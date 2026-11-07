స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - భారీ మెజారిటీతో అభ్యర్థుల రికార్డు విజయం
Coalition Candidates Wins With High Majority : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థుల ఘన విజయం సాధించారు. ప్రత్యర్థులపై వేల ఓట్ల ఆధిక్యంతో రికార్డులు సృష్టించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:22 PM IST
ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల్లో పలువురు అభ్యర్థులు ఊహించని రీతిలో భారీ మెజారిటీలతో ఘనవిజయం సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. కూటమి తరపున పోటీ చేసిన పలువురు అభ్యర్థులు తమ ప్రత్యర్థులపై వేల ఓట్ల ఆధిక్యంతో రికార్డులు సృష్టించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభ్యర్థులు నమోదు చేసిన టాప్ మెజారిటీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పల్నాడు జిల్లాలో ఫలితాలు ఇలా : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పలువురు అభ్యర్థులు భారీ మెజారిటీలతో ఘనవిజయం సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లు మండలంలో టీడీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి డాక్టర్ నాగోతు వెంకట లక్ష్మి సరోజ తన సీపీఎం ప్రత్యర్థిపై 32,919 ఓట్ల మెజారిటీతో రికార్డు స్థాయి విజయాన్ని నమోదు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు నమోదైన ఫలితాల్లో ఇదే అత్యధిక మెజారిటీ కావడం విశేషం.పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలోని క్రోసూరు మండలం నుంచి జనసేన పార్టీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన పామిడిపాటి శ్రీనివాసరావు, 30,273 ఓట్ల మెజారిటీతో తన సత్తా చాటారు.
క్రోసూరు మండలంలో మొత్తం 38,000 ఓట్లు పోల్ కాగా, ఆయన సాధించిన ఈ భారీ విజయం జనసేన శ్రేణుల్లో సంబరాలకు దారి తీసింది. నుజెండ్ల మండలంలో కూటమి మద్దతుతో పోటీ చేసిన జనసేన జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి సింగంశెట్టి వెంకట బాల ప్రసాద్ 28,863 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. మాచవరం మండలంలో కూటమి తరపున పోటీ చేసిన టీడీపీ అభ్యర్థి కత్తి సరోజిని, తన సమీప ప్రత్యర్థి, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి దొండెటి వెంకయ్యమ్మపై 22,882 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. గురజాల మండలంలో టీడీపీ అభ్యర్థిగా జడ్పీటీసీ స్థానానికి పోటీ చేసిన మద్దినేని లక్ష్మి, తన సమీప ప్రత్యర్థిపై 17,000కు పైగా ఓట్ల మెజారిటీతో ఘనవిజయం సాధించారు. పిడుగురాళ్ల జడ్పీటీసీ స్థానానికి కూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఉన్నం దీపిక, 20,167 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
ఘనవిజయం సాధించిన అభ్యర్థులు : ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం జడ్పీటీసీ స్థానానికి పోటీ చేసిన టీడీపీ అభ్యర్థి పుట్టా బ్రహ్మం 21,407 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
కడప వేంపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ : కడప జిల్లా వేంపల్లి జడ్పీటీసీ స్థానానికి పోటీ చేసిన వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి బట్టల వెంకట శివమ్మ 19,203 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. బ్రహ్మంగారిమఠం మండలం తెలుగుదేశం జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి నాగిపోగు పుల్లయ్య 17,295 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.
టీడీపీ అభ్యర్థులదే పై చేయి : ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరు మండలంలో టీడీపీ తరపున జడ్పీటీసీ స్థానానికి పోటీ చేసిన మండలాపు సౌమ్య, 18,728 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. గిద్దలూరు మండలంలో టీడీపీ అభ్యర్థిగా జడ్పీటీసీ స్థానానికి పోటీ చేసిన చెరెడ్డి శ్రీలక్ష్మి, 12,616 ఓట్ల మెజారిటీతో భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. దొనకొండ జెడ్పీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి మోడి ఈశ్వరమ్మ 15,785 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు.
సీపీఐ అభ్యర్థిపై గెలుపు : నంద్యాల జిల్లా దోనె మండల టీడీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి రేగటి లక్ష్మీవేదవతి తన సమీప ప్రత్యర్థి సీపీఐ అభ్యర్థి రాజేశ్వరిపై 23,160 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు.
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