ఐటీ కారిడార్లో అందమైన రోడ్లు - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఫుట్పాత్ల నిర్మాణం!
ఐటీ కారిడార్లో రహదారి విస్తరణ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. వీటితో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో ఫుట్పాత్ల నిర్మాణం చేపట్టేందుకు సీఎంసీ నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం రద్దీగా ఉండే రోడ్లను ఎంపిక చేసి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 9:58 AM IST
High Standard Footpaths Hyderabad IT Corridor : ఐటీ కారిడార్తో కొత్తగా ఏర్పడిన సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ) హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ తరహాలోనే ప్రధాన రహదారుల వెంబడి ఫుట్పాత్లను అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి సారిస్తోంది. రోడ్లను విస్తరించే పనులను పూర్తి చేయడంతో పాటు, ఈ రహదారులకు ఇరువైపులా ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో కాలిబాటలను నిర్మించాలని సీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ సృజన నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ఇప్పటికే పలు రోడ్డు మార్గాలను ఎంపిక చేశారు.
ఏడీబీ రుణ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకునేలా
ప్రస్తుతం సీఎంసీ పరిధిలో హైదరాబాద్ సిటీ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (హెచ్ సిటీ) కింద రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇతర ప్రాజెక్టులను అమలు చేయడానికి బ్యాంకు రుణాల ద్వారా నిధులు సమీకరించాలని సీఎంసీ భావించింది. అదే సమయంలో రుణాల ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని ఏడీబీ బ్యాంకు ప్రతినిధులు కోరారు. దీంతో ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు కమిషనర్ సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించారు.
ఈ మేరకు ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోడ్లను ఎంపిక చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయా రోడ్ల అభివృద్ధికి సంబంధించి ఇంజినీరింగ్ విభాగం డిజైన్లు రూపొందిస్తోంది. సీఎంసీ పరిధి అభివృద్ధి పనుల జాబితాలో ప్రస్తుతం మెట్రో కారిడార్తో పాటు విస్తరణ పనులు జరుగుతున్న రహదారులు కూడా ఉన్నాయి. జంక్షన్ల దగ్గర పాదచారులు సురక్షితంగా, సులభంగా రోడ్డు దాటేందుకు వీలుగా లేన్ మార్కింగ్లు, జీబ్రా క్రాసింగ్లు, ఫుట్పాత్ ర్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి, అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని సీఎంసీ అధికారులు చెబుతున్నారు.
పార్కులు, వరద నీటి కాలువల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు
సైబరాబాద్ పురపాలక సంస్థ పరిధిలో కేవలం ప్రహరీ గోడలు మాత్రమే ఉన్న 350 ఖాళీ ప్లాట్లను పార్కులుగా అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా వాటి డిజైన్లను ఖరారు చేసి, త్వరలో ఏడీబీకి సమర్పించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు జాతీయ రహదారులకు ఇరువైపులా వరద నీటి వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం, ప్రస్తుతం ఉన్న నాలాల పునరుద్ధరించే పనులకు సంబంధించి అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
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