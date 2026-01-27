అలల ఉద్ధృతికి అడ్డుకట్ట - జియోట్యూబ్ టెక్నాలజీతో రక్షణ గోడ
ప్రయోగాత్మకంగా కిలోమీటరు మేర రక్షణ గోడ నిర్మాణం - 2022లో కేంద్రఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదేశాలతో ఈ ప్రాజెక్టుకు అంకురార్పణ - ఫిబ్రవరి నాటికి 73 శాతం పూర్తవుతాయని సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 7:11 AM IST
Coastal Erosion Prevention Through Geotube Technology : ఒకప్పుడు అక్కడొక ఇల్లు, ఇక్కడో గుడి ఉండేవి. తీరం పొడవునా కొబ్బరి, సర్వి తోటలు విస్తారంగా ఉండేవి. అవన్నీ కళ్లెదుటే కడలి గర్భంలో కలిసిపోయాయి. దీంతో లంక ప్రాంతాల వాసులు ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతున్న పరిస్థితి. కిలోమీటర్ల మేర తీరం వెంబడి రక్షణగోడ కట్టాలంటే వందల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు కావటంతో దాదాపు అందరూ ఆశలు వదలుకున్నారు. అలల ఉద్ధృతికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రయోగాత్మకంగా కిలోమీటరు మేర జియోట్యూబ్ టెక్నాలజీతో రక్షణ గోడ నిర్మించారు. దీని ఫలితాలను బట్టి విస్తరించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
జియోట్యూబ్ టెక్నాలజీతో రక్షణ గోడ : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం పరిధిలో చినమైనవానిలంక, బియ్యపుతిప్ప, పెదమైనవానిలంక గ్రామాల్లో తీరం వెంబడి ఉన్న గ్రామాలు, తోటలు సముద్రం కోతతో కాల గర్భంలో కలిసిపోయాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో సముద్రం క్రమేపీ ముందుకొస్తుండటంతో ఊళ్లకు ఊళ్లే సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోతున్నాయి. తీరప్రాంతవాసుల గుండె కోతకు కారణమవుతున్న అలల ఉద్ధృతికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ఈ ప్రాంతంలో ప్రయోగాత్మకంగా కిలోమీటరు మేర జియోట్యూబ్ టెక్నాలజీతో రక్షణ గోడ నిర్మాణం చేపట్టారు. తీర ప్రాంతంలో కోత నివారణకు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో గతంలోనే జియోట్యూబ్ టెక్నాలజీని వినియోగించారు. ప్రస్తుతం అదే సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు.
పైలట్ ప్రాజెక్టుగా నిర్మాణ పనులు : పెదమైనవానిలంకలో కోతను నివారించేందుకు 2022లో కేంద్రఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదేశాలతో ఈ ప్రాజెక్టుకు అంకురార్పణ జరిగింది. డెలైట్ సంస్థ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత నిధులు 13.50 కోట్లు మంజూరు చేయగా గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు నిర్లక్ష్యంతో పనులు ప్రారంభం కాలేదు. మద్రాస్ ఐఐటీ నిపుణుల నమూనా, సూచనల ఆధారంగా గతేడాది మేలో పెదమైనవానిలంకలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా కిలోమీటరు మేర రక్షణ గోడ నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. పుణెకు చెందిన గార్వారి సంస్థ ఈ పనులు ప్రారంభించగా ఫిబ్రవరి నాటికి 73 శాతం పూర్తవుతాయని సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
తీవ్రంగా కోత సమస్య : 2004లో సునామీ తర్వాత చినలంక, పాత బియ్యపుతిప్ప గ్రామాలు దాదాపుగా సముద్రంలో కలిసిపోయాయి. పీఎం లంక, కేపీపాలెం సౌత్లోనూ తీరం తరగిపోతోంది. బంగాళాఖాతంలో తుపానులు, ఇతర ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు తీరం వెంబడి కోట్ల విలువైన సర్వి, కొబ్బరి తోటలు కడలిలో కలిసిపోతున్నాయి. మూడేళ్ల కిందట సముద్రం పీఎం లంకకు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేది. ఇప్పుడు కేవలం కిలోమీటరు దూరంలోకి వచ్చేసింది. జిల్లాలో 19 కిలోమీటర్ల మేర తీర ప్రాంతం ఉండగా కోత సమస్య తీవ్రంగా ఉంది.
జియో ట్యూబ్ సాంకేతికత : దీంతో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా కిలోమీటరు మేర నిర్మాణం చేపట్టారు. దీని ఫలితాల ఆధారంగా మిగిలిన చోట్ల నిర్మాణం చేపట్టేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. 6 దశలుగా చేపడుతున్న ప్రక్రియలో జియో టెక్స్టైల్ ఫ్యాబ్రిక్తో తయారు చేసిన ట్యూబ్లను ఇసుకతో నింపి నిర్దేశిత పొడవు, వ్యాసంతో తీరప్రాంతంలో గోడలా అమర్చుతున్నారు. దీనికి ఇరువైపులా పాలిప్రొపైలిన్ జియో సింథటిక్ తాడుతో చేసిన గాబియన్ బాక్స్లో గ్రానైట్ రాళ్లను నింపి వాటి మధ్య ఖాళీని ఇసుక సంచులతో పూడ్చుతున్నారు. తరువాత గాబియన్ బాక్సులపై, జియో టెక్స్టైల్ లేయర్, రాతిపొరతో పాటు ముర్రుమ్ లేయర్ వేస్తున్నారు.
గ్రామాల సమస్యకు పరిష్కారం - తీరం వెంబడి రూ.323 కోట్లతో రక్షణ గోడ!
ఆకాశం ఉరిమితే ఆ ఊళ్లు వణికిపోతాయి - ఒక్కొక్కటిగా కనుమరుగవుతున్న ఇళ్లు