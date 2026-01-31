సీఎం చంద్రబాబుపై అంబటి అసభ్యపదజాలం - ఎస్పీకి టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదు
రెచ్చిపోయిన అంబటి రాంబాబు - చంద్రబాబుపై అసభ్యపదజాలం - అంబటిపై టీడీపీ నేతల ఆగ్రహం - క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 5:24 PM IST
NDA Leaders Fire on Ambati Rambabu : తిరుమల నెయ్యి కల్తీపై గుంటూరులో టీడీపీ ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీ కాసేపు ఉద్రిక్తతకు కారణమైంది. గోరంట్లలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద మహాపాపం పేరుతో టీడీపీ నేతలు ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫ్లెక్సీని తొలగించాలని లేకుంటే తామే తొలగిస్తామని వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు శుక్రవారం చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఉదయం గోరంట్ల వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించిన అంబటి ఫ్లెక్సీ వద్దకు వస్తామని ప్రకటించారు. విషయం తెలుసుకున్న టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు శనివారం ఉదయం ఫ్లెక్సీ వద్దకు భారీగా చేరుకున్నారు.
గొడవ జరిగే అవకాశం ఉందని భావించిన పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. అంబటి రాంబాబును ఫ్లెక్సీ వద్దకు రావొద్దని కోరారు. అయితే ఆలయంలో పూజల తర్వాత రాంబాబు ఆ మార్గంలో వెళ్తుండగా టీడీపీ శ్రేణులు అడ్డుకున్నాయి. రాంబాబు వాహనం దిగేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారించారు. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన అంబటి రాంబాబు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును తీవ్ర అసభ్య పదజాలంతో దూషించారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో అంబటి రాంబాబును పోలీసులు అక్కడి నుంచి పంపించి వేశారు.
చంద్రబాబుపై అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి నేతలు ఖండించారు. బరితెగించి మాట్లాడిన అంబటి రాంబాబు చంద్రబాబుకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అంబటి రాంబాబుపై గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీకి టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశారు. నవభారతనగర్లోని అంబటి ఇంటి వద్ద పోలీసులు మోహరించారు. అంబటి ఇంటి వద్ద టీడీపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగారు. టీడీపీ మహిళలను వెనక్కి వెళ్లాలని పోలీసులు కోరారు.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తీరు చూస్తుంటే: వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు బరితెగించి మాట్లాడుతున్నారని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ధ్వజమెత్తారు. అంబటి మాటలు క్షమించరాని నేరమని, సభ్యసమాజం సహించకూడదన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల భాష, రెచ్చగొడుతున్న తీరు చూస్తుంటే ప్రజాజీవితంలో ఉండడానికే అర్హులు కాదని అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎవరూ బూతులు మాట్లాడకుండా సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు కోరారు.
జగన్ అండ్ కో కుట్రలు పన్నుతున్నారు: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలను మంత్రి డా.డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి తీవ్రంగా ఖండించారు. సభ్య సమాజం సిగ్గుపడేలా అంబటి వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని మండిపడ్డారు. ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజలు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టినా ఆ పార్టీ నేతల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని ధ్వజమెత్తారు. కమిషన్లకు కక్కుర్తి పడి పవిత్రమైన శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని కల్తీ చేసి ఇంకా సిగ్గు లేకుండా బుకాయిస్తారా అని ప్రశ్నించారు. గొడవలు రాజేసి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కల్పించేందుకు జగన్ అండ్ కో కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి, లేకుంటే ప్రజలే తరిమి కొడతారని మంత్రి హెచ్చరించారు.
శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే పరిస్థితి: చంద్రబాబు తండ్రిని ఉద్దేశించి అంబటి చేసిన వ్యాఖ్యలు దుర్మార్గమని మంత్రి పార్థసారథి అన్నారు. అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అంబటి వ్యాఖ్యలు శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే పరిస్థితి ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అంబటి రాంబాబు బేషరతుగా చంద్రబాబుకు క్షమాపణలు చెప్పాలని మంత్రి హెచ్చరించారు.
చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఉద్దేశించి అంబటి రాంబాబు ఉపయోగించిన అసభ్య పదజాలంపై టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు వర్ల రామయ్య ధ్వజమెత్తారు. శునకం లాంటి వాళ్లు అసభ్య పదజాలంతో మొరిగినా చంద్రబాబు ఔన్యతాన్ని తాకలేరని అన్నారు. అంబటి రాంబాబు లాంటి వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
