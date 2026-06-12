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అన్నీ తాకట్టు పెట్టేవాళ్లకు మాట్లాడే అర్హత లేదు - డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌ ఫలితాలు చూస్తున్నాం: చంద్రబాబు

దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాం - అన్నీ తాకట్టు పెట్టే వాళ్లకు రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదు -‘రెండేళ్ల నమ్మకం, అభివృద్ధి, సంక్షేమం’ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు

Coalition Government 2 Years Success Meet in Tirupati
Coalition Government 2 Years Success Meet in Tirupati (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 3:39 PM IST

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Coalition Government 2 Years Success Meet in Tirupati : స్వర్ణాంధ్రే శ్వాసగా పాలన సాగిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. హామీల అమలుతో నిజాయితీ నిరూపించుకుంటున్నామని తెలిపారు. సంపద సృష్టిస్తేనే సంక్షేమం గురించి చెప్పాలి, ఆదాయాన్ని పెంచేవాళ్లకే సంక్షేమం పంచే అధికారం ఉంటుందని అన్నారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్రంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామన్నారు. అన్నీ తాకట్టు పెట్టే వాళ్లకు రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదని స్పష్టం చేశారు.

గత ప్రభుత్వంలో ఎమ్మార్వో ఆఫీసు, ఆసుపత్రులను కూడా తాకట్టు పెట్టారని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ‘రెండేళ్ల నమ్మకం, అభివృద్ధి, సంక్షేమం’ పేరుతో తిరుపతి సమీపంలోని దామినేడులో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కల్యాణ్​, మంత్రి లోకేశ్‌, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌, కూటమి నేతలు పాల్గొన్నారు. అలాగే కేంద్ర మంత్రులు రామ్మోహన్‌ నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు.

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నా రాజకీయ ప్రయాణం తిరుపతిలోనే : ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, "నా రాజకీయ ప్రయాణం తిరుపతిలోనే మొదలు పెట్టా. ఇదే రోజున నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశా, రెండేళ్లయింది. రాష్ట్రాన్ని గెలిపిద్దామని 2024 ఎన్నికల్లో మోదీ, పవన్‌, నేను కలిశాం. ప్రజల ఆశీర్వాదంతో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. విభజన వల్ల కొంత నష్టపోతే, గత ప్రభుత్వం వల్ల పూర్తిగా నష్టపోయాం.

2019లో ప్రజావేదిక కూల్చివేతతో విధ్వంసం ప్రారంభమైంది. విధ్వంస పాలన వల్ల వ్యవస్థలన్నీ నిర్వీర్యమయ్యాయి. గత ప్రభుత్వ విధ్వంసంతో పారిశ్రామికవేత్తలు రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లిపోయారు. తప్పుడు కేసులు పెట్టి జైళ్లకు పంపి వేధించారు. ఒక్క నోటీసు కూడా ఇవ్వకుండా నన్ను 53 రోజులు జైల్లో ఉంచారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ను అడుగడుగునా అడ్డుకొని వేధించారు. మూడు రాజధానుల పేరుతో మూడుముక్కలాట ఆడి చిచ్చు పెట్టారు" అని చంద్రబాబు విమర్శించారు.

వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న రాష్ట్రానికి ఆక్సిజన్‌ : ఎన్నికల్లో విజయం చూసి పొంగిపోలేదు, రాష్ట్ర దుస్థితి చూసి కుంగిపోలేదని చంద్రబాబు అన్నారు. హంద్రీనీవా పూర్తి చేసి కుప్పానికి నీళ్లు తీసుకొచ్చామని గుర్తుచేశారు. ఈ ఏడాది కల్యాణి డ్యామ్‌కు నీరు తీసుకొచ్చి, శ్రీశైలం మల్లన్న, తిరుపతి వెంకన్నను కలుపుతామన్నారు. అన్ని రంగాలపై ఏడు శ్వేతపత్రాలు విడుదల చేశాం, ప్రజా ప్రభుత్వం నడిపించే వ్యక్తిగా అన్ని వివరాలు బహిర్గతమే ఉంటాయన్నారు. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారు వల్ల ప్రయోజనాలు ఇవాళ చూస్తున్నామని తెలిపారు. వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న రాష్ట్రానికి ఆక్సిజన్‌ ఇచ్చి కేంద్రం బతికించిందని తెలిపారు. ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తున్నామన్నారు.

"పోలవరం, అమరావతి, విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌, రైల్వే జోన్‌ సహా అనేక విషయాల్లో కేంద్రం అండగా నిలిచింది. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి కేంద్రంగా అన్ని జిల్లాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. అన్ని నియోజకవర్గాలను అభివృద్ధి చేస్తాం. ఎన్టీఆర్‌ భరోసా దేశంలోనే అతిపెద్ద సంక్షేమ కార్యక్రమం. గిట్టుబాటు ధర లేకపోతే రైతులను ఆదుకునే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. పీ4 ద్వారా ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గిస్తున్నాం. ఓటమి ఎరుగని నాయకుడు నరేంద్రమోదీ. గుజరాత్‌, దిల్లీలో మోదీ అనేక కార్యక్రమాలు చేయగలిగారు. 12 ఏళ్లలో ప్రధాని మోదీ సారథ్యంలో దేశం అభివృద్ధివైపు దూసుకెళ్లింది". -చంద్రబాబు, సీఎం

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TWO YEARS OF TRUST DEVELOPMENT
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COALITION GOVERNMENT SUCCESS MEET
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