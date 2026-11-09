స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమికి ఘన విజయం - అభివృద్ధికే పట్టం కట్టిన ప్రజలు
MPTC ZPTC Results కూటమి పాలనకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలే నిదర్శనమని ప్రజాప్రతినిధులు అన్నారు. రెండున్నరేళ్ల పాలనను మెచ్చిన ప్రజలు సామాన్యులను సైతం తిరుగులేని మెజారిటీతో గెలిపించారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:48 AM IST
కూటమి ప్రజారంజక పాలనకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలే నిదర్శనమని ప్రజాప్రతినిధులు అన్నారు. రెండున్నరేళ్ల కూటమి పాలనను మెచ్చిన ప్రజలు సామాన్యులను సైతం తిరుగులేని మెజారిటీతో గెలిపించారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గెలిచిన అభ్యర్థుల విజయోత్సవ ర్యాలీల్లో పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు వారిని ఘనంగా సత్కరించారు.
విజయోత్సవ ర్యాలీలో మంత్రి సవిత : ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన అభ్యర్థులు విజయోత్సవాల్లో మునిగిపోయారు. సత్య సాయి జిల్లా పెనుకొండలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యులతో కలిసి మంత్రి సవిత విజయోత్సవ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ కూడలిలో తారక రామారావు విగ్రహానికి, ట్యాంక్స్ సర్కిల్లో పరిటాల రవి విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ ఫలితాలు కూటమి ప్రభుత్వ పాలనకు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పని మంత్రి సవిత సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
అభివృద్ధికే పట్టం కట్టిన ప్రజలు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలు అభివృద్ధికే పట్టం కట్టారని నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతి రెడ్డి అన్నారు. ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన అభ్యర్థులను ఎమ్మెల్యే అభినందించారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని అందిస్తున్న కూటమికి ప్రజలు మద్దతుగా నిలిచారన్నారు. కోవూరు నియోజకవర్గంలో 5 జడ్పీటీసీ, 70 ఎంపీటీసీ స్థానాలను గెలిచి సత్తా చాటామన్నారు. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో కూటమి అఖండ విజయంపై ప్రభుత్వ విప్ కాల్వ శ్రీనివాసులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ గెలుపు కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తదని అన్నారు.
కూటమి అభ్యర్థుల ఘన విజయం : పరిషత్ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయంపై కోనసీమ జిల్లా పి గన్నవరం ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గెలిచిన ఎంపీటీసీ , జడ్పీటీసీ సభ్యులను సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు గుత్తుల సాయి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. మార్కాపురం జిల్లా దోర్నాల జడ్పీటీసీగా గెలుపొందిన కందుల రామిరెడ్డి ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనకు ఓట్లేసిన ప్రజలకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటానన్నారు. కూటమి నాయకలు, కార్యకర్తలతో కలిసి సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు.
నగరమైనా, పట్టణమైనా, పల్లెలైనా ప్రజలు అభివృద్ధి, సంక్షేమానికే జై కొట్టారు. ఓటమి లేని కూటమి జైత్రయాత్ర జనం మనపై పెట్టుకున్న నమ్మకం, మనకు అప్పగించిన బాధ్యత అని ప్రజా ప్రతినిధులు అన్నారు.
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