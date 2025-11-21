ETV Bharat / state

ఈనెల 24 నుంచి 'రైతన్నా మీకోసం' - అన్నదాతల ఇళ్లకు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు

వ్యవసాయంలో ‘పంచసూత్రాలు’ అమలుపై వారం పాటు కార్యక్రమాలు - వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ శాఖల అధికారులతో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 10:12 AM IST

Government Will Launch Rytanna Mee Kosam Program in AP : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి ‘రైతన్నా మీ కోసం’ అనే కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఇందులో భాగంగా వ్యవసాయంలో ‘పంచసూత్రాలు’ అమలు ద్వారా రైతులకు కలిగే మేలుపై వారి ఇళ్లకు వెళ్లి ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు వివరించనున్నారు. ఈ నెల 24 నుంచి 29వ తేదీ వరకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు. డిసెంబర్‌ 3న రైతు సేవా కేంద్రాల పరిధిలో వర్క్‌షాపులు నిర్వహిస్తారు.

వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలు, మార్కెటింగ్‌ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది సహా 10 వేల మందితో సీఎం చంద్రబాబు గురువారం టెలికాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. పంచసూత్రాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించే అంశంపై దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలో క్షేత్రస్థాయిలో నిర్వహించాల్సిన కార్యక్రమాలకు సంబంధించి షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడారు.

ఈనెల 24 నుంచి 'రైతన్నా మీకోసం' - అన్నదాతల ఇళ్లకు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు (ETV)

రెండు విడతల్లో రూ.14 వేలు జమ : ‘17 నెలలుగా రైతులు, వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతున్నాం. ఇప్పటికే ‘అన్నదాతా సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్‌’ పథకం కింద దాదాపు 46.50 లక్షల మంది రైతులకు రెండు విడతల్లో రూ.14 వేలు చొప్పున జమచేశాం. బిందు సేద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నాం. పొలం పిలుస్తోంది కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం. ఇప్పుడు రైతులకు మరింత మేలు చేకూర్చేలా పంచసూత్రాలు ప్రకటించాం. నీటిభద్రత, డిమాండ్‌ ఆధారిత పంటలు, అగ్రిటెక్, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్, ప్రభుత్వాల మద్దతు అనే పంచసూత్రాల విధానాన్ని చేపట్టాం. వీటిపై రైతులకే కాకుండా వారి కుటుంబసభ్యులకు కూడా అవగాహన కల్పించాలి. పాడి రైతులు, పౌల్ట్రీ, గొర్రెల పెంపకందారులు, ఆక్వా, ఉద్యాన, సెరికల్చర్‌ రైతులకూ అవగాహన కల్పించాలి. రైతు సేవా కేంద్రాల్లో ఉండే సిబ్బంది ముందుండి దీన్ని చేపట్టాలి’ అని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు : ‘శాస్త్రీయ వ్యవసాయంతోనే రైతుకు గిట్టుబాటు అవుతుంది. దీని కోసం ఆధునిక పద్ధతుల ద్వారా పంటలకు మరింత విలువ జోడించేలా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరించాలి. ప్రకృతి సేద్యాన్ని మరింతగా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. దీని వల్ల భూసార రక్షణతోపాటు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఇప్పటికే ఆయా ఉత్పత్తులకు సర్టిఫికేషన్‌తోపాటు ట్రేసబిలిటీ కల్పిస్తున్నాం. రైతు బజార్లలోనూ ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలను మరింత ప్రోత్సహించాలి. ప్రైవేటు దుకాణాల కంటే గ్రోమోర్‌ కేంద్రాల్లో ఎరువుల ధర తక్కువగా ఉంది. రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గాలి. ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేస్తే ఉత్పత్తులకు మేలు జరుగుతుంది’ అని సీఎం వివరించారు.

సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం : ‘రైతులు ఏ పంటలు వేశారు? వారికి ఎలాంటి సాయం అవసరమనే విషయాన్ని నేరుగా తెలుసుకోవాలి. సాగులో పురుగుమందుల వినియోగం వల్ల కలిగే నష్టాలను రైతులకు వివరించాలి. తక్కువ వినియోగం వల్ల లాభాలు, సేంద్రీయ విధానం ద్వారా పండించిన ఉత్పత్తులకు విదేశాల్లో ఏ స్థాయిలో డిమాండ్‌ ఉందనేది వివరించాలి. సమర్థ నీటి నిర్వహణ, భూసార పరీక్షలు, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్, ప్రభుత్వం ఇస్తున్న మద్దతు వంటి విషయాలను రైతులకు చెప్పాలి’ అని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

