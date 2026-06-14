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శ్రీశైలంలో కట్‌ ఆఫ్‌ వాల్‌ నిర్మాణమే ఉత్తమమంటున్న నిపుణులు - నివేదిక వచ్చిన తర్వాత చర్యలు

శ్రీశైలం డ్యాంలో కట్‌ ఆఫ్‌ వాల్‌ నిర్మాణమే ఉత్తమం అంటున్న నిపుణులు - కాంక్రీటుతో నింపితే ఫలితం శూన్యమని వెల్లడి - స్వతంత్ర నిపుణుల నివేదిక వచ్చిన తర్వాత తీసుకోనున్న చర్యలు

AP Govt Focus on Srisailam Dam Security
AP Govt Focus on Srisailam Dam Security (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 4:48 PM IST

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AP Govt Focus on Srisailam Dam Security: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు జీవధారగా పిలుచుకునే శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు భద్రతపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ప్లంజ్‌పూల్‌ స్పిల్‌వే వైపు విస్తరించకుండా కట్‌ ఆఫ్‌ వాల్‌ నిర్మాణమే ఉత్తమమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ డ్యాంలో ప్రధానంగా అన్ని రకాల భద్రతా అంశాలపై కేంద్ర డ్యాం భద్రతా అథారిటీ, కేంద్ర జలసంఘం సూచనల మేరకు ఏర్పాటైన స్వతంత్ర నిపుణుల బృందం ప్రస్తుతం అధ్యయనం చేస్తోంది. ఇంటర్నేషనల్‌ కమిషన్‌ ఆఫ్‌ లార్జ్‌ డ్యామ్స్‌ డైరెక్టర్, ఛైర్మన్‌ డి.కె.శర్మ ఈ బృందంలో విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు.

ఈ ప్యానెల్‌ ఏప్రిల్‌లో 2 రోజులు ప్రాజెక్టును పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించింది. నివేదిక వస్తే దాని ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని జలవనరులశాఖ అధికారులు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో ఎప్పటి నుంచో ప్లంజ్‌పూల్‌ (పెద్ద గొయ్యి) అంశం చర్చనీయాంశమవుతోంది. ప్రాజెక్టుకు ప్లంజ్‌పూల్‌ సమస్య కాదని, అది స్పిల్‌వే వైపు విస్తరించడమే అసలు సమస్య అని నిపుణులు తేగ్గేసి చెప్పారు.

నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు: శ్రీశైలం డ్యాం నుంచి విడుదలయ్యే నీటి ప్రవాహ ఒత్తిడికి స్పిల్‌వే ముందు ప్లంజ్‌పూల్‌ అనేది ఏర్పడింది. 2018వ సంవత్సరంలో, 2025వ సంవత్సరంలో బేథమెట్రిక్‌ సర్వేలను చేశారు. అప్పట్లో 270 మీటర్ల వెడల్పు, 400 మీటర్ల పొడవు, 38 మీటర్ల లోతున్న ప్లంజ్‌పూల్‌ 2025 సర్వేలో 290మీ × 450మీ×38 మీటర్లుగా నిర్ణయించారు. ప్లంజ్‌పూల్‌ స్పిల్‌వే వైపు విస్తరిస్తున్నప్పటికీ లోతు మాత్రం గత 7 సంవత్సరాల కాలంలో ఏమీ మారకపోవడం గమనార్హం. స్పిల్‌వే ఫౌండేషన్‌ కన్నా అదనంగా 12 మీటర్ల లోతు ఉంది.

అంతేకాకుండా గతంలోనే ప్లంజ్‌పూల్‌ సమస్య పరిష్కారానికి స్టీల్‌ సిలిండర్లను ఏర్పాటు చేశారు. వాటికి ఇంకా 16.5 మీటర్ల దూరంలో ప్లంజ్‌పూల్‌ ఉందని ఇటీవల చేపట్టిన తాజా అధ్యయనాల్లో రుజువైంది. దీని వల్ల తక్షణమే స్పిల్‌వేకు వచ్చే ప్రమాదం లేదని అధికారులు ఈ సందర్భంగా పేర్కొంటున్నారు. ఇక ఏప్రాన్‌ రక్షణకు గతంలో 62 స్టీల్‌ సిలిండర్లు కాంక్రీట్‌తో నింపి ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి సంబంధించి తాజా అధ్యయనంలో వాటిలో 42 పూర్తిగా, 14 పాక్షికంగా ధ్వంసం కావడం గమనార్హం.

కాంక్రీటు నింపినా ఫలితం శూన్యమని వెల్లడి: అందుకుగాను శ్రీశైలం డ్యాంలోని ప్లంజ్‌పూల్‌ను పూడ్చివేయడంతో సమస్య పరిష్కారం కాదని నిపుణులు తేల్చారు. 2005వ సంవత్సరంలో ఓసారి పూడ్చితే అందులో పోసిన కాంక్రీటు ఏమైందో కూడా తెలియలేదని వివరిస్తున్నారు. అందుకే ప్రస్తుతం స్టీల్‌ సిలిండర్ల స్థానంలోనే కట్‌ ఆఫ్‌ వాల్‌ నిర్మాణంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. గతంలో కేంద్ర డ్యాం భద్రతా నిపుణుల కమిటీ, జలసంఘం విశ్రాంత ఛైర్మన్‌ పాండ్యా గోడ నిర్మాణాన్నే ప్రతిపాదించడం విశేషం.

దీనికి సంబంధించి తాజాగా ఇంటర్నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ లార్జ్ డామ్స్ (ఐసీవోఎల్​డీ) చైర్మన్, డ్యామ్ నిపుణుడు డి.కె.శర్మ సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇక స్పిల్‌వేకు, ప్లంజ్‌పూల్‌కు మధ్య సుమారు దాదాపు 110 అడుగుల ఎత్తు వరకు గోడను నిర్మించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. అదే విధంగా 3 మీటర్ల వెడల్పుతో తవ్వి అందులో బెంటనైట్‌ అనే ద్రావణాన్ని నింపుతూ నిర్మించాలని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

స్పిల్‌వేకు సమాంతరంగా నది గర్భంలో దిగువ రాతిలో 3 మీటర్ల మేర తవ్వడం ఎంతవరకు సాధ్యమని దానిపై సమాలోచనలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ అంశంపై అధికారులు పోలవరంలో డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మించిన బావర్‌ కంపెనీ ప్రతినిధులతోనూ సమగ్రంగా చర్చించారు. స్వతంత్ర నిపుణుల బృంద నివేదిక వచ్చిన తర్వాత ఆ మేరకు తగిన చర్యలను చేపడతామని అధికారులు తెలియజేశారు.

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