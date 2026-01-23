ETV Bharat / state

సింగరేణిలో తగ్గుతున్న బొగ్గు ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు - అదే కారణమా?

గతేడాదితో పోలిస్తే బొగ్గు ఉత్పత్తి 6.69 శాతం తగ్గుదల - ధర అధికమని కొనుగోళ్లు తిరస్కరించిన 20 పరిశ్రమలు - జెన్‌కో సైతం ఫిర్యాదు

Singareni Coal Production Declining
Singareni Coal Production Declining (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Singareni Coal Production Declining : సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. కొత్త మైన్స్(గనులు) రాకపోవడం, పాత గనుల్లో పురోగతి లేకపోవడంతో సంస్థ అధోముఖంలో పయనిస్తోంది. సింగరేణి బొగ్గు విక్రయాలకు సంబంధించిన ధరలు అధికంగా ఉన్నాయని ఇప్పటికే 20 పరిశ్రమలు ఈ సంస్థ నుంచి కొనుగోళ్లను మానేశాయి.

ప్రస్తుతం పవర్​ ప్లాంట్లకు బొగ్గు అమ్మకాలే సింగరేణికి కీలకంగా మారాయి. ఈ ప్లాంట్ల యాజమాన్యాలూ అధిక ధరల కారణంగా తప్పుకోవాలని చూస్తున్నట్లుగా సమాచారం. సింగరేణి బొగ్గు విక్రయ ధరలు అధికంగా ఉన్నందువల్ల తమపై అదనపు భారం పడుతోందని జెన్‌కో తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. ఈ కారణంగానే తమ ప్లాంట్లలో విద్యుదుత్పత్తి వ్యయం అధికంగా ఉందని తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్‌ నియంత్రణ మండలి (ఈఆర్‌సీ)కి సమర్పించిన నివేదికలోనూ స్పష్టం చేసింది.

తగ్గిన అమ్మకాలు : 2021-22 సంవత్సరంలో 65.53 మిలియన్‌ టన్నుల (ఎంటీ) బొగ్గును సింగరేణి రవాణా చేయగా 2024-25లో అది 65.23 మిలియన్ టన్నులకు తగ్గింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26)లో గత ఏప్రిల్‌ నుంచి డిసెంబరు వరకు 9 నెలల్లో 51.47 ఎంటీల ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు సాధించాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నప్పటికీ 43.73 ఎంటీలే ఉత్పత్తి చేసి 44.17 ఎంటీల అమ్మకాలను నమోదుచేసింది. గతేడాది ఇదే 9 నెలలతో పోల్చినట్లయితే ఉత్పత్తి 6.69 శాతం, అమ్మకాలు 4.35 శాతం తగ్గాయి.

కోల్‌ ఇండియాతో పోలిస్తే సింగరేణి టన్ను విక్రయ ధర కొన్ని గ్రేడ్‌లలో 100 శాతం వరకూ అధికంగా ఉంటోంది. ఎక్కువ ధరలు చెల్లిస్తున్నా నాణ్యమైన బొగ్గును సరఫరా చేయడం లేదని సింగరేణికి జెన్‌కో లేఖ రాసింది. నాణ్యత లేని బొగ్గు కారణంగా ప్లాంట్లలో విద్యుదుత్పత్తి తగ్గతుందని, దాంతో పాటు కాలుష్యం అధికంగా వెలువడుతోందని జెన్‌కో ఇంజినీర్లు ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​కు చెప్పారు.

జెన్‌కో సైతం ఫిర్యాదు : జాతీయ విద్యుదుత్పత్తి సంస్థ (ఎన్టీపీసీ) కూడా సింగరేణి బొగ్గు ధర అధికంగా ఉందని, కోల్‌ ఇండియా లేదా మహానది కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ నుంచి తమకు సరఫరా చేసే అవకాశాలను పరిశీలించాలని కేంద్ర బొగ్గు శాఖను కోరినట్లుగా విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇటీవల దిల్లీలో ఈ శాఖ నిర్వహించిన జాతీయ బొగ్గు ఉత్పత్తి సంస్థల సమావేశంలో సింగరేణి పనితీరు, నాసిరకం బొగ్గు ఉత్పత్తి, అధిక ధరలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లుగా ఓ అధికారి ‘ఈనాడు’కు చెప్పారు.

తగ్గిన డిమాండ్​, ఉత్పత్తి : సౌర, పవన, జల విద్యుదుత్పత్తి క్రమంగా పెరిగి బొగ్గుకు డిమాండ్​ పడిపోతోంది. సింగరేణి బొగ్గు ధరలు అధికంగా ఉంటున్నాయని పరిశ్రమలు అనాశక్తి చూపుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో బొగ్గు ధరలు కొంత తగ్గించి సంస్థ ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటోంది. 2023-24లో సంస్థ 6.90 కోట్ల టన్నుల బొగ్గును రవాణా చేయగా, మరుసటి ఏడాది 38 లక్షల టన్నులు తగ్గి టర్నోవర్​ పడిపోయింది.

కార్మికులు పూర్తి స్థాయిలో పని చేయకపోవడం వల్ల కూడా ఉత్పత్తి తగ్గడానికి మరో కారణంగా తెలుస్తోంది. ఉదాహరణకు 2018-19లో ఒక ఉద్యోగి పని చేసే రోజువారీ షిఫ్ట్​లో సగటున 6.23 టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి చేయగా, 2024-25లో అది 5.41 టన్నులకు పడిపోయింది.

ఏటా పెరుగుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు : సింగరేణి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. సంస్థలో రాజకీయ జోక్యం పెరగడం, విద్యుత్తు, బొగ్గు అమ్మకాల ద్వారా రావాల్సినటువంటి సొమ్ము రాకుండా బకాయిలు అధికంగా పేరుకుపోతున్నాయి. ఈ దశాబ్ద కాలంలో ప్రభుత్వపరంగా గతేడాది మార్చి నాటికి రూ.39,661.57 కోట్ల బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. గత సర్కారు హయాంలో రూ.26 వేల కోట్లు బకాయిలు ఉంటే, ప్రస్తుతం ఈ కాంగ్రెస్‌ పాలనలో రూ.13 వేల కోట్లకు పైగా రావాల్సి ఉందని కార్మిక సంఘాల నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

