మళ్లీ ఊపందుకోనున్న తూకివాకం సోలార్ ప్లాంట్ పనులు - కేంద్ర ప్రాజెక్టుకు రాష్ట్ర గ్రాంట్ ఇవ్వని గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు - పీపీపీ విధానంలో పూర్తి చేస్తున్న కూటమి సర్కారు
Published : March 6, 2026 at 11:03 AM IST
AP Govt Tukivakam Solar Plants Works on Under PPP Model: తిరుపతి జిల్లాలో స్మార్ట్ సిటీ నిధులతో చేపట్టిన సోలార్ విద్యుత్ కేంద్రం వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురైంది. 80 శాతానికి పైగా పనులు పూర్తి కాగా ఇంకో 20 శాతం చేసి ఉపయోగంలోకి తీసుకురావాల్సిన జగన్ సర్కారు శీతకన్ను వేసింది. దీంతో కోట్ల రూపాయలు విలువైన సౌరఫలకాలు, ఎండకు ఎండి, వానకు తడుస్తూ వచ్చాయి. తాజాగా కూటమి సర్కారు దృష్టి సారించింది. పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు నిర్ణయించింది.
80 శాతం పనులు పూర్తి: తిరుపతి జిల్లా తూకివాకం సౌరవిద్యుత్ కేంద్రమంతా ముళ్లకంపలు, పిచ్చిమొక్కలతో నిండిపోయింది. 2015-2019 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో స్మార్ట్ సిటీ నిధులతో చేపట్టిన సౌర విద్యుత్ కేంద్రం పనులు 80 శాతం వరకూ పూర్తి అయ్యాయి. తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక మిగిలిన పనులు పూర్తి చేయటంతో నిర్లక్ష్యం వహించారు. రేణిగుంట సమీపంలోని తూకివాకం వద్ద 30 ఎకరాల్లో ఆరు మెగావాట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసేలా గ్రౌండ్ మౌంటెడ్ సోలార్ ప్లాంట్ పనులకు అప్పట్లో శ్రీకారం చుట్టారు.
హైదరాబాద్కు చెందిన నోవస్ గ్రీన్ ఎనర్జీ సేఫ్టీ లిమిటెడ్ సంస్థ ఈ పనులను చేపట్టింది. 2020 నవంబరు నాటికి 80 శాతం పనులు పూర్తి చేసింది. కాంట్రాక్టు సంస్థ, కార్పొరేషన్కు మధ్య సమన్వయలోపంతో పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి. 2021 నాటికే అందుబాటులోకి రావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ జగన్ సర్కారు నిర్వాకంతో ఆరేళ్లపాటు అటకెక్కింది. సుమారు రూ. 20 కోట్ల స్మార్ట్ సిటీ నిధులతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులో రూ. 16 కోట్ల వ్యయం చేశారు.
కూటమి చొరవతో అభివృద్ధి: కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాగా స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్కు నిధులను విడుదల చేసినప్పటికీ రాష్ట్ర వాటా నిధులను విడుదల చేయకపోవడంతో పనులు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ప్యానల్స్ దెబ్బతినడంతో పాటు ప్రాజెక్టు ప్రాంతమంతా పిచ్చిమొక్కలతో నిండింది. కోట్ల రూపాయలు పనులు నిరుపయోగంగా మారటంతో కూటమి ప్రభుత్వం దానిని అభివృద్ధి చేసేందుకు నడుం బిగించింది. తూకివాకం సోలార్ ప్లాంట్పై సమీక్ష నిర్వహించి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ విధానంలో ప్లాంట్ను వైశాఖ సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ సంస్థకు కేటాయించింది.
ప్రభుత్వానికి ఆర్థికభారం లేకుండా ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణ, అభివృద్ధి, ఆపరేషన్, నిర్వహణ బాధ్యతలను 25 ఏళ్లపాటు ఆ సంస్థకు అప్పగించారు. కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో రూ. 20 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టు మళ్లీ ఊపిరి పోసుకుంది. అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయిన ప్లాంట్ తిరిగి అందుబాటులోకి రావడంతో తిరుపతి నగరపాలక సంస్థకు ఆదాయం సమకూరనుంది.
"తూకివాకం సౌరవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ. 24.5 కోట్లు. అందులో రూ.17 కోట్ల ఇప్పటి వరకూ ఖర్చు అయింది. ప్లాంట్ను వైశాఖ సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ సంస్థకు కేటాయించింది. ప్రభుత్వానికి ఆర్థికభారం లేకుండా ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణ, అభివృద్ధి, ఆపరేషన్, నిర్వహణ బాధ్యతలను 25 ఏళ్లపాటు ఆ సంస్థకు అప్పగించాం. ఈ పనులు పీపీపీ విధానంలో జరుగుతున్నాయి". -మౌర్య, తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్
