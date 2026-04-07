'అమరావతి'కి సరికొత్త వెలుగులు - చట్టబద్ధతతో పెట్టుబడిదారులకు భరోసా

అమరావతి సాకారానికి వడివడిగా అడుగులు వేస్తోన్న ప్రభుత్వం - కేంద్రం సహకారంతో మరింత జోరుగా పనులు - జగన్‌ ప్రభుత్వం దెబ్బతీసిన బ్రాండ్‌ ఇమేజ్‌ - పునరుద్ధరించి పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసాన్ని పాదుకొల్పిన కూటమి ప్రభుత్వం

Brand New Radiance for Amaravati
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 12:39 PM IST

Coalition Government Restored Amaravati Brand Image : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజధాని అమరావతి కలను సాకారం చేసే దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో దెబ్బతీసిన బ్రాండ్ ఇమేజ్​ని పునరుద్ధరించి, పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసాన్ని పాదుకొల్పింది. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించి, ప్రభుత్వం మరింత భరోసాను అందించింది. దీనికి సంబంధించిన బిల్లు పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో ఆమోదం పొందడమే కాకుండా, గెజిట్‌లో కూడా అధికారికంగా నోటిఫై చేయబడింది. కేంద్రం, రాష్ట్రంలోనూ ఒకే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. దీంతో దిల్లీ నుంచి రాజధాని అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు విషయంలోనూ ఆశించిన మద్దతు లభిస్తోంది.

శరవేగంగా నిర్మాణాలు: రాజధాని అమరావతి ప్రాంతం నేడు జీవకళను సంతరించుకుంది. దీన్ని పూర్తి చేసేందుకు 20,000 మందికి పైగా కార్మికుల రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నారు. ప్రధాన రహదారులు, జలాశయాలు, కాలువల నిర్మాణ పనులు కూడా వేగంవంతంగా పుంజుకున్నాయి. ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, సివిల్ సర్వెంట్లు, గెజిటెడ్ అధికారులు, ఎన్జీవో సిబ్బంది, నాలుగో తరగతి ఉద్యోగుల కోసం నిర్దేశించిన అపార్ట్‌మెంట్ టవర్ల నిర్మాణం, అలాగే న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు, ఉన్నత స్థాయి అధికారుల కోసం ఉద్దేశించిన భవనాల నిర్మాణ పనులు కూడా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.

ఐకానిక్ భవనాలుగా శాసనసభ, హైకోర్టు, సచివాలయం, హెచ్​ఓడీ కార్యాలయాలు నిర్మిస్తున్నారు. వీటికి సంబంధించి టవర్లను రెండేళ్లలో పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుంది. 7 అంతస్తుల సీఆర్​డీఏ భవనాన్ని, దాని పక్కనే ఉన్న మరో 4 భవనాలను ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ పద్ధతిలో నిర్మించారు. ప్రస్తుతం సీఆర్​డీఏ, ఏడీసీ సంస్థలతో పాటు పురపాలక శాఖ విభాగాలు అన్నీ ఇక్కడి నుంచే తమ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ భవనాన్ని 50 ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ భవనం అత్యంత సుందరంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. వచ్చే నవంబర్ లేదా డిసెంబర్ నాటికి అక్కడ క్వాంటమ్​ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు కానుంది.

ఒక్కో సంస్థ అడుగిడుతోందిలా!

  • వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దెబ్బ తీసిన అమరావతి బ్రాండ్ ఇమేజ్​ని కూటమి ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించింది. అమరావతిని పురోగతిని ఇకపై ఎవరూ అడ్డుకోలేరని బ్యాంక్​లు, రుణ వితరణ సంస్థలు, పెట్టుబడిదారుల్లో ప్రభుత్వం నమ్మకాన్ని కలిగించింది.
  • విశాఖలో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు సందర్భంగా అమరావతిలో రూ.44,600 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పలు సంస్థలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి.
  • 2014-2019 మధ్య భూములు తీసుకున్న ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ రంగ, ప్రైవేటు సంస్థల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఒకే రోజున 15 బ్యాంకులకు సంబంధించిన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు.
  • ఎస్​ఆర్​ఎం, విట్ విశ్వవిద్యాలయాలకు ప్రభుత్వం అదనంగా మరో 100 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఈ సంస్థలు ప్రస్తుతం తమ విస్తరణ ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నాయి.
  • బిట్స్ అమరావతి క్యాంపస్​ని రూ.1000 కోట్లతో నిర్మిస్తోంది. ఎక్స్ఎల్​ఆర్​ఐ, నేషనల్​లా యూనివర్సిటీ వంటి ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు కూడా త్వరలోనే తమ నిర్మాణ పనులను నిర్మాణాలు ప్రారంభించనున్నాయి.
  • ఏపీ ఎన్​ఆర్​టీ భవనం రూ.600 కోట్లతో నిర్మిస్తున్నారు.
  • ఐటీ టవర్ల నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం ఎల్​అండ్​టీ సంస్థకు 10 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది.
  • ప్రభుత్వం పలు హోటళ్లు, ఆస్పత్రులు, స్కూళ్లకు కూడా స్థలాలను కేటాయించింది. త్వరలోనే వీటి నిర్మాణ పనులను సైతం ప్రారంభించనున్నాయి.

నమ్మకం కుదిరి - నిధులు సమకూరి!

  • రాజధాని అమరావతి తీసుకునే రుణాలు ఎఫ్ఆర్​బీఎం పరిధిలోకి రాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం మినహాయింపు ఇచ్చింది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ 2 నెలల్లోనే రూ.15,000 కోట్ల రుణం అందించాయి.
  • హడ్కో రూ.11,000 కోట్లు, నాబార్డ్ రూ.7,387 కోట్లు, నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్​మెంట్, రూ.7,500 కోట్ల అప్పు అందించాయి. ఇప్పటికే బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల నుంచి మొత్తంగా రూ.40,887 కోట్ల రుణం కూడా అందింది.
  • ఏపీపీఎఫ్​సీ మరో రూ.1,500 కోట్లు, ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ నుంచి మరో రూ.14,000 వేల కోట్ల రుణానికి ప్రతిపాదనలు ప్రాసెస్​లో ఉన్నాయి.
  • రైతులకు స్థలాలు కేటాయించగా మిగిలిన భూములు అన్ని విక్రయించడం, బాండ్లు వంటి మార్గాల్లో మరిన్ని నిధులు సమకూర్చుకోవాలని సీఆర్​డీఏ సూచిస్తోంది.
  • రాజధాని అమరావతి మీదుగా విజయవాడ బైపాస్ రహదారి నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది.
  • అమరావతి ఓఆర్​ఆర్​ ప్రాజెక్టును 189.4 కిలోమీటర్ల పొడవునా 6 వరుసల యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ రహదారిగా చేపట్టనున్నారు. ఇందుకు కేంద్రం కూడా అంగీకరించింది. ప్రస్తుతం దీనికి డీపీఆర్ సిద్ధమవుతోంది. మరోవైపు భూ సేకరణ మొదలైంది.
  • తెలంగాణలోని ఎర్రుపాలెం నుంచి రాజధాని మీదుగా నంబూరు వరకు 57 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి త్వరలో టెండర్లను పిలవనున్నారు.
  • రాజధానికి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మించనున్నారు.
  • హైదరాబాద్​లోని శంషాబాద్ నుంచి అమరావతికి గ్రీన్​ఫీల్డ్ ఎక్స్​ప్రెస్​ వే నిర్మించనున్నారు. కర్ణాటక, ఏపీ సరిహద్దుల్లోని కోడూరు క్రాస్ నుంచి బాపట్ల జిల్లా మేదరమెట్ల సమీపంలోని ముప్పవరం వరకు ఎక్స్​ప్రెస్​ హైవే నిర్మిస్తున్నారు. దాన్ని అమరావతితో అనుసంధానిస్తూ గ్రీన్​ఫీల్డ్ ఎక్స్​ప్రెస్​ వే కూడా వేయనున్నారు.

మలిదశలోనే రాజధాని మరింత విస్తరణ: రాజధాని 2వ దశలో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ విమానాశ్రయం, స్పోర్ట్స్ సిటీ ప్రాజెక్టులకు భూ సమీకరణ మొదలైంది. తొలిదశలో 7 గ్రామాల్లోని రైతుల నుంచి 16,562 వేల ఎకరాలను సీఆర్​డీఏ సమీకరిస్తోంది. మొత్తం 709 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతానికి మాస్టర్​ ప్లాన్​ రూపొందించే బాధ్యతను సింగపూర్​కి చెందిన సుర్బానా-జురాంగ్ సంస్థకు అప్పగించింది.

