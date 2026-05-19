హైఅలర్ట్: కోస్తాలో వడగాల్పుల హెచ్చరిక - 7 రోజుల పాటు అత్యవసర ప్రణాళికలు
ఈనెల 26 వరకు పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు - మున్సిపాలిటీలకు కీలక ఆదేశాలు - మధ్యాహ్నం పనులకు బ్రేక్ - కార్మికులకు నీడ, నీరు అందించేలా ఏర్పాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 7:25 PM IST
Coastal Andhra Heatwave Alert 7 Days Emergency Plan in Municipalities: కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వచ్చే ఏడు రోజుల పాటు అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థలు అత్యవసర వాతావరణ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకోవాలని, క్షేత్రస్థాయిలో సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించింది. పురపాలక పరిపాలన, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ ఈ మేరకు మున్సిపల్ కమిషనర్లకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా మధ్య, ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల అధికారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
ఈ నెల 26 వరకు వడగాల్పుల తీవ్రత: రేపటి నుంచి ఈనెల 26 వరకు వడగాల్పుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ఎండల బారిన పడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రజలను రక్షించడానికి, పౌర సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా చూడడానికి వడదెబ్బ మరణాల నివారణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు మైకులు, సోషల్ మీడియా, వార్డు సచివాలయాలు, మున్సిపల్ వాహనాలు, మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లే బోర్డుల ద్వారా వడగాల్పుల హెచ్చరికలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్నారు.
తాగునీటి కియోస్క్లు, నీడ ఏర్పాట్లు: బస్టాండ్లు, మార్కెట్లు, కార్మికులు కూడే ప్రాంతాలు, ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, అన్నక్యాంటీన్లు ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాలలో తాగునీటి సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు. ఇందుకోసం తాత్కాలిక వాటర్ కియోస్క్లు, అవసరమైన చోట చల్లని నీడ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పని చేసే శ్రామికులు, వీధి వ్యాపారులు, నిరాశ్రయులు, వృద్ధుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటూ వార్డు స్థాయి పర్యవేక్షణ బృందాలను అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు.
మధ్యాహ్నం పనుల క్రమబద్ధీకరణ: ఎండలు ఎక్కువగా ఉండే మధ్యాహ్నం వేళల్లో మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన బహిరంగ పనులను క్రమబద్ధీకరించాలని, పారిశుద్ధ్య సేవలు, తాగునీటి సరఫరా, నీటి నాణ్యత పరిశీలన నిరంతరం కొనసాగేలా చూడాలన్నారు. అత్యవసర సేవలు, ఫిర్యాదుల స్వీకరణ కోసం కంట్రోల్ రూమ్లను నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. పరిస్థితి తీవ్రతను వివరిస్తూ మున్సిపల్ కమిషనర్లు అంతా క్షేత్రస్థాయి ఏర్పాట్లను ప్రతిరోజూ స్వయంగా పర్యవేక్షించాలని ఎస్. సురేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.
