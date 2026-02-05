ETV Bharat / state

తిరుమల లడ్డూ కల్తీ గురించి ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలి: కూటమి నేతలు

నేను, చంద్రబాబు చాలా అప్రమత్తంగా మాట్లాడతామన్న పవన్‌కల్యాణ్‌ - కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలో వాళ్లంతట వాళ్లే క్లీన్‌చిట్‌ ఇచ్చుకున్నారన్న మాధవ్‌

Coalition leaders on Tirumala Ghee Adulteration
Coalition leaders on Tirumala Ghee Adulteration (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 1:48 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 2:42 PM IST

Coalition Leaders Meeting on Tirumala Ghee Adulteration Issue: కరుడుగట్టిన నేరస్థుడు అసత్యాన్ని నమ్మించేందుకు చేసే ప్రయత్నమే కల్తీ లడ్డూ విషయంలో జగన్ చేస్తున్నాడని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. జరిగిన అపవిత్రాన్ని సరిచేసేందుకు దేవుడు కల్పించిన మహా సంకల్పంగా తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారాన్ని తీసుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఈ వ్యవహారాన్ని కూటమి నేతలంతా సమావేశమై ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎలా ముందుకు వెళ్లాలని చర్చించారు. అనంతరం కూటమి నేతలు మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు.

దేవునికి అపచారం జరిగినప్పుడు ముక్తకంఠంతో ఖండించాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉందని, అపవిత్రత జరిగినప్పుడు భగవంతుడే ప్రజలను సమాయత్తం చేస్తారన్నారని చంద్రబాబు అన్నారు. ఇది దేవుని కార్యక్రమంగా తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు. వెంకన్న స్వామి లడ్డూ మాదిరిగా తయారుచేయాలని చూస్తే ఎక్కడా సాధ్యం కాలేదని, అంతటి పవిత్రత తిరుమల లడ్డూకు ఉందన్నారు. అలాంటి లడ్డూ తినాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చర్యలు తీసుకోవాలని సీబీఐ మాకు ఒక నివేదిక పంపిందని, దోషులను అన్నివిధాలుగా శిక్షిస్తామన్నారు. ఏకసభ్య కమిషన్‌ వేసి అన్ని పరిశీలిస్తామని, అవసరమైతే కోర్టులో కూడా అదనపు సమాచారం చేరుస్తామని స్పష్టం చేశారు.

వదిలిపెట్టేది లేదు: భగవంతుడుపై పగ పట్టి ఏడుకొండల్ని రెండు కొండలుగా చిత్రీకరించిన నేపథ్యం వైఎస్సార్సీపీది అని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ ఆరోపించారు. భగవంతుడితో పెట్టుకున్నవాడు సర్వనాశనం అయిపోతాడు తప్ప బతికి ఉన్న దాఖలాలు లేవని అన్నారు. ఇప్పటికైనా చేసిన మహాపాపానికి దేవుణ్ణి క్షమాపణ కోరకుంటే మట్టి కరిసిపోతారని మండిపడ్డారు. భగవంతుడికి మోకరిల్లే వరకూ విషయాన్ని వదిలిపెట్టమని ఆయన హెచ్చరించారు. హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడే విషయంలో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నామన్నారు.

ఎన్డీడీబీ జంతుకొవ్వు అవశేషాలు నిర్ధారిస్తే, తమ వద్ద అలాంటి పరీక్ష చేసే సామర్థ్యం లేదని ఎన్డీఆరై చెప్పిందన్నారు. ప్రతీమాట భక్తుల మనోభావాలు, సెంటిమెంటును దృష్టిలో పెట్టుకునే మాట్లాడుతున్నామని తెలిపారు. దేవుడి విషయాన్ని రాజకీయం చేయకూడదనే నిష్ఠతో వ్యవహరిస్తూ వస్తున్నామన్నారు. ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పకుంటే అది ఇంకా పెద్ద తప్పు అవుతుందనే వాస్తవాలు బయటపెడుతున్నామని తెలిపారు. వైసీపీ హయాంలో పెద్ద ఎత్తున దేవాలయాలపై దాడులు జరిగితే ఏ చర్యా లేదని పవన్‌కల్యాణ్‌ విమర్శించారు.

అన్యమతస్థులను పెంచే కుట్ర: కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలో సాక్షి పేపర్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా తమకు తామే వైఎస్సార్సీపీ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చుకోవటం దుర్మార్గమని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ ధ్వజమెత్తారు. అన్యమతస్థుల ప్రాబల్యం పెంచి దానిని ఓటు బ్యాంకుగా మార్చుకునే కుట్రకు వైఎస్సార్సీపీ తెరలేపిందని ఆయన ఆరోపించారు. అన్యమతస్థుల ప్రాబల్యం వైఎస్సార్సీపీ పెంచే కుట్రలను రాజీలేకుండా కూటమి ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటోందని తెలిపారు. సింథటిక్ నెయ్యితో రూ. 250 కోట్లు దుర్వినియోగం చేశారని మండిపడ్డారు. అన్ని దేవాలయాల పవిత్రతను కాపాడటంతోపాటు హైందవుల మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా ముందుకు వెళ్తామని తెలిపారు. ప్రజల విశ్వాసం కాపాడేందుకు కలసి కట్టుగా పోరాడతామని మాధవ్‌ స్పష్టంచేశారు.

అప్పుడే కల్తీకి బీజం: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ గత పాలకులు తెలిసి చేసిన నేరమని ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ధ్వజమెత్తారు. 2022లో వైసీపీ హయాంలోనే సీఎప్టీఆర్ఐ నివేదిక లడ్డూలో కల్తీ జరుగుతోందని నిర్ధారించినా నాటి టీటీడీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి నివేదికను తొక్కి పెట్టి కల్తీని 2024 వరకూ కొనసాగించారని ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం పరీక్ష చేయించిన ఎన్డీడీబీ ల్యాబ్ లడ్డూ కల్తీపై ఎలాంటి నివేదిక ఇచ్చిందో ఆ తరహా నివేదికే సీఎప్టీఆర్ఐ సంస్థ 2022లోనే వైసీపీ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు.

నెయ్యి అని పిలవబడే రసాయన పదార్థం తయారు చేశారు తప్ప నెయ్యే లేదన్నది నివేదికల్లో తేలిందని వెల్లడించారు. 2019లో నెయ్యి కొనుగోలు టెండర్లలో ఉన్న నిబంధనలను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సడలించటంతోనే కల్తీకి బీజం పడిందని మంత్రి వివరించారు. పాలు లేకుండా నెయ్యి తయారు చేసే విధానానికి ఊతమిచ్చేలా నిబంధనలు మార్చేశారన్నారు. నాటి ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్న నెయ్యి టెండర్లలో పాల్గొనే సంస్థలతో ఆర్ధిక లావాదేవీల చర్చలు జరిపారని అన్నారు. కోట్లాది మంది వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుల మనోభావాలతో ముడిపడిఉన్న వాస్తవాలు ప్రజల ముందు పెడుతున్నామని తెలిపారు. పవిత్రమైన శ్రీవారి లడ్డూ నాణ్యతపై గత ప్రభుత్వ హయాంలో అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చాయని తెలిపారు. ఆర్గానిక్ నెయ్యి వల్ల లడ్డూ అలానే ఉంటుందని మభ్యపెట్టారని దుయ్యబట్టారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే తిరుమల పవిత్రత కాపాడేందుకు సీఎం చంద్రబాబు ప్రక్షాళన చేపట్టారన్నారు. లడ్డూకు సరఫరా అయ్యే నెయ్యి శాంపిల్స్ ఎన్డీడీబీ ల్యాబ్ పంపితే విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగు చూశాయన్నారు. నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని నిర్ధారించటంతోపాటు జంతు కొవ్వు అవశేషాలు ఉన్నట్లు ఎన్డీడీబీ ల్యాబ్ నిర్ధారించిందని తెలిపారు. వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడిగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వాస్తవాలను ఆనాడే ప్రజల ముందు పెట్టారని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ గుర్తు చేశారు.

ఎన్డీఆర్ఐ నివేదిక ఆధారంగా వైసీపీ వాళ్లు తమకు క్లీన్ చిట్ వచ్చినట్లు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మండిపడ్డారు. జంతు కొవ్వు అవశేషాలు ఉన్నాయో లేదో నిర్ధారిoచే వ్యవస్థ తమ వద్ద లేదని ఎన్డీఆర్ఐ సంస్థ తమ నివేదికలో స్పష్టం చేసిందని తెలిపారు. కల్తీ లడ్డూలో దోషులుగా ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎన్డీఆర్ఐలో కూడా పనిచేస్తున్నారన్నారు. నెయ్యి నాణ్యత పరిశీలించే ఇన్స్పెక్షన్ కమిటీలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులే ఎన్డీఆర్ఐలోనూ ఉండటం గమనార్హమని పయ్యావుల కేశవ్‌ అన్నారు.

తిరుమల పవిత్రత దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించారు - ఉపేక్షించేది లేదు: చంద్రబాబు

క్షమాపణ అడగకుండా తిరిగి మాపైనే దాడి - భగవంతుడితో పెట్టుకుంటే సర్వనాశనమవుతారు: పవన్‌కల్యాణ్‌

