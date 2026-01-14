ETV Bharat / state

మొదలైన సంక్రాంతి సందడి - జాతరను తలపిస్తున్న కోడిపందేలు

సినిమా సెట్‌లను తలపించేలా కోడిపందేల బరులు - అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్న పందెం రాయుళ్లు, కోడి పందేలతో పాటు యథేచ్చగా సాగుతున్న గుండాట, కోతముక్కల ఆటలు

Cockfight Festivities in AP
ఉభయ గోదావరి, కృష్ణాజిల్లాల్లో మొదలైన కోడిపందేల జాతర (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 8:03 PM IST

Updated : January 14, 2026 at 8:39 PM IST

Cockfight Festivities in AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి, కృష్ణాజిల్లాలో కోడిపందేల జాతర మొదలైంది. గెలుపు నీదా నాదా అంటూ కోళ్లు కత్తులు దూసుకున్నాయి. నిర్వాహకులు సినిమా సెట్‌లను తలపించేలా పందెం రాయుళ్లు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. వేలల్లో పందేలు కాస్తున్నారు. కోడిపందేలకు తోడూ గుండాట, కోతముక్కల ఆటలు యథేచ్చగా జరుగుతున్నాయి. కాయ్ రాజా కాయ్ అంటూ పందేల నిర్వాహకుల పిలుపులతో బరులు కిక్కిరిసిపోయాయి. పందెం రాయుళ్లు కోడిపందేలు, గుండాట బోర్డుల చుట్టూ మూగిపోతున్నారు.

మొదలైన సంక్రాంతి సందడి - జాతరను తలపిస్తున్న కోడిపందేలు (ETV)

కోడిపందేల జాతర: ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాలో కోడిపందేలు జాతరను తలపిస్తున్నాయి. విజయవాడ శివారు ప్రాంతాల్లో గోదావరి జిల్లాలను తలదన్నేలా కోడి పందేలను నిర్వహిస్తున్నారు. రామవరప్పాడు, గుణదల, గన్నవరం, కంచికచర్లలో సినిమా సెట్‌లకు దీటుగా నిర్వాహాకులు బరులను ఏర్పాటు చేశారు. వీక్షకులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా ప్రత్యేక గ్యాలరీలు, డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. కేసరపల్లిలో నువ్వా-నేనా అనేలా కోడిపందేలు సాగాయి. గుడివాడ, నందిగామ, జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గాల్లోనూ హోరాహోరీగా కోడిపందేలు సాగాయి. ఇందులో కోట్లాది రూపాయలు చేతులు మారాయి.

పందెంరాయుళ్ల కోసం యూపీఐ పేమెంట్‌, స్కానర్లు, క్యాష్‌ మిషన్‌ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేశారు. కోడి పందేల బరుల వద్ద ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు పెట్టారు. వరుసగా ఐదారు పందేలు గెలిచిన వారికి బైకులను గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నారు. కోడిపందేల బరుల పక్కనే పెద్ద ఎత్తున గుండాట, పేకాట వంటి జూదక్రీడలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కోడిపందేలను చూసేందుకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా విదేశీయులు సైతం ఆసక్తి కనబరిచారు. రెండు కోళ్లు కొట్టుకోవడం తమను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందనీ, ఇదొక కొత్త అనుభూతిని విదేశీయులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

లక్షల్లో చేతులు మారుతున్న నగదు: నందిగామ నియోజకవర్గం పెనుగంచిప్రోలు మామిడి తోటలోని ఫంక్షన్ హాల్​లో పేకాట జోరుగా జరిగింది. నవాబుపేట, లింగాల, షేర్ మహమ్మద్ పేట గ్రామాల్లో భారీగా బరులు పెట్టి కోడిపందాలు నిర్వహించారు. బరులు వద్ద బెల్ట్ షాపులు ఏర్పాటు చేసి పెద్ద ఎత్తున అనాధికార మద్యం విక్రయాలు కొనసాగించారు. బాపట్ల జిల్లా తీర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున కోడి పందేలు జరిగాయి. రేపల్లె, వేమూరు నియోజకవర్గాల్లో పందెం రాయుళ్ల కోసం నిర్వాహకులు భారీగా బరులు ఏర్పాటు చేశారు. జనాల కోలాహలం మధ్య కత్తులు కట్టి కోడిపుంజులు తలపడుతున్నాయి. ఈ ప్రక్రియలో లక్షల్లో నగదు చేతులు మారుతుండటం గమనార్హం.

మరికొన్ని చోట్ల పందెం రాయుళ్లను ఆకర్షించేందుకు నిర్వాహకులు బైక్​లను బహుమతులుగా పెట్టారు. కంకిపాడులో భారీ స్థాయిలో కోడిపందేల బరులు ఏర్పాటు చేశారు. జబర్ధస్త్ ఫేం రాకెట్ రాఘవ పందేలకు హాజరై సందడి చేశారు. ముగ్గుల పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఏపీలో జరుగుతున్న సంబరాల్లో పాల్గొనేందుకు తెలంగాణ వాసులు మూడు నెలల ముందు నుంచే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటారని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు .

వీక్షకులకు గ్యాలరీలు ఏర్పాటు: గోదారి జిల్లాల్లో కోడిపందేల బరుల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం, ఉండి నియోజకవర్గ పరిధిలో కోడి పందాలు, జూదం జోరుగా సాగుతున్నాయి. కోడి పందేలు వేసేందుకు పందెం రాయుళ్ళు బరులకు క్యూకట్టగా, కోడి పందేలను మించి జూద క్రీడలు జోరుగా సాగాయి. ఏలూరు జిల్లా నూజివీడు సమీపంలోని మీర్జాపురంలో మినీ స్టేడియంను తలపించేలా బరిని ఏర్పాటు చేశారు. వీక్షకులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా గ్యాలరీలను ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా నిడదవోలు నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా గ్రామాల్లో భారీ స్థాయిలో కోడిపందేలు ప్రారంభమయ్యాయి. పెద్దఎత్తున పందెం డబ్బులు చేతులు మారాయి.

కోడి పందేలు చూసేవారి కోసం నిర్వాహకులు ఎల్​ఈడీ తెరలను ఏర్పాటు చేశారు. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలో భారీ టెంట్లు, విద్యుత్ వెలుగులతో భారీ ఎత్తున బరులు ఏర్పాటుచేశారు. కోడిపందాలు చూసేందుకు ప్రత్యేక రుసుముతో పాస్‌లు తీసుకువచ్చారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా నిర్వాహకులు బౌన్సర్లను నియమించారు. పురుషులతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలను కోడిపందేలను చూడటానికి ఆసక్తి కనబరిచారు.

రాయలసీమకు విస్తరించిన కోడిపందేలు: కోడిపందేల సంప్రదాయం రాయలసీమకు సైతం విస్తరించింది. కడప జిల్లా వేంపల్లెలోని పాములూరు రహదారి సమీపంలో మొట్టమొదటి సారిగా కోడి పందేల బరిని ఏర్పాటు చేయడంతో ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో చేరుకొని కోడి పందేలు తిలకించారు. ఎర్రగుంట్ల మండలం చిలమకూరు గ్రామ సమీపంలో కోడిపందేలు జోరుగా సాగాయి. పందెంరాయుళ్ల మధ్య లక్షల రూపాయలు చేతులు మారాయి.

సంప్రదాయ ముసుగులో కోళ్లకు కత్తులు కట్టి పెద్ద ఎత్తున హింసకు పాల్పడంపై పలువురు జంతుప్రేమికులు, సామాజికవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిన్నటి వరకు చట్ట వ్యతిరేక జూదాలు, కోడిపందాలు నిర్వహిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించిన పోలీస్, రెవెన్యూ అధికారులు నేడు మొహం చాటేశారని విమర్శలు చేస్తున్నారు.

"ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాలో ఇంత భారీ ఎత్తున కోడి పందేలను నిర్వహించడం ఇదే మొదటి సారి. మేమంతా ఈ సంక్రాంతి పండుగను చాలా ఆనందంగా చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునేందుకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేేయడం అభినందనీయం"-స్థానికులు

