినీ స్టేడియంను తలపించేలా బరిని ఏర్పాటు చేశారు. వీక్షకులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా గ్యాలరీలను ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా నిడదవోలు నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా గ్రామాల్లో భారీ స్థాయిలో కోడిపందేలు ప్రారంభమయ్యాయి. పెద్దఎత్తున పందెం డబ్బులు చేతులు మారాయి.

కోడి పందేలు చూసేవారి కోసం నిర్వాహకులు ఎల్​ఈడీ తెరలను ఏర్పాటు చేశారు. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలో భారీ టెంట్లు, విద్యుత్ వెలుగులతో భారీ ఎత్తున బరులు ఏర్పాటుచేశారు. కోడిపందాలు చూసేందుకు ప్రత్యేక రుసుముతో పాస్‌లు తీసుకువచ్చారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా నిర్వాహకులు బౌన్సర్లను నియమించారు. పురుషులతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలను కోడిపందేలను చూడటానికి ఆసక్తి కనబరిచారు.

