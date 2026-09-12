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అల్పపీడనం ఎఫెక్ట్​ - రాష్ట్రంలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్ష సూచన

దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్ర తీర ప్రాంతాలపై అల్పపీడనం కొనసాగుతుండటంతో రాష్ట్రంలో ఈ రోజు, రేపు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖపట్నంజిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయి.

Rain Alert For Andhra Pradesh
దక్షిణ ఒడిశా - ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 12:43 PM IST

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Rain Alert For Andhra Pradesh By Disaster Management Agency : దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్ర తీర ప్రాంతాలపై అల్పపీడనం కొనసాగుతుండటంతో రాష్ట్రంలో ఈ రోజు, రేపు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర ఆంధ్ర తీరంలో గంటకు 50–60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉండగా, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతంలో గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర ఆంధ్ర జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతంలో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది.

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో కూడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేశారు. తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు.

రాష్ట్రంలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్ష సూచన (ETV Bharat)

ఉదయం నుంచి మోస్తరు వర్షం : అల్పపీడన ప్రభావంతో ఎన్టీఆర్‌, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఉదయం నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షం కురుస్తోంది. విజయవాడలో వాన దంచికొట్టింది. భారీ వర్షానికి రహదారులు జలమయమయ్యాయి. నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వాననీరు చేరింది. దట్టంగా కమ్ముకున్న మేఘాలతో చీకటి వాతావరణం నెలకొంది. నగరంలో ఉదయం నుంచే వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగుల శబ్దాలతో కూడిన ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది.

హఠాత్తుగా కురిసిన భారీ వర్షానికి నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు, ప్రధాన రహదారులు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. సరిగ్గా పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లే సమయానికే వర్షం ముంచెత్తడంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. రోడ్లపై చేరిన మోకాల్లోతు నీటితో వాహనదారులు, బాటసారులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. చాలా రోజుల తర్వాత గుడివాడలో భారీవర్షం పడటంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. అల్పపీడన ప్రభావంతో ఉదయం నుంచి ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురిసింది. వర్షానికి ఈదురుగాలులూ తోడవడంతో వినాయక చవితి ఏర్పాట్లకు ఆటంకం కలిగింది.

నీటిలో తేలిన గ్యాస్ సిలిండర్లు: అల్పపీడన ప్రభావంతో గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో వర్షం కురుస్తోంది. ఉదయాన్నే జడివాన మొదలైంది. మార్నింగ్ వాక్‌కు వెళ్లిన వారు తడిసిముద్దయ్యారు. వర్షానికి కొన్ని రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన రహదారిలో కొంత నీరు నిలిచింది. రోడ్డు పక్కనున్న టిఫెన్ సెంటర్లలోని గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఖాళీ డ్రమ్ములు, ఇతర సామాగ్రి నీటిలో తేలాయి.

నీటిలో కొట్టుకుపోయిన వంతెన: అల్లూరి జిల్లాలో వర్షాల ధాటికి తాత్కాలిక వంతెన కొట్టుకుపోయింది. జి.కె. వీధి మండలంలోని గంగవరం సమీపంలో ఉన్న వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో 15 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. 2024లో అసలు వంతెన కొట్టుకుపోయిన తర్వాత ఈ తాత్కాలిక వంతెనను ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా ఈ తాత్కాలిక నిర్మాణం కొట్టుకుపోవడం ఇది నాలుగవసారి.

వర్షాలు కురవడంతో స్పందించిన మంత్రులు: హోం మంత్రి అనిత ఈ రోజు అధికారులతో అల్పపీడన పరిస్థితులపై సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కురిసే వర్షాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు. వర్షంతో పాటు బలమైన గాలులు వీచే, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలు చెట్ల కింద లేదా పెద్ద హోర్డింగ్‌ల దగ్గర నిలబడవద్దని, అలాగే మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు.

అల్పపీడన పరిస్థితుల పట్ల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సంధ్యారాణి అన్నారు. చెట్లు కూలిపోయే, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ప్రజలు చెట్ల కింద, కొండల వద్ద లేదా భారీ హోర్డింగ్‌ల దగ్గర నిలబడకూడదని అన్నారు. పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు వాగులు దాటే విద్యార్థులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అన్నారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకూడదని సూచించారు.

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ఆంధ్ర తీర ప్రాంతాలపై అల్పపీడనం
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