ఆత్మీయ కలయిక - చంద్రబాబు కుటుంబంతో కలసి సీతారాములకు ప్రత్యేక పూజలు
ఆదివారం సీఎం చంద్రబాబు ఇంటికి వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ - చంద్రబాబు ఇంట్లో గంటా పది నిమిషాలు గడిపిన ప్రధాని - చంద్రబాబు, లోకేశ్తో సుదీర్ఘ భేటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 10:38 AM IST
CM Wife About Modi Visit : ప్రధాని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తమ ఇంటికి అతిథిగా వచ్చారని చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి తెలిపారు. ఆయనకు నారా కుటుంబంలోని మూడు తరాల వారు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికామన్నారు. ఇంటికి వచ్చి ఎంతో ప్రేమ, ఆప్యాయత పంచిన మోదీకి తమ కుటుంబ సభ్యులు ధన్యవాదాలు చెప్పారన్నారు. ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నారని వెల్లడించారు. మోదీ రాక తమకు ఎన్నో అనుభూతులను పంచిందని వ్యాఖ్యానించారు. తమ తండ్రి తారక రాముడు ఇచ్చిన శ్రీరామ చంద్ర మూర్తి విగ్రహాలకు అయోధ్యలో రాముడిని ప్రతిష్టించిన నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా నేడు పూజలు చేశామని తెలిపారు. ప్రజలకు, దేశానికి మంచి జరగాలని ప్రార్థించామన్నారు. ఆప్యాయత, ఆతిథ్యం, ఆధ్యాత్మికత కలబోతగా సాగిన ప్రధాని మోదీ పర్యటన నారా కుటుంబంలోని మూడు తరాల వారికి మరిచిపోలేని జ్ఝాపకాలను అందించిందని భువనేశ్వరి పేర్కొన్నారు.
A happy and a memorable day for our family today. Hon’ble Prime Minister @narendramodi Ji visited our home in Hyderabad and spent valuable time with our family. His warmth and kindness made the evening very special for all of us. Thankful for his thoughtful and gracious visit. pic.twitter.com/12F4BEL14g— Nara Bhuvaneswari (@ManagingTrustee) May 10, 2026
శాలువాతో సత్కరించి ఘన స్వాగతం : హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా, ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆదివారం సాయంత్రం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసాన్ని సందర్శించారు. ప్రధానమంత్రి సాయంత్రం 5:15 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్లోని చంద్రబాబు నివాసానికి చేరుకుని, అక్కడ ఒక గంట పది నిమిషాల పాటు గడిపారు. చంద్రబాబు ప్రధానమంత్రికి పూలగుచ్ఛాన్ని అందజేసి స్వాగతం పలకగా, లోకేష్ సంప్రదాయ మంగళగిరి చేనేత శాలువాతో సత్కరించి ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు.
కుటుంబ సభ్యులను ఆప్యాయంగా పలకరించిన మోది : చంద్రబాబు నివాస ప్రాంగణంలో ఉన్న శ్రీరామ ఆలయంలో ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ప్రధానమంత్రి చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి, లోకేష్, బ్రాహ్మణి దేవాంశ్లను ఆప్యాయంగా పలకరించి, వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయన దేవాంశ్తో సరదాగా ముచ్చటించి, అతనికి తన ఆశీస్సులను అందించారు. ప్రధానమంత్రి చంద్రబాబు లోకేష్లతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై, వివిధ అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చలు జరిపారు.
ప్రత్యేక బహుమతిని అందజేసిన ముఖ్యమంత్రి : రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి అందిస్తున్న సహాయ సహకారాలకు చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి గౌరవార్థం, ఆంధ్రప్రదేశ్ సంప్రదాయ రుచులతో కూడిన తేనీటి విందును ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర ఆధ్యాత్మిక చేనేత సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని కీర్తించే ఒక శ్లోకాన్ని జందాని నేత విధానంలో రూపొందించిన ప్రత్యేక చిత్రపటాన్నివెంకటగిరి చేనేత కళాకారులచే ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించి ప్రధానమంత్రి మోదీకి బహూకరించారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ, చంద్రబాబు లోకేష్ల మధ్య జరిగిన ఈ సమావేశం ఆద్యంతం అత్యంత ఆత్మీయంగా, ఆహ్లాదకరంగా సాగింది. సరదా సంభాషణలు చమత్కారాలతో కూడిన వ్యాఖ్యలతో ఆ వాతావరణం నవ్వులతో నిండిపోయింది.
కాఫీ-టేబుల్ బుక్ పై సమీక్ష : ముఖ్యమంత్రి నివాసంలోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే, ప్రధానమంత్రికి ఒక ఛాయాచిత్రం కనిపించింది. అది ఆయనకు సరిగ్గా ఏడాది క్రితం జరిగిన సంఘటనలను గుర్తుచేసింది. సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం క్రితం ఢిల్లీలో, లోకేష్ చేపట్టిన 'యువగళం' పాదయాత్ర విశేషాలను పొందుపరిచిన ఒక 'కాఫీ-టేబుల్ బుక్'ను ఆవిష్కరించింది సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి మోదీనే. ఆ సందర్భానికి సంబంధించిన ఒక ఛాయాచిత్రాన్ని ఫ్రేమ్ చేయించి, దాని పక్కనే ఆ 'యువగళం' కాఫీ-టేబుల్ బుక్ను లోకేష్ భద్రపరిచారు.
లోకేశ్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు : ముఖ్యమంత్రి నివాస గృహంలోకి ప్రవేశించడానికి సరిగ్గా ముందు భాగంలో ఈ ప్రదర్శన ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది. ఆ ఛాయాచిత్రాన్ని చూడగానే, ప్రధానమంత్రి ఆ గత సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. రామమందిరంలో ప్రధానమంత్రి పూజించిన దశాబ్దాల నాటి పంచలోహ విగ్రహాలను, వాస్తవానికి ఎన్టీఆర్ తమకు బహూకరించారని చంద్రబాబు ప్రధానమంత్రికి వివరించారు. ప్రధానమంత్రితో జరిగిన సమావేశం సందర్భంగా, లోకేష్ శారీరక దారుఢ్యం (ఫిట్నెస్) గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన సంభాషణ జరిగింది.
లోకేష్ ప్రస్తుతం కలిగి ఉన్న సన్నని, దృఢమైన శరీర సౌష్టవం వెనుక ప్రధానమంత్రే స్వయంగా స్ఫూర్తిగా నిలిచారని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రధానమంత్రిని మొదటిసారి కలిసిన తర్వాతే, లోకేష్ తన ఫిట్నెస్ ఆహార నియమాలపై తీవ్రంగా దృష్టి సారించడం ప్రారంభించారని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
