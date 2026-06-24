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మంత్రుల మౌనంపై సీఎం అసంతృప్తి - విపక్షాల దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని పిలుపు

పవన్‌ను వైఎస్సార్​సీపీ లక్ష్యం చేసుకున్నప్పుడు ఎందుకు స్పందించలేదని నిలదీత - కులాల మధ్య చిచ్చుపెట్టడమే గొడ్డలి పార్టీ నైజమని ధ్వజం - నేరస్తులకు కులంతో పనేంటని ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్న

CM Dissatisfied With The Silence Of Ministers
CM Dissatisfied With The Silence Of Ministers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 7:33 AM IST

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CM Dissatisfied With The Silence Of Ministers : కూటమి నేతలపై విపక్షాలు ఈటెలు విసురుతుంటే మంత్రులు మౌనముద్ర దాల్చడం సరికాదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌ను వైఎస్సార్సీపీ కులరాజకీయాలతో టార్గెట్ చేసినప్పుడు సమష్టిగా ఎందుకు తిప్పికొట్టలేదని అమాత్యులను నిలదీశారు. నేరస్థులకు వంతపాడటం, సమాజంలో కులాల చిచ్చు పెట్టడమే గొడ్డలి పార్టీ నైజమని దుయ్యబట్టారు. ఇకపై ఆదేశాల కోసం ఎదురుచూడకుండా విపక్షాల దుష్ప్రచారాన్ని ఉమ్మడిగా తిప్పి కొట్టాలని మంత్రులకు తేల్చిచెప్పారు.

మంత్రుల మౌనంపై సీఎం అసంతృప్తి - విపక్షాల దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని పిలుపు (ETV Bharat)

మౌనంగా ఉండటంపై సీఎం అసంతృప్తి : రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న కుల రాజకీయాలపై మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం జరిగిన అంతర్గత భేటీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ముఖ్యంగా కాపు నాయకులను ముందుపెట్టి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ను వైఎస్సార్సీపీ లక్ష్యంగా చేసుకున్నప్పుడు మంత్రులంతా ఎవరికివారే అన్నట్లు మౌనంగా ఉండటంపై సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

కూటమిలోని ఏ ఒక్కరిపై విపక్షాలు విమర్శలు చేసినా, కించపరిచేలా మాట్లాడినా సంఘటితంగా స్పందించాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం లేదా పార్టీ నుంచి ఆదేశాలు వస్తేనే మాట్లాడదాం అని కూర్చోవద్దన్నారు. వాస్తవాలను ప్రజల ముందుంచి రాజకీయంగా గొడ్డలి పార్టీ ఎత్తుగడలు తిప్పికొట్టాలని మంత్రులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఊరూరూ తిరిగి కుల సమావేశాలు నిర్వహించడం ఏ రకమైన సంస్కృతని చంద్రబాబు నిలదీశారు. అసలు నేరం చేసిన వాడికి కులంతో పనేంటని ప్రశ్నించారు. గొడ్డలి పార్టీలో ఎక్కువ మంది రౌడీషీటర్లు, సంఘ వ్యతిరేక శక్తులే ఉన్నారని విమర్శించారు. నేరస్థులను ప్రోత్సహించడం ఆ పార్టీ పుట్టుకతో వచ్చిన నైజమని మండిపడ్డారు.

గాదె సాయికృష్ణ కేసులో చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించాం : విజయవాడకు చెందిన గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో ప్రభుత్వం అత్యంత చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించిందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే సీఐ నాగరాజును సస్పెండ్ చేసి, అరెస్ట్ కూడా చేశామని లోతైన దర్యాప్తు కోసం 'సిట్' ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. ప్రభుత్వ చర్యలపై బాధితుడి తల్లే సంతృప్తి వ్యక్తంచేసినా, గొడ్డలి పార్టీ నేతలు మాత్రం కావాలనే కులాలను తెరపైకి తెచ్చి రచ్చ చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. కర్నూలు జిల్లాలో కుమారుడినే హత్య చేసిన ఓ మహిళ అనారోగ్యంతో చనిపోతే గొడ్డలి పార్టీ శవరాజకీయాలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో అశాంతి రేకెత్తించాలని చూస్తోందని ధ్వజమెత్తారు.

రాష్ట్ర ప్రగతి, పారిశ్రామిక అభివృద్ధిపై కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కర్నూలు జిల్లాలో బంగారం ఉత్పత్తి కర్మాగారం ఏర్పాటవుతున్న జొన్నగిరి పేరును 'స్వర్ణగిరి'గా మారుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. స్వర్ణాంధ్ర సాధన లక్ష్యానికి ఈ ప్రాజెక్టు ఒక శుభసూచకమని ముఖ్యమంత్రి అభివర్ణించారు. రాయలసీమ నిరుద్యోగుల కలల ప్రాజెక్టు అయిన కడప ఉక్కు కర్మాగారానికి సంబంధించి కేబినెట్ కీలక ప్రకటన చేసింది. జులై 3న కడప స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను అధికారికంగా ప్రారంభిస్తున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు. ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులు ఆయా జిల్లాలకు వచ్చే పెట్టుబడులు, పర్యాటక ప్రాజెక్టులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని ఆదేశించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం విశాఖలో ఏర్పాటు చేయనున్న డేటా సెంటర్ కోసం 10 ఎకరాల భూమిని కేబినెట్ కేటాయించింది.

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మంత్రుల మౌనంపై సీఎం అసంతృప్తి
CM DISSATISFIED WITH MINISTERS

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