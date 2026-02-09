ఏపీ ప్రజలకు శుభవార్త - ఉగాదికి లక్ష టిడ్కో ఇళ్లు పంపిణీ

ETV Bharat / state

ఏపీ వ్యాప్తంగా సిద్ధమైన లక్ష టిడ్కో గృహ సముదాయాలు - ఉగాది సందర్భంగా సీఎం చేతులమీదుగా లబ్ధిదారులతో గృహప్రవేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన అధికారులు

AP Govt Distribute 1 Lakh Tidco Houses By Ugadi: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టిడ్కో గృహ సముదాయాల్లో పూర్తయిన లక్ష గృహాలను రానున్న ఉగాదికి లబ్ధిదారులకు అందించనున్నారు. ఇందులో 300 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉన్న ఇళ్లు 54,934 - 365 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉన్నవి 16,223 - 430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉన్నవి 28,986 ఉన్నాయి.

ఉగాది సందర్భంగా సీఎం చేతులమీదుగా లబ్ధిదారులతో గృహప్రవేశాలు నిర్వహించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణాలను సకాలంలో పూర్తి చేయకుండా పాడుపెట్టగా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పనులను వేగవంతం చేసింది. గత ప్రభుత్వం ఇళ్ల నిర్మాణాలకు తెచ్చిన అప్పులను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించింది.

జూన్‌ నాటికి అందించేలా ప్రణాళికలు: లబ్ధిదారుల వాటాగా బ్యాంకుల నుంచి రుణం తీసుకుని ఇళ్ల నిర్మాణాలను పూర్తి చేసి వారికి అప్పగించకుండా తీవ్ర ఇక్కట్లకు గురిచేసింది. చాలామంది లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలు నిరర్ధక ఖాతాలుగా మారాయి. అయితే ఆ తర్వాత కాలంలో అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం సమస్యలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా అధిగమిస్తూ ఇళ్ల నిర్మాణాలను, మౌలిక వసతులను పూర్తి చేసింది.

టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణానికి హడ్కో రుణాన్ని తీసుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రెండేళ్లుగా అధికారులు ప్రయత్నించారు. ఇదిగో, అదిగో అనడమే తప్ప ఒక్క రూపాయి కూడా ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు. దాంతో ఫలితంగా బ్యాంకులైతే పూర్తిగా వెనకడుగు వేశాయి. కానీ తాజాగా ప్రభుత్వ గ్యారంటీతో రూ.4.451 కోట్ల రుణాన్ని ఇచ్చేందుకు హడ్కో ముందుకొచ్చింది. ఇది కాకుండా లబ్ధిదారుల వాటా మరో రూ.1500 కోట్ల వరకు సమకూరనున్నాయి. దీంతో మొత్తం నిర్మాణాలు జూన్‌ నాటికి పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందించేలా ఇప్పటికే అధికారులు కార్యాచరణ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఇళ్ల నిర్మాణానికి సకాలంలో పూర్తి చేయకపోగా గుత్తేదారులకు బిల్లులు చెల్లించకుండా వేధించింది. 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు చేసిన వారికీ బిల్లులను ఎగ్గొట్టింది. ఇవన్నీ కలిపి దాదాపుగా రూ.500 కోట్లు పెండింగ్ బకాయిలను పెట్టింది. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం ఆ నిధులను చెల్లించడంతోపాటు పనుల్లో ఏ విధమైన జాప్యం జరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు గుత్తేదారులకు చెల్లింపులను చేస్తోంది.

పట్టణ ప్రాంతాల్లోని 2.61 లక్షల టిడ్కో ఇళ్లను జూన్‌ నాటికి పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అప్పగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు ఆ ఇళ్ల నిర్మాణం, మౌలిక సదుపాయాల పనులకు ఏపీ టిడ్కో రూ.4,451 కోట్ల మేర హడ్కో నుంచి తీసుకునే రుణానికి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చేందుకు మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది.

జిల్లా

అప్పగించనున్న

టిడ్కో గృహాలు

పార్వతీపురం మన్యం1,054
విజయనగరం 1,248
విశాఖపట్నం 13,623
అనకాపల్లి 2,988
తూర్పుగోదావరి 2,653
కాకినాడ 2,508
డా.బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ 4,082
పశ్చిమగోదావరి11,622
కృష్ణా 2,751
ఎన్టీఆర్ 2,256
గుంటూరు 3,447
పల్నాడు 3,737
ప్రకాశం 912
నెల్లూరు 17,183
తిరుపతి 9,663
చిత్తూరు 2,941
అన్నమయ్య322
వైఎస్సార్ కడప 5,456
నంద్యాల 5,864
కర్నూలు 3,529
అనంతపురం 2,304
మొత్తం 1,00, 143

గతంలో: జగన్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన 2.16 లక్షల గృహాల్లో 2014-19 మధ్య తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలోనే 77 వేల గృహాల్ని దాదాపు పూర్తి చేశామని మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. మరో 64 వేల ఇళ్లు 50 - 75శాతం మేర పూర్తికాగా, ఇంకో 49 వేల గృహాలు 25 - 50శాతం వరకు, 1.20 లక్షల ఇళ్లు 25శాతం లోపు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయని మంత్రి వివరించారు. గత ఐదేళ్లలో నిర్మాణాలన్నీ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉన్నా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం విస్మరించిందని చెప్పారు.

నిర్మాణాలను తిరిగి పునఃప్రారంభించాలంటే రూ.7,517 కోట్లు అవసరమని, పైగా జగన్ ప్రభుత్వం లబ్ధిదారుల పేరిట రుణాలు తీసుకొని ఇతర అవసరాలకు మళ్లించిందని పేర్కొన్నారు. రుణ మారిటోరియం గడువు పూర్తి కావడంతో బ్యాంకులు వాయిదాలు చెల్లించాలని లబ్ధిదారులపై ఒత్తిడి చేస్తున్నాయని, పేదల బ్యాంకు ఖాతాలు ఎన్‌పీఏలుగా మారే ప్రమాదముందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తాజా పరిస్థితిని సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించడంతో పేదల బ్యాంకు ఖాతాలు ఎన్‌పీఏ కాకుండా రూ.102 కోట్ల విడుదలకు అంగీకరించారని వెల్లడించారు.

